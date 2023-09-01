https://ria.ru/20230901/salyukov-1893752459.html
Главком Сухопутных войск поручил участникам СВО помогать молодым курсантам
Главком Сухопутных войск поручил участникам СВО помогать молодым курсантам - РИА Новости, 01.09.2023
Главком Сухопутных войск поручил участникам СВО помогать молодым курсантам
Главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков пожелал курсантам Московского высшего общевойскового командного училища (МосВОКУ) успехов в освоении... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T19:00
2023-09-01T19:00
2023-09-01T19:00
олег салюков
образование - общество
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков пожелал курсантам Московского высшего общевойскового командного училища (МосВОКУ) успехов в освоении профессий и напутствовал курсантов - участников специальной военной операции помогать своим боевым опытом более молодым курсантам, сообщили в пятницу в Минобороны России. "Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков поздравил курсантов МосВОКУ с началом учебного года, пожелал успехов в освоении избранных военных профессий и высоких достижений по службе, а курсантам-участникам специальной военной операции (СВО), поступившим для обучения в этом году поставил задачу оказывать всестороннюю помощь более молодым курсантам с учетом уже имеющегося у них опыта участия в боевых действиях", - говорится в сообщении. Отмечается, что Салюков также поблагодарил офицеров училища и курсантов, принимавших участие в СВО до поступления в вуз, за исключительный героизм, личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга. Торжественные мероприятия по случаю начала учебного года прошли во всех вузах Сухопутных войск. В числе передовых в Минобороны, помимо МосВОКУ, назвали Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Рокоссовского (ДВОКУ), Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище (КВТККУ), Новосибирское высшее военное командное ордена Жукова училище (НВВКУ) и Михайловскую военную артиллерийскую академию (МВАА). На Урале торжественное начало учебного года состоялось в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени Прошлякова (ТВВИКУ), а начальник Инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий поздравил в подмосковном Нахабино слушателей Военно-инженерной академии имени Карбышева (ВИА), которая была воссоздана месяц назад. В свою очередь начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Герой Труда генерал-лейтенант Игорь Кириллов принял участие в торжественной церемонии и поздравил личный состав и курсантов Военной академии РХБЗ имени Тимошенко в Костроме. Курсанты приступили к первым занятиям по тактической стрельбе, тактической медицине и обучению управлением беспилотниками на полигоне "Песочное". На всех линейках в военных вузах страны курсанты и педагоги отдали воинские почести и провели минуты молчания в память офицеров и курсантов, сложивших головы в войнах и современных локальных конфликтах при исполнении воинского долга и защите Отечества.
https://ria.ru/20230824/kino-1891987719.html
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олег салюков, образование - общество
Олег Салюков, Образование - Общество
Главком Сухопутных войск поручил участникам СВО помогать молодым курсантам
Главком Сухопутных войск Салюков поручил участникам СВО помогать курсантам
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков пожелал курсантам Московского высшего общевойскового командного училища (МосВОКУ) успехов в освоении профессий и напутствовал курсантов - участников специальной военной операции помогать своим боевым опытом более молодым курсантам, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков поздравил курсантов МосВОКУ с началом учебного года, пожелал успехов в освоении избранных военных профессий и высоких достижений по службе, а курсантам-участникам специальной военной операции (СВО), поступившим для обучения в этом году поставил задачу оказывать всестороннюю помощь более молодым курсантам с учетом уже имеющегося у них опыта участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Салюков также поблагодарил офицеров училища и курсантов, принимавших участие в СВО до поступления в вуз, за исключительный героизм, личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга.
Торжественные мероприятия по случаю начала учебного года прошли во всех вузах Сухопутных войск. В числе передовых в Минобороны, помимо МосВОКУ, назвали Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Рокоссовского (ДВОКУ), Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище (КВТККУ), Новосибирское высшее военное командное ордена Жукова училище (НВВКУ) и Михайловскую военную артиллерийскую академию (МВАА).
На Урале торжественное начало учебного года состоялось в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени Прошлякова (ТВВИКУ), а начальник Инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий
поздравил в подмосковном Нахабино
слушателей Военно-инженерной академии имени Карбышева (ВИА), которая была воссоздана месяц назад.
В свою очередь начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Герой Труда генерал-лейтенант Игорь Кириллов
принял участие в торжественной церемонии и поздравил личный состав и курсантов Военной академии РХБЗ
имени Тимошенко в Костроме
. Курсанты приступили к первым занятиям по тактической стрельбе, тактической медицине и обучению управлением беспилотниками на полигоне "Песочное".
На всех линейках в военных вузах страны курсанты и педагоги отдали воинские почести и провели минуты молчания в память офицеров и курсантов, сложивших головы в войнах и современных локальных конфликтах при исполнении воинского долга и защите Отечества.
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