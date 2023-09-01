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Путин ответил на вопрос о любимом школьном предмете

Путин ответил на вопрос о любимом школьном предмете - РИА Новости, 01.09.2023

Путин ответил на вопрос о любимом школьном предмете

Президент России Владимир Путин считает, что в школе нужны все предметы, так как они развивают человека, важно не то, любимый предмет или нет, даже то, что... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:05

2023-09-01T17:05

2023-09-01T17:10

владимир путин

образование - общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что в школе нужны все предметы, так как они развивают человека, важно не то, любимый предмет или нет, даже то, что кажется неважным, имеет значение. "Мне кажется, любимый предмет или не любимый, это не очень важно. Даже то, что кажется неважным, оно имеет значение. Ну, например, есть естественные науки, математика, физика, химия, а есть гуманитарные. Человек думает, и не только думает, стремится быть журналистом, литератором, историком, специалистом по лингвистике, и ему кажется, что, ну зачем ему заниматься математикой, физикой химией", - сказал Путин в ходе урока "Разговор о важном". Президент привел и другие примеры, как специалисты в области естественных наук могут не интересоваться гуманитарными предметами, так как им кажется, что в своей профессиональной деятельности они не будут применять эти знания. "Во-первых, знания, они не только у нас накапливаются, чтобы мы их конкретно применяли, а особенно, знания из разных областей, они формируют личность, характер, они формируют мировоззрение, вот что очень важно. Дают такие навыки, которые, безусловно, пригодятся в жизни, ну, скажем, будущий литератор, журналист, лингвист, занимаясь математикой, он формирует навыки логического мышления, он учится считать в широком смысле этого слова... Вот эти навыки логического мышления, они важны в любом виде деятельности", - добавил Путин. Глава государства также отметил, что все должны постоянно работать над собой, учиться, получать дополнительное образование, в том числе, преподаватели. "Так что я считаю целесообразным уйти от понятия любимый, нелюбимый, а стараться работать в плане своего собственного развития по широкому кругу вопросов, углубляясь, конечно, в конкретную дисциплину", - заключил президент.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование