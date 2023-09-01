Путин выяснил у школьницы, чем ей понравился первый день в школе
Путин выяснил у школьницы из Подмосковья, чем ей понравился первый день в школе
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах России
Президент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах России
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался со школьницей из Подмосковья, выяснил, почему ей понравился первый день в школе, и поставил губернатору Московской области Андрею Воробьеву "двойку" за подсказки.
Глава государства принял участие в открытии учебных учреждений в российских регионах в День знаний. Одно из них - образовательный центр "Багратион", ставший самой большим в Подмосковье.
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"Ариночка, кто тебя так красиво одел? Кто одел такое красивое платье?" - поинтересовался Путин. Девочка ответила, что в школу ее собирала мама. Глава государства попросил передать маме слова благодарности. И перешел к другим вопросам.
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"В школе не страшно?" - спросил президент. Арина сказала, что нет. "А тебе понравился первый день в школе?" - задал президент еще один вопрос. И получил утвердительный ответ. И вновь уточнил: "А чем понравился?"
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"Тем, что там весело, там очень круто", - сказала Арина, слегка растерявшись. Подмосковный губернатор поспешил помочь. "Друзья…" - тихо подсказал он, но Путин услышал. "Тем, кто подсказывает – двойка", - смеясь сказал президент. А потом добавил, что хоть это подсказка, смысл - верный.
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"Подсказка правильная, на самом деле. Здесь, в школе, у тебя появится много новых друзей, ты будешь общаться со своими сверстниками, со старшими школьниками. Будешь получать новые знания", - заключил он.