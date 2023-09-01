https://ria.ru/20230901/shkola-1893532280.html

В нескольких школах Москвы стартовало изучение африканских языков

В нескольких школах Москвы стартовало изучение африканских языков - РИА Новости, 01.09.2023

В нескольких школах Москвы стартовало изучение африканских языков

Африканские языки начинают изучать в трех школах Москвы с этого учебного года, преподавательский состав подготовлен. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T01:16

2023-09-01T01:16

2023-09-01T01:16

владимир путин

институт стран азии и африки

африка

россия

москва

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Африканские языки начинают изучать в трех школах Москвы с этого учебного года, преподавательский состав подготовлен. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, в школе № 1517 и школе Центра педагогического мастерства в качестве второго иностранного языка будут изучать суахили, а в школе № 1522 - амхарский. При этом стоит задача не столько выучить африканский язык, сколько создать мотивацию для детей к дальнейшему изучению Африки. К разработке соответствующих программ, адаптированных для школьников, были привлечены магистры и аспиранты Института стран Азии и Африки МГУ. Преподавательский состав подготовлен. В конце июля в Санкт-Петербурге проходил второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия–Африка". РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия. Президент России Владимир Путин заявил, что саммит прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами. В ходе саммита российские и африканские представители высказывались за постепенное и углубленное развитие сотрудничества в машиностроительной, автомобильной, промышленной, сельскохозяйственной, энергетической, военной космической и образовательной сферах. Путин в ходе своего выступления на саммите предложил содействие в урегулировании обстановки на африканском континенте, в обучении военных. Он также заявил, что Россия будет уделять особое внимание вопросу поставок продовольствия в Африку. По его словам, Россия готова поставить Буркина-Фасо, Мали, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечить бесплатную доставку. Путин также обсудил с главами африканских стран передачу им технологий в сфере сельскохозяйственного производства. Он отметил, что Россия планирует открыть в странах Африки филиалы своих ведущих вузов, и предложил создать в Африке школы, где будут изучать русский язык и преподавать на нем. Российский президент также выступил за скорейшее расширение прямого авиасообщения со странами Африки.

https://ria.ru/20230824/afrika-1891950927.html

https://ria.ru/20230901/obzh-1893530880.html

https://ria.ru/20230901/vospitanie-1893528227.html

африка

россия

москва

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владимир путин, институт стран азии и африки, африка, россия, москва