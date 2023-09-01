https://ria.ru/20230901/shkoly-1893686367.html
В России к 1 сентября откроется 160 новых школ, заявил Мишустин
В России к 1 сентября откроется 160 новых школ, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.09.2023
В России к 1 сентября откроется 160 новых школ, заявил Мишустин
В России к 1 сентября откроется 160 новых школ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, посетив школу номер 1579 города Москвы. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:25
2023-09-01T15:25
2023-09-01T15:49
общество
россия
москва
михаил мишустин
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В России к 1 сентября откроется 160 новых школ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, посетив школу номер 1579 города Москвы. "В этом году по поручению президента новых школ откроется 160 к 1 сентября и 1300 школ полностью отремонтированных. Это проект, которому уделили внимание все губернаторы", - сказал глава правительства. Он добавил, что в Москве особенно ярко заметно, какими могут быть новые школы. "Конечно, во многих регионах нашей страны сегодня большой праздник, где дети пошли в новые школы", - сказал Мишустин. Обращаясь к преподавательскому коллективу школы 1579, российский премьер поздравил их с Днем знаний. "Это замечательный праздник, праздник учителей, родителей и, конечно, детей, тех, кто сегодня пришел в школу, а также профессионалитеты, училища, в институты. Это огромный, большой праздник для всей страны", - сказал Мишустин. Он также поделился своими впечатлениями от экскурсии по школе. "Она потрясающая! Я ходил и говорил мэру, как хотелось бы в такой школе чуть-чуть поучиться. У нас тоже, конечно, были хорошие школы в свое время, и по-своему сделанные, но то, что сегодня мы видим - это медиатека, это замечательная столовая, это кружки, это возможности для ребят заниматься спортом, учиться", - похвалил Мишустин, резюмировав, что в новой школе есть все, необходимое для ребенка. По его словам, и учительский коллектив в таком современно здании может сделать все для того, чтобы ребята выросли образованными, патриотами, людьми, которые любят свою родину и свою любимую столицу - Москву.В завершение своего визита премьер поздравил с днем рождения ученицу школы Леонель Мусину, которой в этот день исполнилось 12 лет. Мишустин расписался на мяче, который подарил девочке, увлекающейся баскетболом, и пожелал ей успехов.
https://ria.ru/20230901/shkola-1893684661.html
https://ria.ru/20230901/shkoly-1893639866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Москва, Михаил Мишустин, Социальный навигатор, СН_Образование
В России к 1 сентября откроется 160 новых школ, заявил Мишустин
Мишустин: к 1 сентября откроется 160 новых и 1300 отремонтированных школ
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В России к 1 сентября откроется 160 новых школ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, посетив школу номер 1579 города Москвы.
"В этом году по поручению президента новых школ откроется 160 к 1 сентября и 1300 школ полностью отремонтированных. Это проект, которому уделили внимание все губернаторы", - сказал глава правительства.
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Он добавил, что в Москве особенно ярко заметно, какими могут быть новые школы. "Конечно, во многих регионах нашей страны сегодня большой праздник, где дети пошли в новые школы", - сказал Мишустин.
Обращаясь к преподавательскому коллективу школы 1579, российский премьер поздравил их с Днем знаний. "Это замечательный праздник, праздник учителей, родителей и, конечно, детей, тех, кто сегодня пришел в школу, а также профессионалитеты, училища, в институты. Это огромный, большой праздник для всей страны", - сказал Мишустин.
Он также поделился своими впечатлениями от экскурсии по школе. "Она потрясающая! Я ходил и говорил мэру, как хотелось бы в такой школе чуть-чуть поучиться. У нас тоже, конечно, были хорошие школы в свое время, и по-своему сделанные, но то, что сегодня мы видим - это медиатека, это замечательная столовая, это кружки, это возможности для ребят заниматься спортом, учиться", - похвалил Мишустин, резюмировав, что в новой школе есть все, необходимое для ребенка.
По его словам, и учительский коллектив в таком современно здании может сделать все для того, чтобы ребята выросли образованными, патриотами, людьми, которые любят свою родину и свою любимую столицу - Москву.
В завершение своего визита премьер поздравил с днем рождения ученицу школы Леонель Мусину, которой в этот день исполнилось 12 лет. Мишустин расписался на мяче, который подарил девочке, увлекающейся баскетболом, и пожелал ей успехов.
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