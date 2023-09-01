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Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином в ближайшее время
Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином в ближайшее время - РИА Новости, 01.09.2023
Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином в ближайшее время
Президент России Владимир Путин сообщил, что скоро встретится с китайским лидером Си Цзиньпином. Одной из тем встречи станет развитие гуманитарных контактов. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:24
2023-09-01T17:24
2023-09-01T19:04
си цзиньпин
владимир путин
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что скоро встретится с китайским лидером Си Цзиньпином. Одной из тем встречи станет развитие гуманитарных контактов."Достаточно скоро у нас будут мероприятия, и встреча будет с председателем Китайской Народной Республики. Он меня называет своим другом, я с удовольствием называю его свои другом, потому что это человек, который очень много лично делает для развития российско-китайских отношений и связей, причем в самых разных областях. И мы с ним обязательно обсудим, что можно сделать еще по этому направлению, по направлению развития гуманитарных контактов", - сказал Путин во время открытого урока "Разговор о важном", отвечая на вопросы участников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, владимир путин, россия, китай, в мире, политика
Си Цзиньпин, Владимир Путин, Россия, Китай, В мире, Политика
Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином в ближайшее время
Путин сообщил, что вскоре встретится с Си Цзиньпином