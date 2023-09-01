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Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином в ближайшее время - РИА Новости, 01.09.2023
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17:24 01.09.2023 (обновлено: 19:04 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/putin-1893727067.html
Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином в ближайшее время
Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином в ближайшее время - РИА Новости, 01.09.2023
Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином в ближайшее время
Президент России Владимир Путин сообщил, что скоро встретится с китайским лидером Си Цзиньпином. Одной из тем встречи станет развитие гуманитарных контактов. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:24
2023-09-01T19:04
си цзиньпин
владимир путин
россия
китай
в мире
политика
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что скоро встретится с китайским лидером Си Цзиньпином. Одной из тем встречи станет развитие гуманитарных контактов.&quot;Достаточно скоро у нас будут мероприятия, и встреча будет с председателем Китайской Народной Республики. Он меня называет своим другом, я с удовольствием называю его свои другом, потому что это человек, который очень много лично делает для развития российско-китайских отношений и связей, причем в самых разных областях. И мы с ним обязательно обсудим, что можно сделать еще по этому направлению, по направлению развития гуманитарных контактов&quot;, - сказал Путин во время открытого урока &quot;Разговор о важном&quot;, отвечая на вопросы участников.
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си цзиньпин, владимир путин, россия, китай, в мире, политика
Си Цзиньпин, Владимир Путин, Россия, Китай, В мире, Политика
Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином в ближайшее время

Путин сообщил, что вскоре встретится с Си Цзиньпином

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что скоро встретится с китайским лидером Си Цзиньпином. Одной из тем встречи станет развитие гуманитарных контактов.
«

"Достаточно скоро у нас будут мероприятия, и встреча будет с председателем Китайской Народной Республики. Он меня называет своим другом, я с удовольствием называю его свои другом, потому что это человек, который очень много лично делает для развития российско-китайских отношений и связей, причем в самых разных областях. И мы с ним обязательно обсудим, что можно сделать еще по этому направлению, по направлению развития гуманитарных контактов", - сказал Путин во время открытого урока "Разговор о важном", отвечая на вопросы участников.

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