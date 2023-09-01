https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893551283.html

Марочко рассказал об украинских националистах под Красным Лиманом

Марочко рассказал об украинских националистах под Красным Лиманом - РИА Новости, 01.09.2023

Марочко рассказал об украинских националистах под Красным Лиманом

На краснолиманском направлении действуют ряд националистических украинских подразделений, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T08:42

2023-09-01T08:42

2023-09-01T09:37

специальная военная операция на украине

россия

красный лиман

луганская народная республика

андрей марочко

следственный комитет россии (ск рф)

правый сектор

безопасность

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ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. На краснолиманском направлении действуют ряд националистических украинских подразделений, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе анализа численного состава противника на Красно-Лиманском направлении выявлен ряд националистических подразделений, которые входят в состав украинских бригад. На данный момент зафиксировано присутствие "Добровольческого украинского корпуса Правый сектор"*, батальонов "Айдар", "Азов"*, "Донбасс", "Волки да Винчи", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что у этих националистических формирований на порядок выше уровень оснащения и экипировки, чем у других подразделений. В прошлом году СК РФ сообщил о получении "неопровержимых доказательств" совершения членами "Азова"*, а также запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса. Уже в ходе российской специальной военной операции стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев": они подозреваются в зверских пытках и убийствах мирных жителей и пленных, использовании мирных жителей многих населенных пунктов в качестве "живого щита". "Азов"* использовал нацистскую символику.* Организации, признанные в России террористическими.

https://ria.ru/20230831/ataki-1893392899.html

https://ria.ru/20230831/ataka-1893299429.html

россия

красный лиман

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, красный лиман, луганская народная республика, андрей марочко, следственный комитет россии (ск рф), правый сектор, безопасность