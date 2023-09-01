https://ria.ru/20230901/putin-1893727067.html

Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином в ближайшее время

Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином в ближайшее время - РИА Новости, 01.09.2023

Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином в ближайшее время

Президент России Владимир Путин сообщил, что скоро встретится с китайским лидером Си Цзиньпином. Одной из тем встречи станет развитие гуманитарных контактов. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:24

2023-09-01T17:24

2023-09-01T19:04

си цзиньпин

владимир путин

россия

китай

в мире

политика

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что скоро встретится с китайским лидером Си Цзиньпином. Одной из тем встречи станет развитие гуманитарных контактов."Достаточно скоро у нас будут мероприятия, и встреча будет с председателем Китайской Народной Республики. Он меня называет своим другом, я с удовольствием называю его свои другом, потому что это человек, который очень много лично делает для развития российско-китайских отношений и связей, причем в самых разных областях. И мы с ним обязательно обсудим, что можно сделать еще по этому направлению, по направлению развития гуманитарных контактов", - сказал Путин во время открытого урока "Разговор о важном", отвечая на вопросы участников.

https://ria.ru/20230901/partnerstvo-1893712390.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

си цзиньпин, владимир путин, россия, китай, в мире, политика