https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893772599.html

Спецоперация, 1 сентября: в новых регионах будет безопасно, заверил Путин

Спецоперация, 1 сентября: в новых регионах будет безопасно, заверил Путин - РИА Новости, 01.09.2023

Спецоперация, 1 сентября: в новых регионах будет безопасно, заверил Путин

О выступлении Путина на открытом уроке "Разговор о важном", ходе спецоперации и попытках Киева атаковать российские регионы — в материале РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T21:52

2023-09-01T21:52

2023-09-01T22:37

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

россия

владимир путин

дмитрий песков

вадим астафьев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. О выступлении Путина на открытом уроке "Разговор о важном", ходе спецоперации и попытках Киева атаковать российские регионы — в материале РИА Новости.Путин на открытом уроке "Разговор о важном"Россия будет добиваться обеспечения безопасности в новых регионах и развивать их уже сейчас, заявил Владимир Путин на открытом уроке "Разговор о важном". Глава государства отметил, что эта цель проста и понятна. По его словам, задача заключается в том, чтобы люди в новых регионах ощутили себя частью большой страны и использовали эти преимущества. Президент отметил, что местное население должно жить не только в безопасных условиях, но и иметь возможность развиваться, добиваться результатов в жизни и обеспечивать будущее своих детей.Ход операцииРоссийские артиллеристы уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в Красногоровке в ДНР и пункт временной дислокации ВСУ в районе Курахово, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев. Он также рассказал, что при помощи FPV-дронов удалось поразить два блиндажа с пехотой у Раздоловки. В свою очередь, авиация нанесла удары по четырем пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и техники ВСУ. Анализ трофейной американской боевой машины пехоты Bradley показал, что она по боевой эффективности полностью уступает БМП-3, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Роман Хромов. Объекты российской атомной инфраструктуры остаются целями ударов киевских властей, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. Размещение объектов военного производства на Украине не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что на успешное завершение СВО это не повлияет. Песков добавил, что такие объекты станут целями российских военных. Российские военные с 25 августа по 1 сентября нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по украинским объектам, сообщили в Минобороны. В ведомстве также заявили, что высокие потери ВСУ при "контрнаступлении" обусловлены эффективным поражением украинской бронетехники на дальних подступах. Кроме того, как сообщили в министерстве, Киев за неделю потерял на Донецком направлении 2385 солдат, на Южнодонецком направлении — более тысячи. За этот же период российские войска отразили 44 атаки ВСУ на Запорожском направлении и 36 попыток наступления — на Донецком.Также в ведомстве заявили, что командиры соединений украинской армии целенаправленно, без прикрытия бросают в "мясные штурмы" своих военных, чтобы они пешком преодолевали минно-взрывные заграждения. При этом большинство солдат ВСУ, по данным Минобороны, отказываются форсировать Днепр, опасаясь гибели.Международная обстановкаМинистерство обороны США заключило контракт с американской компанией Raytheon на сумму 192 миллиона долларов на закупку противовоздушных ракет среднего радиуса AMRAAM класса "воздух — воздух" в рамках бюджета помощи Украине.Новый пакет предложений Турции и ООН по зерновой сделке не означает гарантии возвращения России к соглашению, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах. По его словам, предстоит большая работа по преодолению препятствий для российского экспорта сельхозпродукции, Москва в переговорах требует гарантий. Собеседник агентства также рассказал, что риски резкого роста цен на сельхозпродукцию в условиях эскалации на Черном море имеются, Анкара предупредила об этом западных партнеров. Саудовская Аравия уведомила Россию, что встреча в Джидде по Украине планировалась для того, чтобы убедить в бесперспективности переговоров без Москвы, заявил глава МИД Сергей Лавров. Комиссия сената Швейцарии по политике безопасности (CPS-E) поддержала предложение правительства о продаже Германии 25 танков Leopard 2, которые в дальнейшем не будут поставляться на Украину, заявили РИА Новости в пресс-службе CPS-E.Центробанк всеми силами стремится решить проблему с заблокированными активами российских инвесторов за рубежом и понимает, насколько она болезненна, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она также подчеркнула, что приток в банки наличной валюты выше спроса, но это может быть временно и Центробанк собирается продлить соответствующие ограничения на период после 9 сентября. Черноморский флот установил постоянный контроль над акваторией, что позволило на неделе сорвать высадку десанта ВСУ на Крым и уничтожить четыре украинских военных катера, сообщили в пресс-службе Минобороны. Заседание СБ ООН по теме Украины намечено на 20 сентября, следует из программы мероприятий Совбеза на сентябрь. Технические вопросы, связанные с системой платежей за российское зерно, прорабатываются, ведется работа со стороны ООН и ЕС, сообщил главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч. Зерновая сделка была остановлена не по вине России, ее можно продлить, если выполнить все обещания перед Москвой, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Атаки Киева на российские регионыПост контроля воздушного пространства нейтрализовал неопознанный объект в Псковской области, сообщил глава региона Михаил Ведерников. Отвечать на вопросы по поводу атаки на аэродром Пскова, которую, по утверждению Киева, якобы провели с территории России, — прерогатива военных, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Два украинских беспилотника атаковали Курчатов в Курской области, повреждения получили административное здание и жилой дом, подробности уточняются, сообщил глава региона Роман Старовойт. Летевший к Москве дрон уничтожен рядом с Люберцами, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Как уточнило позднее Минобороны, дрон сбили при помощи системы ПВО. Российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку Киева устроить террористическую атаку с применением беспилотника. Аппарат самолетного типа сбили над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. Украинские войска в День знаний в 13:45 выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Более десяти мирных жителей пострадали при обстреле ТРЦ "Донецк Сити", среди раненых — шестилетняя девочка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. Позднее там уточнили, что девочка погибла.

https://ria.ru/20230901/manevr-1893760063.html

https://ria.ru/20230901/panika-1893688814.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, донецкая народная республика, россия, владимир путин, дмитрий песков, вадим астафьев, вооруженные силы украины, оон, центральный банк рф (цб рф), бмп-3