https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893551283.html
Марочко рассказал об украинских националистах под Красным Лиманом
Марочко рассказал об украинских националистах под Красным Лиманом - РИА Новости, 01.09.2023
Марочко рассказал об украинских националистах под Красным Лиманом
На краснолиманском направлении действуют ряд националистических украинских подразделений, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T08:42
2023-09-01T08:42
2023-09-01T09:37
специальная военная операция на украине
россия
красный лиман
луганская народная республика
андрей марочко
следственный комитет россии (ск рф)
правый сектор
безопасность
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ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. На краснолиманском направлении действуют ряд националистических украинских подразделений, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе анализа численного состава противника на Красно-Лиманском направлении выявлен ряд националистических подразделений, которые входят в состав украинских бригад. На данный момент зафиксировано присутствие "Добровольческого украинского корпуса Правый сектор"*, батальонов "Айдар", "Азов"*, "Донбасс", "Волки да Винчи", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что у этих националистических формирований на порядок выше уровень оснащения и экипировки, чем у других подразделений. В прошлом году СК РФ сообщил о получении "неопровержимых доказательств" совершения членами "Азова"*, а также запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса. Уже в ходе российской специальной военной операции стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев": они подозреваются в зверских пытках и убийствах мирных жителей и пленных, использовании мирных жителей многих населенных пунктов в качестве "живого щита". "Азов"* использовал нацистскую символику.* Организации, признанные в России террористическими.
https://ria.ru/20230831/ataki-1893392899.html
https://ria.ru/20230831/ataka-1893299429.html
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красный лиман
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красный лиман, луганская народная республика, андрей марочко, следственный комитет россии (ск рф), правый сектор, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красный Лиман, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Следственный комитет России (СК РФ), Правый сектор, Безопасность
Марочко рассказал об украинских националистах под Красным Лиманом
Марочко рассказал, что под Красным Лиманом действуют украинские националисты
ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. На краснолиманском направлении действуют ряд националистических украинских подразделений, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе анализа численного состава противника на Красно-Лиманском направлении выявлен ряд националистических подразделений, которые входят в состав украинских бригад. На данный момент зафиксировано присутствие "Добровольческого украинского корпуса Правый сектор"*, батальонов "Айдар", "Азов"*, "Донбасс", "Волки да Винчи", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
На Краснолиманском направлении отразили две атаки противника
Эксперт отметил, что у этих националистических формирований на порядок выше уровень оснащения и экипировки, чем у других подразделений.
В прошлом году СК
РФ сообщил о получении "неопровержимых доказательств" совершения членами "Азова"*, а также запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор
"* жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса
. Уже в ходе российской специальной военной операции стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев": они подозреваются в зверских пытках и убийствах мирных жителей и пленных, использовании мирных жителей многих населенных пунктов в качестве "живого щита". "Азов"* использовал нацистскую символику.
* Организации, признанные в России террористическими.
На Краснолиманском направлении отразили атаку националистов "Азова"*