https://ria.ru/20230901/shkolnitsa-1893710049.html

Путин выяснил у школьницы, чем ей понравился первый день в школе

Путин выяснил у школьницы, чем ей понравился первый день в школе - РИА Новости, 01.09.2023

Путин выяснил у школьницы, чем ей понравился первый день в школе

Президент России Владимир Путин пообщался со школьницей из Подмосковья, выяснил, почему ей понравился первый день в школе, и поставил губернатору Московской... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T16:29

2023-09-01T16:29

2023-09-01T16:33

общество

московская область (подмосковье)

владимир путин

андрей воробьев

россия

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался со школьницей из Подмосковья, выяснил, почему ей понравился первый день в школе, и поставил губернатору Московской области Андрею Воробьеву "двойку" за подсказки. Глава государства принял участие в открытии учебных учреждений в российских регионах в День знаний. Одно из них - образовательный центр "Багратион", ставший самой большим в Подмосковье. "Ариночка, кто тебя так красиво одел? Кто одел такое красивое платье?" - поинтересовался Путин. Девочка ответила, что в школу ее собирала мама. Глава государства попросил передать маме слова благодарности. И перешел к другим вопросам. "В школе не страшно?" - спросил президент. Арина сказала, что нет. "А тебе понравился первый день в школе?" - задал президент еще один вопрос. И получил утвердительный ответ. И вновь уточнил: "А чем понравился?" "Тем, что там весело, там очень круто", - сказала Арина, слегка растерявшись. Подмосковный губернатор поспешил помочь. "Друзья…" - тихо подсказал он, но Путин услышал. "Тем, кто подсказывает – двойка", - смеясь сказал президент. А потом добавил, что хоть это подсказка, смысл - верный. "Подсказка правильная, на самом деле. Здесь, в школе, у тебя появится много новых друзей, ты будешь общаться со своими сверстниками, со старшими школьниками. Будешь получать новые знания", - заключил он.

https://ria.ru/20230901/kompot-1893673132.html

https://ria.ru/20230901/urok-1893691418.html

московская область (подмосковье)

россия

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общество, московская область (подмосковье), владимир путин, андрей воробьев, россия, социальный навигатор, сн_образование