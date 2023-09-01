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Пулково принял два рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы - РИА Новости, 01.09.2023
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Туризм
 
09:06 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/pulkovo-1893555003.html
Пулково принял два рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы
Пулково принял два рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы - РИА Новости, 01.09.2023
Пулково принял два рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге принял два рейса в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в аэропортах Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T09:06
2023-09-01T09:06
туризм
новости - туризм
пулково (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге принял два рейса в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в аэропортах Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Пулково работает в штатном режиме. 1 сентября аэропорт в качестве запасного принял два рейса из Москвы, следовавшие из Дубая (ОАЭ) и Ташкента (Узбекистан) в Домодедово", - сообщили в пресс-службе. Как ранее сообщили в Росавиации, в пятницу утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно были ограничены полеты из аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский, из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 14 самолетов.
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новости - туризм, пулково (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкт-петербург
Туризм, Новости - Туризм, Пулково (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Санкт-Петербург
Пулково принял два рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы

Петербургский Пулково принял два рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге принял два рейса в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в аэропортах Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
"Пулково работает в штатном режиме. 1 сентября аэропорт в качестве запасного принял два рейса из Москвы, следовавшие из Дубая (ОАЭ) и Ташкента (Узбекистан) в Домодедово", - сообщили в пресс-службе.
Как ранее сообщили в Росавиации, в пятницу утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно были ограничены полеты из аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский, из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 14 самолетов.
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Из-за ограничений полетов в Москве на запасные аэропорты ушли 14 бортов
08:44
 
ТуризмНовости - ТуризмПулково (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Санкт-Петербург
 
 
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