Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 1 сентября: в новых регионах будет безопасно, заверил Путин - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:52 01.09.2023 (обновлено: 22:37 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893772599.html
Спецоперация, 1 сентября: в новых регионах будет безопасно, заверил Путин
Спецоперация, 1 сентября: в новых регионах будет безопасно, заверил Путин - РИА Новости, 01.09.2023
Спецоперация, 1 сентября: в новых регионах будет безопасно, заверил Путин
О выступлении Путина на открытом уроке "Разговор о важном", ходе спецоперации и попытках Киева атаковать российские регионы — в материале РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T21:52
2023-09-01T22:37
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
россия
владимир путин
дмитрий песков
вадим астафьев
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893710525_0:294:3118:2048_1920x0_80_0_0_2284a8ffb1a6a9aa9d968ae7b3030127.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. О выступлении Путина на открытом уроке "Разговор о важном", ходе спецоперации и попытках Киева атаковать российские регионы — в материале РИА Новости.Путин на открытом уроке "Разговор о важном"Россия будет добиваться обеспечения безопасности в новых регионах и развивать их уже сейчас, заявил Владимир Путин на открытом уроке "Разговор о важном". Глава государства отметил, что эта цель проста и понятна. По его словам, задача заключается в том, чтобы люди в новых регионах ощутили себя частью большой страны и использовали эти преимущества. Президент отметил, что местное население должно жить не только в безопасных условиях, но и иметь возможность развиваться, добиваться результатов в жизни и обеспечивать будущее своих детей.Ход операцииРоссийские артиллеристы уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в Красногоровке в ДНР и пункт временной дислокации ВСУ в районе Курахово, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев. Он также рассказал, что при помощи FPV-дронов удалось поразить два блиндажа с пехотой у Раздоловки. В свою очередь, авиация нанесла удары по четырем пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и техники ВСУ. Анализ трофейной американской боевой машины пехоты Bradley показал, что она по боевой эффективности полностью уступает БМП-3, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Роман Хромов. Объекты российской атомной инфраструктуры остаются целями ударов киевских властей, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. Размещение объектов военного производства на Украине не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что на успешное завершение СВО это не повлияет. Песков добавил, что такие объекты станут целями российских военных. Российские военные с 25 августа по 1 сентября нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по украинским объектам, сообщили в Минобороны. В ведомстве также заявили, что высокие потери ВСУ при "контрнаступлении" обусловлены эффективным поражением украинской бронетехники на дальних подступах. Кроме того, как сообщили в министерстве, Киев за неделю потерял на Донецком направлении 2385 солдат, на Южнодонецком направлении — более тысячи. За этот же период российские войска отразили 44 атаки ВСУ на Запорожском направлении и 36 попыток наступления — на Донецком.Также в ведомстве заявили, что командиры соединений украинской армии целенаправленно, без прикрытия бросают в "мясные штурмы" своих военных, чтобы они пешком преодолевали минно-взрывные заграждения. При этом большинство солдат ВСУ, по данным Минобороны, отказываются форсировать Днепр, опасаясь гибели.Международная обстановкаМинистерство обороны США заключило контракт с американской компанией Raytheon на сумму 192 миллиона долларов на закупку противовоздушных ракет среднего радиуса AMRAAM класса "воздух — воздух" в рамках бюджета помощи Украине.Новый пакет предложений Турции и ООН по зерновой сделке не означает гарантии возвращения России к соглашению, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах. По его словам, предстоит большая работа по преодолению препятствий для российского экспорта сельхозпродукции, Москва в переговорах требует гарантий. Собеседник агентства также рассказал, что риски резкого роста цен на сельхозпродукцию в условиях эскалации на Черном море имеются, Анкара предупредила об этом западных партнеров. Саудовская Аравия уведомила Россию, что встреча в Джидде по Украине планировалась для того, чтобы убедить в бесперспективности переговоров без Москвы, заявил глава МИД Сергей Лавров. Комиссия сената Швейцарии по политике безопасности (CPS-E) поддержала предложение правительства о продаже Германии 25 танков Leopard 2, которые в дальнейшем не будут поставляться на Украину, заявили РИА Новости в пресс-службе CPS-E.Центробанк всеми силами стремится решить проблему с заблокированными активами российских инвесторов за рубежом и понимает, насколько она болезненна, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она также подчеркнула, что приток в банки наличной валюты выше спроса, но это может быть временно и Центробанк собирается продлить соответствующие ограничения на период после 9 сентября. Черноморский флот установил постоянный контроль над акваторией, что позволило на неделе сорвать высадку десанта ВСУ на Крым и уничтожить четыре украинских военных катера, сообщили в пресс-службе Минобороны. Заседание СБ ООН по теме Украины намечено на 20 сентября, следует из программы мероприятий Совбеза на сентябрь. Технические вопросы, связанные с системой платежей за российское зерно, прорабатываются, ведется работа со стороны ООН и ЕС, сообщил главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч. Зерновая сделка была остановлена не по вине России, ее можно продлить, если выполнить все обещания перед Москвой, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Атаки Киева на российские регионыПост контроля воздушного пространства нейтрализовал неопознанный объект в Псковской области, сообщил глава региона Михаил Ведерников. Отвечать на вопросы по поводу атаки на аэродром Пскова, которую, по утверждению Киева, якобы провели с территории России, — прерогатива военных, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Два украинских беспилотника атаковали Курчатов в Курской области, повреждения получили административное здание и жилой дом, подробности уточняются, сообщил глава региона Роман Старовойт. Летевший к Москве дрон уничтожен рядом с Люберцами, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Как уточнило позднее Минобороны, дрон сбили при помощи системы ПВО. Российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку Киева устроить террористическую атаку с применением беспилотника. Аппарат самолетного типа сбили над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. Украинские войска в День знаний в 13:45 выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Более десяти мирных жителей пострадали при обстреле ТРЦ "Донецк Сити", среди раненых — шестилетняя девочка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. Позднее там уточнили, что девочка погибла.
https://ria.ru/20230901/manevr-1893760063.html
https://ria.ru/20230901/panika-1893688814.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Трудоспособные, энергичные": Путин о жителях новых регионов
"Трудоспособные, энергичные": Путин о жителях новых регионов
2023-09-01T21:52
true
PT0M23S
Бронегруппа ВДВ отбила атаку украинских войск к северу от Артемовска
Бронегруппа ВДВ отбила атаку украинских войск к северу от Артемовска
2023-09-01T21:52
true
PT1M21S
Минобороны РФ: большинство солдат ВСУ отказываются форсировать Днепр
Большая часть личного состава ВСУ, по показаниям пленных, отказывается от форсирования Днепра, опасаясь неминуемой гибели от российского огня,
2023-09-01T21:52
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893710525_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_9da167befa4122941d61f888cc72af20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, донецкая народная республика, россия, владимир путин, дмитрий песков, вадим астафьев, вооруженные силы украины, оон, центральный банк рф (цб рф), бмп-3
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, ООН, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), БМП-3
Спецоперация, 1 сентября: в новых регионах будет безопасно, заверил Путин

Спецоперация, 1 сентября: Путин пообещал добиться безопасности в новых регионах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном"
Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. О выступлении Путина на открытом уроке "Разговор о важном", ходе спецоперации и попытках Киева атаковать российские регионы — в материале РИА Новости.

Путин на открытом уроке "Разговор о важном"

Россия будет добиваться обеспечения безопасности в новых регионах и развивать их уже сейчас, заявил Владимир Путин на открытом уроке "Разговор о важном".
Глава государства отметил, что эта цель проста и понятна. По его словам, задача заключается в том, чтобы люди в новых регионах ощутили себя частью большой страны и использовали эти преимущества. Президент отметил, что местное население должно жить не только в безопасных условиях, но и иметь возможность развиваться, добиваться результатов в жизни и обеспечивать будущее своих детей.

Ход операции

Российские артиллеристы уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в Красногоровке в ДНР и пункт временной дислокации ВСУ в районе Курахово, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев. Он также рассказал, что при помощи FPV-дронов удалось поразить два блиндажа с пехотой у Раздоловки. В свою очередь, авиация нанесла удары по четырем пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и техники ВСУ.
Анализ трофейной американской боевой машины пехоты Bradley показал, что она по боевой эффективности полностью уступает БМП-3, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Роман Хромов.
Объекты российской атомной инфраструктуры остаются целями ударов киевских властей, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Размещение объектов военного производства на Украине не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что на успешное завершение СВО это не повлияет. Песков добавил, что такие объекты станут целями российских военных.
Российские военные с 25 августа по 1 сентября нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по украинским объектам, сообщили в Минобороны. В ведомстве также заявили, что высокие потери ВСУ при "контрнаступлении" обусловлены эффективным поражением украинской бронетехники на дальних подступах.
Кроме того, как сообщили в министерстве, Киев за неделю потерял на Донецком направлении 2385 солдат, на Южнодонецком направлении — более тысячи. За этот же период российские войска отразили 44 атаки ВСУ на Запорожском направлении и 36 попыток наступления — на Донецком.
Также в ведомстве заявили, что командиры соединений украинской армии целенаправленно, без прикрытия бросают в "мясные штурмы" своих военных, чтобы они пешком преодолевали минно-взрывные заграждения. При этом большинство солдат ВСУ, по данным Минобороны, отказываются форсировать Днепр, опасаясь гибели.

Международная обстановка

Министерство обороны США заключило контракт с американской компанией Raytheon на сумму 192 миллиона долларов на закупку противовоздушных ракет среднего радиуса AMRAAM класса "воздух — воздух" в рамках бюджета помощи Украине.
Новый пакет предложений Турции и ООН по зерновой сделке не означает гарантии возвращения России к соглашению, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах. По его словам, предстоит большая работа по преодолению препятствий для российского экспорта сельхозпродукции, Москва в переговорах требует гарантий. Собеседник агентства также рассказал, что риски резкого роста цен на сельхозпродукцию в условиях эскалации на Черном море имеются, Анкара предупредила об этом западных партнеров.
Саудовская Аравия уведомила Россию, что встреча в Джидде по Украине планировалась для того, чтобы убедить в бесперспективности переговоров без Москвы, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Комиссия сената Швейцарии по политике безопасности (CPS-E) поддержала предложение правительства о продаже Германии 25 танков Leopard 2, которые в дальнейшем не будут поставляться на Украину, заявили РИА Новости в пресс-службе CPS-E.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Лондон исчезнет. В Британии пришли в ужас из-за маневра Путина против НАТО
Вчера, 19:45
Центробанк всеми силами стремится решить проблему с заблокированными активами российских инвесторов за рубежом и понимает, насколько она болезненна, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она также подчеркнула, что приток в банки наличной валюты выше спроса, но это может быть временно и Центробанк собирается продлить соответствующие ограничения на период после 9 сентября.
Черноморский флот установил постоянный контроль над акваторией, что позволило на неделе сорвать высадку десанта ВСУ на Крым и уничтожить четыре украинских военных катера, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Заседание СБ ООН по теме Украины намечено на 20 сентября, следует из программы мероприятий Совбеза на сентябрь.
Технические вопросы, связанные с системой платежей за российское зерно, прорабатываются, ведется работа со стороны ООН и ЕС, сообщил главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч.
Зерновая сделка была остановлена не по вине России, ее можно продлить, если выполнить все обещания перед Москвой, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
"Полная капитуляция". Экс-агент MI6 сообщил о панике в Киеве из-за Байдена
Вчера, 15:34

Атаки Киева на российские регионы

Пост контроля воздушного пространства нейтрализовал неопознанный объект в Псковской области, сообщил глава региона Михаил Ведерников.
Отвечать на вопросы по поводу атаки на аэродром Пскова, которую, по утверждению Киева, якобы провели с территории России, — прерогатива военных, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Два украинских беспилотника атаковали Курчатов в Курской области, повреждения получили административное здание и жилой дом, подробности уточняются, сообщил глава региона Роман Старовойт.
Летевший к Москве дрон уничтожен рядом с Люберцами, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Как уточнило позднее Минобороны, дрон сбили при помощи системы ПВО.
Российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку Киева устроить террористическую атаку с применением беспилотника. Аппарат самолетного типа сбили над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
Украинские войска в День знаний в 13:45 выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Более десяти мирных жителей пострадали при обстреле ТРЦ "Донецк Сити", среди раненых — шестилетняя девочка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. Позднее там уточнили, что девочка погибла.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныООНЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)БМП-3
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала