https://ria.ru/20230901/shkola-1893474603.html

"Раз в четверть, а не в год". Что ждет российских школьников

"Раз в четверть, а не в год". Что ждет российских школьников - РИА Новости, 01.09.2023

"Раз в четверть, а не в год". Что ждет российских школьников

В российские школы возвращается начальная военная подготовка. Предмет пока в разработке, но уже сейчас педагоги предупреждают о возможных проблемах. Есть... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T08:00

2023-09-01T08:00

2023-09-01T10:34

общество

украина

россия

кубинка

андрей картаполов

госдума рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ак-74

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155745/01/1557450141_0:187:2977:1861_1920x0_80_0_0_1b9d03a83916a2d9c3de62a3f17165ae.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Захар Андреев. В российские школы возвращается начальная военная подготовка. Предмет пока в разработке, но уже сейчас педагоги предупреждают о возможных проблемах. Есть вопросы и у участников боевых действий. Кто и как будет учить подростков — в материале РИА Новости."Их готовили восемь лет""В прошлом году к нам в руки попали украинские учебники. Выяснилось, что у них аналог НВП преподавался на уровне программы боевой подготовки Вооруженных сил Советского Союза. Я сравнил с учебником сержанта Сухопутных войск — оказалось, это во многом очень похожие документы", — рассказывал в июне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на круглом столе по изучению военного дела в школах.По мнению депутата, это объясняет, почему мобилизованных на Украине быстро отправляют на фронт. "Поймали человека на улице — он через три-четыре дня уже в окопе сидит. Если бы он ничего не умел и не знал, он бы там не сидел, — рассуждал Картаполов. — Восемь лет украинцы очень предметно занимались этим вопросом. Воспитали целое поколение, готовое выполнять боевые задачи, и продолжают это делать сейчас".Однако, уточнил он, необходимость возвращения в школы НВП объясняется не только обстоятельствами специальной военной операции."Из-за изменившихся условий жизни, более высокого уровня комфорта современный молодой человек 17-18 лет, по сути, представляет из себя инфантильного юношу, во многом не готового к реальности, — сетовал генерал-полковник. — Начальная военная подготовка хотя бы частично восполнит необходимые знания и навыки".БПЛА и геймификацияСоветские власти установили систему обязательной военной подготовки — всеобуч — еще в 1918-м. "Учиться военному делу настоящим образом" должны были и школьники, и трудящиеся — без отрыва от производства. С 1968-го НВП ввели в школах. В 1990-е его заменили на ОБЖ, при этом изучение основ военной службы сильно сократили.Дискуссия о возвращении НВП возобновилась в феврале 2023-го. К сентябрю определились контуры предмета, который получит название "Основы безопасности и защита Родины". Он появится в школьном расписании через год.В программе обещают учесть опыт современных вооруженных конфликтов. Других подробностей нет — конкретное наполнение определит рабочая группа с участием представителей Минобороны и МЧС.Пока элементы начальной военной подготовки продолжат преподавать в рамках курса ОБЖ в 10-11-м классах. В федеральном перечне учебников представлено только одно пособие — под редакцией доктора юридических наук Сергея Егорова, издание этого года.Десятиклассников знакомят со строевой подготовкой и воинскими приветствиями, автоматом Калашникова, ручными гранатами Ф-1 и РГД-5, основами стрелкового боя, в частности способами перемещения, а также оказанием первой медицинской помощи.Выпускному классу рассказывают о структуре Вооруженных сил России, воинских знаках различия, разнице между призывом, службой по контракту и альтернативной гражданской службой. Кроме того, в учебнике есть описание военной доктрины страны. Отдельный параграф посвящен "гибридной войне и способам противодействия".Теоретическая часть не претерпела существенных изменений по сравнению с предыдущими вариантами учебника. Например, в книге "ОБЖ" для десятого класса под редакцией Смирнова и Хренникова (2016 года) военной истории уделено даже больше места. И количество часов, отведенных на предмет, прежнее — 68.