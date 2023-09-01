https://ria.ru/20230901/putin-1893555345.html
Путин поздравил Мирзиеева с национальным праздником
Путин поздравил Мирзиеева с национальным праздником - РИА Новости, 01.09.2023
Путин поздравил Мирзиеева с национальным праздником
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву с днем независимости республики, отметив, РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T09:08
2023-09-01T09:08
2023-09-01T09:18
в мире
узбекистан
владимир путин
россия
шавкат мирзиеев
москва
оон
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891717255_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_3cd3099b18b90769fde5998b98ce3b5b.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву с днем независимости республики, отметив, что страны будут совместными усилиями наращивать двусторонние связи в интересах безопасности и стабильности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Шавкат Миромонович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Узбекистан – Дня независимости... Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать конструктивные двусторонние связи во всех сферах на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", - говорится в сообщении.Путин добавил, что Узбекистан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Кроме того, отношения между странами успешно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества, а хорошую отдачу даёт взаимодействие Москвы и Ташкента в СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структурах."Искренне желаю Вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Узбекистана – мира и процветания", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230831/uzbekistan-1893486103.html
https://ria.ru/20230321/uzbekistan-1859531111.html
узбекистан
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891717255_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_b2b2a999e1f74083641bc03fb250a578.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, владимир путин, россия, шавкат мирзиеев, москва, оон, шос, снг
В мире, Узбекистан, Владимир Путин, Россия, Шавкат Мирзиеев, Москва, ООН, ШОС, СНГ
Путин поздравил Мирзиеева с национальным праздником
Путин поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана