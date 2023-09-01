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Путин выяснил у школьницы, чем ей понравился первый день в школе - РИА Новости, 01.09.2023
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16:29 01.09.2023 (обновлено: 16:33 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/shkolnitsa-1893710049.html
Путин выяснил у школьницы, чем ей понравился первый день в школе
Путин выяснил у школьницы, чем ей понравился первый день в школе - РИА Новости, 01.09.2023
Путин выяснил у школьницы, чем ей понравился первый день в школе
Президент России Владимир Путин пообщался со школьницей из Подмосковья, выяснил, почему ей понравился первый день в школе, и поставил губернатору Московской... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:29
2023-09-01T16:33
общество
московская область (подмосковье)
владимир путин
андрей воробьев
россия
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался со школьницей из Подмосковья, выяснил, почему ей понравился первый день в школе, и поставил губернатору Московской области Андрею Воробьеву "двойку" за подсказки. Глава государства принял участие в открытии учебных учреждений в российских регионах в День знаний. Одно из них - образовательный центр "Багратион", ставший самой большим в Подмосковье. "Ариночка, кто тебя так красиво одел? Кто одел такое красивое платье?" - поинтересовался Путин. Девочка ответила, что в школу ее собирала мама. Глава государства попросил передать маме слова благодарности. И перешел к другим вопросам. "В школе не страшно?" - спросил президент. Арина сказала, что нет. "А тебе понравился первый день в школе?" - задал президент еще один вопрос. И получил утвердительный ответ. И вновь уточнил: "А чем понравился?" "Тем, что там весело, там очень круто", - сказала Арина, слегка растерявшись. Подмосковный губернатор поспешил помочь. "Друзья…" - тихо подсказал он, но Путин услышал. "Тем, кто подсказывает – двойка", - смеясь сказал президент. А потом добавил, что хоть это подсказка, смысл - верный. "Подсказка правильная, на самом деле. Здесь, в школе, у тебя появится много новых друзей, ты будешь общаться со своими сверстниками, со старшими школьниками. Будешь получать новые знания", - заключил он.
https://ria.ru/20230901/kompot-1893673132.html
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общество, московская область (подмосковье), владимир путин, андрей воробьев, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Андрей Воробьев, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин выяснил у школьницы, чем ей понравился первый день в школе

Путин выяснил у школьницы из Подмосковья, чем ей понравился первый день в школе

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах России
Президент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах России - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался со школьницей из Подмосковья, выяснил, почему ей понравился первый день в школе, и поставил губернатору Московской области Андрею Воробьеву "двойку" за подсказки.
Глава государства принял участие в открытии учебных учреждений в российских регионах в День знаний. Одно из них - образовательный центр "Багратион", ставший самой большим в Подмосковье.
Михаил Мишустин и Сергей Собянин во время посещения московской общеобразовательной школы № 1579 в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Мишустин и Собянин попробовали компот в московской школе
14:43
«
"Ариночка, кто тебя так красиво одел? Кто одел такое красивое платье?" - поинтересовался Путин. Девочка ответила, что в школу ее собирала мама. Глава государства попросил передать маме слова благодарности. И перешел к другим вопросам.
«
"В школе не страшно?" - спросил президент. Арина сказала, что нет. "А тебе понравился первый день в школе?" - задал президент еще один вопрос. И получил утвердительный ответ. И вновь уточнил: "А чем понравился?"
«
"Тем, что там весело, там очень круто", - сказала Арина, слегка растерявшись. Подмосковный губернатор поспешил помочь. "Друзья…" - тихо подсказал он, но Путин услышал. "Тем, кто подсказывает – двойка", - смеясь сказал президент. А потом добавил, что хоть это подсказка, смысл - верный.
«
"Подсказка правильная, на самом деле. Здесь, в школе, у тебя появится много новых друзей, ты будешь общаться со своими сверстниками, со старшими школьниками. Будешь получать новые знания", - заключил он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения московской общеобразовательной школы № 1579 в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Мишустин провел импровизированный урок математики в московской школе
15:44
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинАндрей ВоробьевРоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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