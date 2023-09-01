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Пулково принял два рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы

Пулково принял два рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы - РИА Новости, 01.09.2023

Пулково принял два рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы

Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге принял два рейса в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в аэропортах Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T09:06

2023-09-01T09:06

2023-09-01T09:06

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге принял два рейса в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в аэропортах Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Пулково работает в штатном режиме. 1 сентября аэропорт в качестве запасного принял два рейса из Москвы, следовавшие из Дубая (ОАЭ) и Ташкента (Узбекистан) в Домодедово", - сообщили в пресс-службе. Как ранее сообщили в Росавиации, в пятницу утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно были ограничены полеты из аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский, из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 14 самолетов.

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Влада Копылова

новости - туризм, пулково (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкт-петербург