https://ria.ru/20230901/pulkovo-1893555003.html
Пулково принял два рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы
Пулково принял два рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы - РИА Новости, 01.09.2023
Пулково принял два рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге принял два рейса в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в аэропортах Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T09:06
2023-09-01T09:06
2023-09-01T09:06
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге принял два рейса в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в аэропортах Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Пулково работает в штатном режиме. 1 сентября аэропорт в качестве запасного принял два рейса из Москвы, следовавшие из Дубая (ОАЭ) и Ташкента (Узбекистан) в Домодедово", - сообщили в пресс-службе. Как ранее сообщили в Росавиации, в пятницу утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно были ограничены полеты из аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский, из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 14 самолетов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, пулково (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкт-петербург
Туризм, Новости - Туризм, Пулково (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Санкт-Петербург
Пулково принял два рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы
Петербургский Пулково принял два рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы