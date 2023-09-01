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Юбилей песни "3 сентября" и жалобы Галкина* на Казахстан: новости шоубиза
Юбилей песни "3 сентября" и жалобы Галкина* на Казахстан: новости шоубиза - РИА Новости, 01.09.2023
Юбилей песни "3 сентября" и жалобы Галкина* на Казахстан: новости шоубиза
Галкин пожаловался на проблемы с концертами в Казахстане, шоу "Давай поженимся!" и сериал "Папины дочки" возвращаются в эфир, а хит Шуфутинского "Третье сентября" отмечает юбилей. Все самые актуальные новости — в подкасте "Роман о шоубизе".
2023-09-01T14:00
2023-09-01T14:00
2023-09-01T14:00
роман о шоубизе
михаил шуфутинский
общество
технологии
казахстан
ницца
максим галкин
элтон джон
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Юбилей песни "3 сентября" и жалобы Галкина* на Казахстан: новости шоубиза
Галкин пожаловался на проблемы с концертами в Казахстане, шоу "Давай поженимся!" и сериал "Папины дочки" возвращаются в эфир, а хит Шуфутинского "Третье сентября" отмечает юбилей. Все самые актуальные новости — в подкасте "Роман о шоубизе".
audio/mpeg
Юбилей песни "3 сентября" и жалобы Галкина* на Казахстан: новости шоубиза
Галкин пожаловался на проблемы с концертами в Казахстане, шоу "Давай поженимся!" и сериал "Папины дочки" возвращаются в эфир, а хит Шуфутинского "Третье сентября" отмечает юбилей. Все самые актуальные новости — в подкасте "Роман о шоубизе".
audio/mpeg
В этом эпизоде шеф-редактор отдела "Культура и стиль жизни" РИА Новости Роман Харрасов рассказывает:1. Почему Максим Галкин* обозлился на власти Казахстана?2. В каком составе вернулись ведущие "Давай поженимся!"?3. Когда "Папины дочки" вернутся на ТВ?4. Что случилось с Элтоном Джоном в Ницце?5. Сколько лет песне "Третье сентября" Михаила Шуфутинского?*Признан Минюстом иноагентом________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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михаил шуфутинский, общество, технологии, казахстан, ницца, максим галкин, элтон джон, google, яндекс.музыка, telegram, аудио
Роман о шоубизе, Михаил Шуфутинский, Общество, Технологии, Казахстан, Ницца, Максим Галкин, Элтон Джон, Google, Яндекс.Музыка, Telegram
Юбилей песни "3 сентября" и жалобы Галкина* на Казахстан: новости шоубиза
Галкин пожаловался на проблемы с концертами в Казахстане, шоу "Давай поженимся!" и сериал "Папины дочки" возвращаются в эфир, а хит Шуфутинского "Третье сентября" отмечает юбилей. Все самые актуальные новости — в подкасте "Роман о шоубизе".