Главные новации этого учебного года касаются практических занятий на военных сборах после десятого класса (пять дней, или 35 учебных часов)."До сих пор существовала большая вариативность. Каждая школа выдумывала, чем заниматься на сборах. Где-то красили стены, где-то убирались. Теперь общие инструкции", — отметила на круглом столе в Госдуме заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Анна Тимофеева.По словам главного эксперта отдела Главного военно-политического управления Министерства обороны Михаила Бородина, практические занятия будут "в объеме одиночной подготовки военнослужащих мотострелковых войск".Предусмотрели геймификацию процесса, активное использование военно-тактических и военно-спортивных игр. Впервые старшеклассников познакомят с основами технической подготовки и связи, а также управлением БПЛА."Военно-медицинское обучение — на базе практики. То есть это тактическая медицина. Школьники получат реальные навыки, необходимые в боях", — уверяет представитель военного ведомства.Главная проблемаПрактический курс использует опыт учебно-методического центра "Авангард" — передовой организации в области военного просвещения. Центральный комплекс с мощной материально-технической базой находится в парке "Патриот" в Кубинке. Школьники из Москвы и области могут заниматься там.К их услугам — роботы, тренажеры по управлению техникой, например, грузовиками и морскими судами. Обеспечен доступ к настоящим боевым машинам.Вся теоретическая часть — онлайн. С применением модных форматов — ролики в жанре "распаковки" или сценки, как в "Камеди Клаб". "У нас уникальный центр, но хотелось бы эту уникальность потерять", — отмечает директор "Авангарда" Дарья Борисова.В регионах — филиалы. Разумеется, не столь оснащенные. Всего 104 — в основном в крупных городах. Но в глубинке не все так радужно.Директор школы № 9 из города Шуя Сергей Ельцов, приглашенный на дискуссию в Госдуме, рассказал: согласно приказу Министерства просвещения, кабинеты должны быть оборудованы цифровой лабораторией, мини-экспресс-лабораторией радиационно-химической разведки, дозиметром, газоанализатором, измерителем электропроводности, кислотности и температуры, макетами оружия, сейфами. Денег на это нет."В последние годы хватает только на учебники по предметам, и то не в полном объеме", — посетовал он.В Минпросвещения парировали: субвенции выделяют по запросам от образовательных учреждений, и если оборудование для ОБЖ не закупают, значит, нет запроса.Активист профсоюза "Учитель" и преподаватель ОБЖ Дмитрий Казаков объясняет РИА Новости: "Иногда на федеральные деньги удается приобрести даже дорогостоящие штуки. Но в школах не знают, что именно нужно покупать. Нет педагогов, умеющих обращаться с лабораториями, тренажерами и другими сложными устройствами. Максимум, что видишь в классах, — манекены для отработки ИВЛ".Дефицит специалистов — похоже, главная проблема, которая значительно обострится при расширении военной составляющей программы."Работать никто не хочет"По данным завкафедрой безопасности жизнедеятельности МПГУ Николая Симонова, уже сегодня российским школам не хватает порядка 45 тысяч педагогов по ОБЖ. Одна из причин: количества часов, отведенных на этот предмет, недостаточно для работы на полную ставку. Студенты педвузов, как правило, осваивают специальность в качестве дополнительной. Поэтому в школах безопасность жизнедеятельности преподают физруки, трудовики и другие предметники по основному профилю."Когда я шел на курсы по ОБЖ, думал, будет очень легко, — признается Дмитрий Казаков. — Оказалось, там такой широкий диапазон материала, что надо разбираться во всех областях — от химии и физики до истории. Невозможно качественно вести такие уроки по совместительству".Потребуются преподаватели с опытом службы в армии и других силовых структурах. Очевидное решение — привлечь участников боевых действий. Уже есть удачные примеры."В Крыму и Ростовской области действуют группы инструкторов, которые по тем или иным причинам не могут вернуться в строй. Занимаются с детьми на полигонах в обстановке, приближенной к боевой", — сообщил РИА Новости президент Союза ветеранов СВО гвардии майор Олег Панчурин. Уроки организуют по соглашению с региональными властями.