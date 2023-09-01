https://ria.ru/20230901/shkola-1893532280.html
В нескольких школах Москвы стартовало изучение африканских языков
В нескольких школах Москвы стартовало изучение африканских языков - РИА Новости, 01.09.2023
В нескольких школах Москвы стартовало изучение африканских языков
Африканские языки начинают изучать в трех школах Москвы с этого учебного года, преподавательский состав подготовлен. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T01:16
2023-09-01T01:16
2023-09-01T01:16
владимир путин
институт стран азии и африки
африка
россия
москва
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Африканские языки начинают изучать в трех школах Москвы с этого учебного года, преподавательский состав подготовлен. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, в школе № 1517 и школе Центра педагогического мастерства в качестве второго иностранного языка будут изучать суахили, а в школе № 1522 - амхарский. При этом стоит задача не столько выучить африканский язык, сколько создать мотивацию для детей к дальнейшему изучению Африки. К разработке соответствующих программ, адаптированных для школьников, были привлечены магистры и аспиранты Института стран Азии и Африки МГУ. Преподавательский состав подготовлен. В конце июля в Санкт-Петербурге проходил второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия–Африка". РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия. Президент России Владимир Путин заявил, что саммит прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами. В ходе саммита российские и африканские представители высказывались за постепенное и углубленное развитие сотрудничества в машиностроительной, автомобильной, промышленной, сельскохозяйственной, энергетической, военной космической и образовательной сферах. Путин в ходе своего выступления на саммите предложил содействие в урегулировании обстановки на африканском континенте, в обучении военных. Он также заявил, что Россия будет уделять особое внимание вопросу поставок продовольствия в Африку. По его словам, Россия готова поставить Буркина-Фасо, Мали, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечить бесплатную доставку. Путин также обсудил с главами африканских стран передачу им технологий в сфере сельскохозяйственного производства. Он отметил, что Россия планирует открыть в странах Африки филиалы своих ведущих вузов, и предложил создать в Африке школы, где будут изучать русский язык и преподавать на нем. Российский президент также выступил за скорейшее расширение прямого авиасообщения со странами Африки.
https://ria.ru/20230824/afrika-1891950927.html
https://ria.ru/20230901/obzh-1893530880.html
https://ria.ru/20230901/vospitanie-1893528227.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, институт стран азии и африки, африка, россия, москва
Владимир Путин, Институт стран Азии и Африки, Африка, Россия, Москва
В нескольких школах Москвы стартовало изучение африканских языков
В трех школах Москвы с этого учебного года стартует изучение африканских языков
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Африканские языки начинают изучать в трех школах Москвы с этого учебного года, преподавательский состав подготовлен.
Как сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, в школе № 1517 и школе Центра педагогического мастерства в качестве второго иностранного языка будут изучать суахили, а в школе № 1522 - амхарский.
Россия заинтересована в углублении связей с Африкой, заявил Путин
При этом стоит задача не столько выучить африканский язык, сколько создать мотивацию для детей к дальнейшему изучению Африки
.
К разработке соответствующих программ, адаптированных для школьников, были привлечены магистры и аспиранты Института стран Азии и Африки
МГУ. Преподавательский состав подготовлен.
В конце июля в Санкт-Петербурге
проходил второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия–Африка". РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия. Президент России Владимир Путин
заявил, что саммит прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами.
В ходе саммита российские и африканские представители высказывались за постепенное и углубленное развитие сотрудничества в машиностроительной, автомобильной, промышленной, сельскохозяйственной, энергетической, военной космической и образовательной сферах.
В российских школах теперь будут углубленная и базовая программы по ОБЖ
Путин в ходе своего выступления на саммите предложил содействие в урегулировании обстановки на африканском континенте, в обучении военных. Он также заявил, что Россия будет уделять особое внимание вопросу поставок продовольствия в Африку.
По его словам, Россия готова поставить Буркина-Фасо
, Мали
, Эритрее
по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечить бесплатную доставку. Путин также обсудил с главами африканских стран передачу им технологий в сфере сельскохозяйственного производства.
Он отметил, что Россия планирует открыть в странах Африки филиалы своих ведущих вузов, и предложил создать в Африке школы, где будут изучать русский язык и преподавать на нем. Российский президент также выступил за скорейшее расширение прямого авиасообщения со странами Африки.
Трудовое воспитание школьников стало обязательным