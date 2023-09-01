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Россияне назвали предметы, которые стоило бы добавить в школьную программу - РИА Новости, 01.09.2023
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05:19 01.09.2023 (обновлено: 10:35 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/predmety-1893541949.html
Россияне назвали предметы, которые стоило бы добавить в школьную программу
Россияне назвали предметы, которые стоило бы добавить в школьную программу - РИА Новости, 01.09.2023
Россияне назвали предметы, которые стоило бы добавить в школьную программу
Взрослые россияне считают, что в школьной программе больше всего не хватает предметов, посвященных основам финансовой грамотности, юридической грамотности и... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T05:19
2023-09-01T10:35
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Взрослые россияне считают, что в школьной программе больше всего не хватает предметов, посвященных основам финансовой грамотности, юридической грамотности и права, а также уроков коммуникации и общения, говорится в совместном исследовании сервисов "Работа.ру" и "Деловая среда", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Большинство респондентов (57%) сообщили, что в школьную программу стоит добавить предмет "Основы финансовой грамотности". … Половина респондентов полагает, что школьникам нужно преподавать основы юридической грамотности и права. Уроки коммуникации и общения отметили 44% опрошенных", - выяснили аналитики, проведя в августе исследование мнений более 3300 совершеннолетних россиян со всей страны. Школьной программе также не хватает основ медицинской грамотности и основ психологии - так ответили 39% и 38% опрошенных соответственно. Еще около трети (30%) хотели бы видеть предмет, посвященный экологии и заботе об окружающей среде, а 28% - уроки об основах ведения бизнеса и предпринимательской деятельности. "Также россияне отметили риторику и ораторское искусство (20%), основы исследовательской работы (17%) и уроки креативности (14%)", - сказано в исследовании. Среди тех уроков, которые уже преподают в школах, подавляющему числу респондентов (70%) больше всего в жизни пригодился русский язык. Также в числе самых полезных школьных предметов оказались математика - ее выбрали 57% опрошенных, и труд - 28%. Также по 27% бывших школьников отметили важность преподавания иностранных языков, физики и информатики. Еще четверть респондентов упомянули литературу и географию, а 23% - историю. Экономику и обществознание сочли самыми полезными для себя 19% и 18% соответственно. "Также участники исследования отметили биологию (17%), химию (16%), ИЗО (9%) и музыку (7%)", - заключили аналитики.
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общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Россияне назвали предметы, которые стоило бы добавить в школьную программу

"Работа.ру": россияне хотят, чтобы в школе преподавали финансовую грамотность

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкУченица в классе
Ученица в классе - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Взрослые россияне считают, что в школьной программе больше всего не хватает предметов, посвященных основам финансовой грамотности, юридической грамотности и права, а также уроков коммуникации и общения, говорится в совместном исследовании сервисов "Работа.ру" и "Деловая среда", которое есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Большинство респондентов (57%) сообщили, что в школьную программу стоит добавить предмет "Основы финансовой грамотности". … Половина респондентов полагает, что школьникам нужно преподавать основы юридической грамотности и права. Уроки коммуникации и общения отметили 44% опрошенных", - выяснили аналитики, проведя в августе исследование мнений более 3300 совершеннолетних россиян со всей страны.
Школьной программе также не хватает основ медицинской грамотности и основ психологии - так ответили 39% и 38% опрошенных соответственно. Еще около трети (30%) хотели бы видеть предмет, посвященный экологии и заботе об окружающей среде, а 28% - уроки об основах ведения бизнеса и предпринимательской деятельности. "Также россияне отметили риторику и ораторское искусство (20%), основы исследовательской работы (17%) и уроки креативности (14%)", - сказано в исследовании.
Среди тех уроков, которые уже преподают в школах, подавляющему числу респондентов (70%) больше всего в жизни пригодился русский язык. Также в числе самых полезных школьных предметов оказались математика - ее выбрали 57% опрошенных, и труд - 28%. Также по 27% бывших школьников отметили важность преподавания иностранных языков, физики и информатики.
Еще четверть респондентов упомянули литературу и географию, а 23% - историю. Экономику и обществознание сочли самыми полезными для себя 19% и 18% соответственно. "Также участники исследования отметили биологию (17%), химию (16%), ИЗО (9%) и музыку (7%)", - заключили аналитики.
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