https://ria.ru/20230901/putin-1893717532.html
Путин рассказал о письмах своего деда
Путин рассказал о письмах своего деда - РИА Новости, 01.09.2023
Путин рассказал о письмах своего деда
Президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" пообещал поддержать идею по созданию специальных альбомов по составлению своей... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:53
2023-09-01T16:53
2023-09-01T16:53
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санкт-петербург
владимир путин
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" пообещал поддержать идею по созданию специальных альбомов по составлению своей родословной, он также вспомнил о письмах своего деда, в которых он обращался на вы к собственному сыну - по мнению главы государства, это является свидетельством глубокой культуры русского народа. Один из участников открытого урока, одиннадцатикласник из Санкт-Петербурга, рассказал Путину об идее создания специального сборника, или альбома, который будет помогать семьям составлять свою родословную, и который можно будет передавать следующим поколениям. "Идея хорошая, и я безусловно постараюсь ее поддержать. Надо понять, что для этого надо сделать... Конечно, поддержим", - сказал Путин. В связи с этим он указал на важность связи поколений. "Мне достались письма моего деда... которые он писал своему сыну - моему дяде, получается - на фронт. Вы знаете, на что я обратил внимание. Ну, во-первых, мой дед - крестьянин, он жил в деревне, в Тверской губернии... Он к своему сыну обращается на вы. А его сын к своему отцу тоже обращается на вы. Я вот о чем подумал. Это же простой деревенский человек. Он и писал-то с ошибками. Но какая внутренняя глубокая культура была у нашего народа", - отметил президент. По его словам, после прочтения этих писем он "стал по-другому относиться и к своей семье, и к себе самому, и начал думать о том, что неплохо было бы равняться на все лучшее в истории нашей семьи".
https://ria.ru/20230901/shkolnitsa-1893710049.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, санкт-петербург, владимир путин
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Путин рассказал о письмах своего деда
Путин рассказал, что письма деда побудили его задуматься о культуре народа
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" пообещал поддержать идею по созданию специальных альбомов по составлению своей родословной, он также вспомнил о письмах своего деда, в которых он обращался на вы к собственному сыну - по мнению главы государства, это является свидетельством глубокой культуры русского народа.
Один из участников открытого урока, одиннадцатикласник из Санкт-Петербурга
, рассказал Путину об идее создания специального сборника, или альбома, который будет помогать семьям составлять свою родословную, и который можно будет передавать следующим поколениям.
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"Идея хорошая, и я безусловно постараюсь ее поддержать. Надо понять, что для этого надо сделать... Конечно, поддержим", - сказал Путин.
В связи с этим он указал на важность связи поколений.
"Мне достались письма моего деда... которые он писал своему сыну - моему дяде, получается - на фронт. Вы знаете, на что я обратил внимание. Ну, во-первых, мой дед - крестьянин, он жил в деревне, в Тверской губернии... Он к своему сыну обращается на вы. А его сын к своему отцу тоже обращается на вы. Я вот о чем подумал. Это же простой деревенский человек. Он и писал-то с ошибками. Но какая внутренняя глубокая культура была у нашего народа", - отметил президент.
По его словам, после прочтения этих писем он "стал по-другому относиться и к своей семье, и к себе самому, и начал думать о том, что неплохо было бы равняться на все лучшее в истории нашей семьи".
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