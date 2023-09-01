https://ria.ru/20230901/putin-1893555345.html

Путин поздравил Мирзиеева с национальным праздником

Путин поздравил Мирзиеева с национальным праздником - РИА Новости, 01.09.2023

Путин поздравил Мирзиеева с национальным праздником

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву с днем независимости республики, отметив, РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T09:08

2023-09-01T09:08

2023-09-01T09:18

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву с днем независимости республики, отметив, что страны будут совместными усилиями наращивать двусторонние связи в интересах безопасности и стабильности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Шавкат Миромонович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Узбекистан – Дня независимости... Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать конструктивные двусторонние связи во всех сферах на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", - говорится в сообщении.Путин добавил, что Узбекистан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Кроме того, отношения между странами успешно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества, а хорошую отдачу даёт взаимодействие Москвы и Ташкента в СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структурах."Искренне желаю Вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Узбекистана – мира и процветания", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230831/uzbekistan-1893486103.html

https://ria.ru/20230321/uzbekistan-1859531111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, узбекистан, владимир путин, россия, шавкат мирзиеев, москва, оон, шос, снг