По мнению военных, тем самым решаются две проблемы: ветераны адаптируются к мирной жизни, а дети приобретают знания.Однако специалисты в школы идут неохотно. По словам учителя ОБЖ из Кисловодска Александра Ченцова, "из 15 преподавателей в городе — всего пять офицеров запаса, из них четверо — полицейские"."За 15 тысяч рублей работать никто не хочет. Особенно когда пенсия — 40 тысяч. А нагрузка в школе большая", — отметил он на круглом столе в Госдуме.Казаков из профсоюза "Учитель" уверен: непрофессиональных педагогов привлекать нельзя — только после переобучения."При всем уважении к военным — требуется специальное педагогическое образование. Иначе возможны серьезные последствия", — считает активист."На коленке с листиками и карандашами"Отдельный вопрос — что именно преподавать. Львиная доля современного модуля "Элементы начальной военной подготовки" посвящена отработке строевого шага и воинского приветствия. Бойцы СВО сомневаются, что это необходимо."Участники Парада Победы 24 июня 1945-го учились строевому шагу непосредственно перед тем, как выйти на Красную площадь. До этого не умели. Зато умели воевать. Нужно учить детей тому, что пригодится на войне", — говорит военнослужащий с позывным Навигатор.Критикуют и еще одну "священную корову" НВП — разборку-сборку автомата Калашникова."Мой личный опыт как непосредственного участия в боевых действиях, так и обучения бойцов штурмовых подразделений показывает, насколько важна индивидуальная тактическая грамотность личного состава, — объясняет инструктор Святослав Голиков, работающий в зоне конфликта. — Грубо говоря, навык скоростной разборки и сборки АК-74 представляется мне менее ценным, чем понимание и умение бойца вовремя взять под контроль необходимый сектор".Причем обучение тактическим приемам не потребует сложной материальной базы: можно делать все в игровой форме — "буквально на коленке с листиками в клеточку и цветными карандашами", подчеркивает специалист.Навигатор призывает уделить особое внимание тактической медицине, и не только из-за войны: "Сегодня дети ждут, что на 18-летие им подарят автомобиль. Но большинство даже не в состоянии оказать первую помощь при ДТП".Директор московской школы № 1794 и участник спецоперации Александр Чуфистов полагает, что нужно воспитать прежде всего общечеловеческие качества, а специальные навыки можно приобрести непосредственно в армии."У ребят возникают проблемы с выдержкой. Иногда с самообладанием. Порой с целеустремленностью. Кому-то не хватает стойкости. Главное — недостает самомотивации. Человек не в состоянии ответить на вопрос, зачем ему это нужно. Приходится рассказывать прописные истины: это сохранит тебе жизнь", — говорит он.Пятидневных сборов участники боевых действий считают недостаточными."Раз в четверть нужно уделять этому как минимум десять дней на полигоне в обстановке, приближенной к боевой. Палатка, котелок, кружка, ложка", — уверен Олег Панчурин.По мнению Навигатора, НВП нужно преподавать не менее семи лет — с пятого класса. Постепенно привлекать детей к огневой и тактической подготовке."Причем и девочек тоже. Они хотя физически слабее, зато психологически более устойчивые, — отмечает военный. — И если парень увидит, что его одноклассница стреляет лучше, это его заставит двигаться вперед".В свою очередь, учитель Дмитрий Казаков призывает не перегружать детей."В школе и без того накаленная атмосфера: постоянно какие-то нововведения, изменения. Образовательный процесс не резиновый, раздувать до бесконечности невозможно. Если отнять время у других предметов, пострадает образование в целом", — указывает преподаватель.Рабочей группе, разрабатывающей новый предмет, предстоит решить много сложных задач. Успеют ли к следующему 1 сентября — время покажет.

https://radiosputnik.ria.ru/20230629/obzh-1881104155.html

украина

россия

кубинка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, украина, россия, кубинка, андрей картаполов, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ак-74, социальный навигатор, сн_образование