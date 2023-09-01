https://ria.ru/20230901/proforientatsiya-1893597528.html
Единая модель профориентации появится во всех школах России с 1 сентября
Единая модель профориентации появится во всех школах России с 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2023
Единая модель профориентации появится во всех школах России с 1 сентября
Единую модель профориентации "Россия - мои горизонты" внедрят во всех российских школах в новом учебном году, внеурочные занятия будут проходить по четвергам и... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T10:57
2023-09-01T10:57
2023-09-01T10:57
год педагога и наставника
сн_образование
общество
сергей кравцов
социальный навигатор
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Единую модель профориентации "Россия - мои горизонты" внедрят во всех российских школах в новом учебном году, внеурочные занятия будут проходить по четвергам и длиться один час, всего школьников ожидает 34 занятия. Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал, что с 1 сентября во всех российских школах в 6-11 классах появится единая модель профориентации. Согласно календарно-тематическому планированию внеурочного курса, классы будут разделены на две группы: участники профминимума, зарегистрированные в проекте "Билет в будущее", и не зарегистрированные. Большая часть занятий будет одинаковой для двух групп, но, например, классы, которые зарегистрированы в проекте "Билет в будущее", ожидают три профдиагностики, в отличие от одной для тех, кто не зарегистрирован в проекте. В сентябре у школьников пройдут занятия, посвященные введению в профориентацию, различным отраслям экономического развития России и системе образования (стратегии поступления, возможности допобразования, уровни профобразования). В октябре ученики узнают про различные отрасли промышленности (тяжелая промышленность, добыча и переработка сырья), а также пройдут две "моделирующие онлайн-пробы" на платформе проекта "Билет в будущее" по профессиям учителя и металлурга или другой профессии в сфере промышленности. Ноябрь будет посвящен достижениям в сфере робототехники, искусственного интеллекта, информационных технологий, а также в сфере инженерии: машиностроения, транспорта, строительства. Школьники смогут попробовать себя в роли программиста, робототехника, электромонтера и других специалистов этих отраслей. Зимой учащимся расскажут об агропромышленном комплексе и профессиях в этой сфере, достижениях России в области здравоохранения, туризма, культуры и искусства. В марте пройдут два занятия "Один день в профессии", в ходе первого дети узнают о профессиях учителя, актера и эколога, а в ходе второго - о профессиях пожарного, ветеринара и повара, а также два занятия, на которых покажут профориентационный сериал проекта "Билет в будущее". В апреле будут четыре занятия с "моделирующими онлайн-пробами" на платформе проекта "Билет в будущее" по разным профессиям. Завершит учебный год профориентационное занятие "Мое будущее - моя страна".
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РИА Новости
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сн_образование, общество, сергей кравцов, социальный навигатор
Год педагога и наставника, СН_Образование, Общество, Сергей Кравцов, Социальный навигатор
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Единую модель профориентации "Россия - мои горизонты" внедрят во всех российских школах в новом учебном году, внеурочные занятия будут проходить по четвергам и длиться один час, всего школьников ожидает 34 занятия.
Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал, что с 1 сентября во всех российских школах в 6-11 классах появится единая модель профориентации.
Согласно календарно-тематическому планированию внеурочного курса, классы будут разделены на две группы: участники профминимума, зарегистрированные в проекте "Билет в будущее", и не зарегистрированные. Большая часть занятий будет одинаковой для двух групп, но, например, классы, которые зарегистрированы в проекте "Билет в будущее", ожидают три профдиагностики, в отличие от одной для тех, кто не зарегистрирован в проекте.
В сентябре у школьников пройдут занятия, посвященные введению в профориентацию, различным отраслям экономического развития России и системе образования (стратегии поступления, возможности допобразования, уровни профобразования). В октябре ученики узнают про различные отрасли промышленности (тяжелая промышленность, добыча и переработка сырья), а также пройдут две "моделирующие онлайн-пробы" на платформе проекта "Билет в будущее" по профессиям учителя и металлурга или другой профессии в сфере промышленности.
Ноябрь будет посвящен достижениям в сфере робототехники, искусственного интеллекта, информационных технологий, а также в сфере инженерии: машиностроения, транспорта, строительства. Школьники смогут попробовать себя в роли программиста, робототехника, электромонтера и других специалистов этих отраслей.
Зимой учащимся расскажут об агропромышленном комплексе и профессиях в этой сфере, достижениях России в области здравоохранения, туризма, культуры и искусства.
В марте пройдут два занятия "Один день в профессии", в ходе первого дети узнают о профессиях учителя, актера и эколога, а в ходе второго - о профессиях пожарного, ветеринара и повара, а также два занятия, на которых покажут профориентационный сериал проекта "Билет в будущее". В апреле будут четыре занятия с "моделирующими онлайн-пробами" на платформе проекта "Билет в будущее" по разным профессиям.
Завершит учебный год профориентационное занятие "Мое будущее - моя страна".