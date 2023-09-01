Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о письмах своего деда - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/putin-1893717532.html
Путин рассказал о письмах своего деда
Путин рассказал о письмах своего деда - РИА Новости, 01.09.2023
Путин рассказал о письмах своего деда
Президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" пообещал поддержать идею по созданию специальных альбомов по составлению своей... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:53
2023-09-01T16:53
общество
россия
санкт-петербург
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893710525_0:294:3118:2048_1920x0_80_0_0_2284a8ffb1a6a9aa9d968ae7b3030127.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" пообещал поддержать идею по созданию специальных альбомов по составлению своей родословной, он также вспомнил о письмах своего деда, в которых он обращался на вы к собственному сыну - по мнению главы государства, это является свидетельством глубокой культуры русского народа. Один из участников открытого урока, одиннадцатикласник из Санкт-Петербурга, рассказал Путину об идее создания специального сборника, или альбома, который будет помогать семьям составлять свою родословную, и который можно будет передавать следующим поколениям. "Идея хорошая, и я безусловно постараюсь ее поддержать. Надо понять, что для этого надо сделать... Конечно, поддержим", - сказал Путин. В связи с этим он указал на важность связи поколений. "Мне достались письма моего деда... которые он писал своему сыну - моему дяде, получается - на фронт. Вы знаете, на что я обратил внимание. Ну, во-первых, мой дед - крестьянин, он жил в деревне, в Тверской губернии... Он к своему сыну обращается на вы. А его сын к своему отцу тоже обращается на вы. Я вот о чем подумал. Это же простой деревенский человек. Он и писал-то с ошибками. Но какая внутренняя глубокая культура была у нашего народа", - отметил президент. По его словам, после прочтения этих писем он "стал по-другому относиться и к своей семье, и к себе самому, и начал думать о том, что неплохо было бы равняться на все лучшее в истории нашей семьи".
https://ria.ru/20230901/shkolnitsa-1893710049.html
https://ria.ru/20230901/putin-1893692193.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893710525_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_9da167befa4122941d61f888cc72af20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, санкт-петербург, владимир путин
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Путин рассказал о письмах своего деда

Путин рассказал, что письма деда побудили его задуматься о культуре народа

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске
Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном в мастерской управления Сенеж в Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" пообещал поддержать идею по созданию специальных альбомов по составлению своей родословной, он также вспомнил о письмах своего деда, в которых он обращался на вы к собственному сыну - по мнению главы государства, это является свидетельством глубокой культуры русского народа.
Один из участников открытого урока, одиннадцатикласник из Санкт-Петербурга, рассказал Путину об идее создания специального сборника, или альбома, который будет помогать семьям составлять свою родословную, и который можно будет передавать следующим поколениям.
Президент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах России - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Путин выяснил у школьницы, чем ей понравился первый день в школе
16:29
"Идея хорошая, и я безусловно постараюсь ее поддержать. Надо понять, что для этого надо сделать... Конечно, поддержим", - сказал Путин.
В связи с этим он указал на важность связи поколений.
"Мне достались письма моего деда... которые он писал своему сыну - моему дяде, получается - на фронт. Вы знаете, на что я обратил внимание. Ну, во-первых, мой дед - крестьянин, он жил в деревне, в Тверской губернии... Он к своему сыну обращается на вы. А его сын к своему отцу тоже обращается на вы. Я вот о чем подумал. Это же простой деревенский человек. Он и писал-то с ошибками. Но какая внутренняя глубокая культура была у нашего народа", - отметил президент.
По его словам, после прочтения этих писем он "стал по-другому относиться и к своей семье, и к себе самому, и начал думать о том, что неплохо было бы равняться на все лучшее в истории нашей семьи".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Путин похвалил детей, которые прочитали ему стихотворение "О родине"
15:46
 
ОбществоРоссияСанкт-ПетербургВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала