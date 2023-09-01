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Путин ответил на вопрос о любимом школьном предмете - РИА Новости, 01.09.2023
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17:05 01.09.2023 (обновлено: 17:10 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/predmety-1893720381.html
Путин ответил на вопрос о любимом школьном предмете
Путин ответил на вопрос о любимом школьном предмете - РИА Новости, 01.09.2023
Путин ответил на вопрос о любимом школьном предмете
Президент России Владимир Путин считает, что в школе нужны все предметы, так как они развивают человека, важно не то, любимый предмет или нет, даже то, что... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:05
2023-09-01T17:10
владимир путин
образование - общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что в школе нужны все предметы, так как они развивают человека, важно не то, любимый предмет или нет, даже то, что кажется неважным, имеет значение. "Мне кажется, любимый предмет или не любимый, это не очень важно. Даже то, что кажется неважным, оно имеет значение. Ну, например, есть естественные науки, математика, физика, химия, а есть гуманитарные. Человек думает, и не только думает, стремится быть журналистом, литератором, историком, специалистом по лингвистике, и ему кажется, что, ну зачем ему заниматься математикой, физикой химией", - сказал Путин в ходе урока "Разговор о важном". Президент привел и другие примеры, как специалисты в области естественных наук могут не интересоваться гуманитарными предметами, так как им кажется, что в своей профессиональной деятельности они не будут применять эти знания. "Во-первых, знания, они не только у нас накапливаются, чтобы мы их конкретно применяли, а особенно, знания из разных областей, они формируют личность, характер, они формируют мировоззрение, вот что очень важно. Дают такие навыки, которые, безусловно, пригодятся в жизни, ну, скажем, будущий литератор, журналист, лингвист, занимаясь математикой, он формирует навыки логического мышления, он учится считать в широком смысле этого слова... Вот эти навыки логического мышления, они важны в любом виде деятельности", - добавил Путин. Глава государства также отметил, что все должны постоянно работать над собой, учиться, получать дополнительное образование, в том числе, преподаватели. "Так что я считаю целесообразным уйти от понятия любимый, нелюбимый, а стараться работать в плане своего собственного развития по широкому кругу вопросов, углубляясь, конечно, в конкретную дисциплину", - заключил президент.
РИА Новости
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РИА Новости
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владимир путин, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Владимир Путин, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин ответил на вопрос о любимом школьном предмете

Путин заявил о необходимости всех предметов в школе для развития человека

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном"
Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что в школе нужны все предметы, так как они развивают человека, важно не то, любимый предмет или нет, даже то, что кажется неважным, имеет значение.
"Мне кажется, любимый предмет или не любимый, это не очень важно. Даже то, что кажется неважным, оно имеет значение. Ну, например, есть естественные науки, математика, физика, химия, а есть гуманитарные. Человек думает, и не только думает, стремится быть журналистом, литератором, историком, специалистом по лингвистике, и ему кажется, что, ну зачем ему заниматься математикой, физикой химией", - сказал Путин в ходе урока "Разговор о важном".
День знаний в России
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В первый день осени российские школы открыли двери для учеников.

Торжественная линейка, посвященная открытию новой средней школы №54 и началу учебного года в Новосибирске

В первый день осени российские школы открыли двери для учеников.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Традиционно в этот день в проходят торжественные линейки и классные часы.

Учащиеся кадетского класса на торжественной линейке, проходящей в школе №1636 в Москве в День знаний

Традиционно в этот день в проходят торжественные линейки и классные часы.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

С прошлого года в каждой российской школе по понедельникам исполняется гимн, поднимается государственный флаг.

Первоклассники на торжественной линейке, проходящей в школе №1636 в Москве в День знаний

С прошлого года в каждой российской школе по понедельникам исполняется гимн, поднимается государственный флаг.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в поздравлении учащихся отметил, что сегодня школа учит детей делать достойный выбор, всесторонне развиваться и приобщаться к искренним человеческим ценностям.

Начало нового учебного года в школах России

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в поздравлении учащихся отметил, что сегодня школа учит детей делать достойный выбор, всесторонне развиваться и приобщаться к искренним человеческим ценностям.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Он выразил особую признательность всем тем, "кто учит и вдохновляет ребят, радуется успехам, поддерживает и всецело верит в своих воспитанников".

Первоклассники на торжественной линейке, проходящей в школе №1636 в Москве в День знаний

Он выразил особую признательность всем тем, "кто учит и вдохновляет ребят, радуется успехам, поддерживает и всецело верит в своих воспитанников".

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Сегодня в первый класс пошли около двух миллионов детей, это на 160 тысяч больше, чем в 2022 году.

Первоклассники и ученики кадетского класса на торжественной линейке, проходящей в школе №1636 в Москве в День знаний

Сегодня в первый класс пошли около двух миллионов детей, это на 160 тысяч больше, чем в 2022 году.

© РИА Новости / Максим Блинов
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6 из 12
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

С этого учебного года все ученики начальных классов государственных и муниципальных школ будут получать горячее питание — это около 7,7 миллиона детей.

Школьники на торжественной линейке в Мариуполе

С этого учебного года все ученики начальных классов государственных и муниципальных школ будут получать горячее питание — это около 7,7 миллиона детей.

© РИА Новости / Александр Сухов
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7 из 12
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

В школах начал действовать золотой стандарт знаний. Минпросвещения обновило программы и ввело единый стандарт преподавания русского языка, литературы, истории, обществознания, географии и ОБЖ.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Николай Циганов и генеральный директор публично-правовой компании Единый заказчик в сфере строительства Карен Оганесян, на торжественной церемонии открытия школы № 9 в Мариуполе после капитального ремонта ко Дню знаний

В школах начал действовать золотой стандарт знаний. Минпросвещения обновило программы и ввело единый стандарт преподавания русского языка, литературы, истории, обществознания, географии и ОБЖ.

© РИА Новости / Александр Сухов
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8 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

С этого года школьники обязаны участвовать в общественно-полезном труде, с учетом их возраста и психофизических особенностей. Это может заключаться, к примеру, в высадке растений на школьной территории, в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию.

Первоклассники на торжественной линейке, проходящей в лицее №369 в Санкт-Петербурге в День знаний

С этого года школьники обязаны участвовать в общественно-полезном труде, с учетом их возраста и психофизических особенностей. Это может заключаться, к примеру, в высадке растений на школьной территории, в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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9 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Старшеклассников в новом учебном году ожидает начальная военная подготовка, которая в зависимости от специфики учебного заведения может быть базовой или углубленной.

Поднятие флага России на торжественной линейке, посвященной открытию новой средней школы №54 и началу учебного года в Новосибирске

Старшеклассников в новом учебном году ожидает начальная военная подготовка, которая в зависимости от специфики учебного заведения может быть базовой или углубленной.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В дополнительные курсы включили тему беспилотников: учеников 10-11 классов научат, как противодействовать дронам противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя.

Первоклассники после торжественной линейки, посвященной открытию новой средней школы №54 и началу учебного года в Новосибирске

В дополнительные курсы включили тему беспилотников: учеников 10-11 классов научат, как противодействовать дронам противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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11 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Выбрать будущую профессию поможет единая модель профориентации "Россия — мои горизонты", которую внедрят во всех российских школах в новом учебном году. Внеурочные занятия будут проходить по четвергам.

Учитель в классе после торжественной линейки, посвященной открытию новой средней школы №54 и началу учебного года в Новосибирске

Выбрать будущую профессию поможет единая модель профориентации "Россия — мои горизонты", которую внедрят во всех российских школах в новом учебном году. Внеурочные занятия будут проходить по четвергам.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
12 из 12

В первый день осени российские школы открыли двери для учеников.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 12

Традиционно в этот день в проходят торжественные линейки и классные часы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 12

С прошлого года в каждой российской школе по понедельникам исполняется гимн, поднимается государственный флаг.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 12

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в поздравлении учащихся отметил, что сегодня школа учит детей делать достойный выбор, всесторонне развиваться и приобщаться к искренним человеческим ценностям.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 12

Он выразил особую признательность всем тем, "кто учит и вдохновляет ребят, радуется успехам, поддерживает и всецело верит в своих воспитанников".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 12

Сегодня в первый класс пошли около двух миллионов детей, это на 160 тысяч больше, чем в 2022 году.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 12

С этого учебного года все ученики начальных классов государственных и муниципальных школ будут получать горячее питание — это около 7,7 миллиона детей.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
7 из 12

В школах начал действовать золотой стандарт знаний. Минпросвещения обновило программы и ввело единый стандарт преподавания русского языка, литературы, истории, обществознания, географии и ОБЖ.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
8 из 12

С этого года школьники обязаны участвовать в общественно-полезном труде, с учетом их возраста и психофизических особенностей. Это может заключаться, к примеру, в высадке растений на школьной территории, в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
9 из 12

Старшеклассников в новом учебном году ожидает начальная военная подготовка, которая в зависимости от специфики учебного заведения может быть базовой или углубленной.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 12

В дополнительные курсы включили тему беспилотников: учеников 10-11 классов научат, как противодействовать дронам противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Выбрать будущую профессию поможет единая модель профориентации "Россия — мои горизонты", которую внедрят во всех российских школах в новом учебном году. Внеурочные занятия будут проходить по четвергам.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
12 из 12
Президент привел и другие примеры, как специалисты в области естественных наук могут не интересоваться гуманитарными предметами, так как им кажется, что в своей профессиональной деятельности они не будут применять эти знания.
"Во-первых, знания, они не только у нас накапливаются, чтобы мы их конкретно применяли, а особенно, знания из разных областей, они формируют личность, характер, они формируют мировоззрение, вот что очень важно. Дают такие навыки, которые, безусловно, пригодятся в жизни, ну, скажем, будущий литератор, журналист, лингвист, занимаясь математикой, он формирует навыки логического мышления, он учится считать в широком смысле этого слова... Вот эти навыки логического мышления, они важны в любом виде деятельности", - добавил Путин.
Глава государства также отметил, что все должны постоянно работать над собой, учиться, получать дополнительное образование, в том числе, преподаватели.
"Так что я считаю целесообразным уйти от понятия любимый, нелюбимый, а стараться работать в плане своего собственного развития по широкому кругу вопросов, углубляясь, конечно, в конкретную дисциплину", - заключил президент.
Какие изменения ждут школьников с 1 сентября 2023 года
Вчера, 10:49
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Какие изменения ждут школьников с 1 сентября 2023 годаПосмотреть
 
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