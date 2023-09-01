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В российских школах вводятся единые программы по всем предметам - РИА Новости, 01.09.2023
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00:20 01.09.2023 (обновлено: 10:55 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/predmety-1893527456.html
В российских школах вводятся единые программы по всем предметам
В российских школах вводятся единые программы по всем предметам - РИА Новости, 01.09.2023
В российских школах вводятся единые программы по всем предметам
Единые школьные программы по всем предметам - федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП) - появятся в школах с 1 сентября. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T00:20
2023-09-01T10:55
россия
сергей кравцов
общество
социальный навигатор
сн_образование
год педагога и наставника
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Единые школьные программы по всем предметам - федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП) - появятся в школах с 1 сентября. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов ранее сообщал, что методические рекомендации по внедрению таких программ направлены в регионы. Кравцов также отмечал, что для единых программ до конца 2025 года подготовят и единые государственные учебники по всем предметам. Приказ о единых образовательных программах для школ вступил в силу еще 2 января 2023 года, в сами программы вошли начальная военная подготовка в рамках уроков ОБЖ и блок о специальной военной операции на уроках истории. В федеральных образовательных программах также появилась финансовая грамотность - старшеклассники по итогам изучения "Обществознания" должны будут уметь принимать ответственные решения по достижению финансовых целей и управлять личными финансами. Кроме того, школьникам на уроках ОБЖ будут рассказывать о безопасной езде на электросамокате, моноколесе, питбайке и гироскутере, а младшеклассников научат безопасной езде на самокате и велосипеде на уроках окружающего мира.
https://ria.ru/20230901/uchebniki-1893527222.html
https://ria.ru/20230901/novovvedeniya-1893526597.html
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россия, сергей кравцов, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Сергей Кравцов, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Год педагога и наставника
В российских школах вводятся единые программы по всем предметам

В российских школах с 1 сентября введут единые программы по всем предметам

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДень знаний в школе
День знаний в школе - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Единые школьные программы по всем предметам - федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП) - появятся в школах с 1 сентября.
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов ранее сообщал, что методические рекомендации по внедрению таких программ направлены в регионы.
Печать новых учебников по истории для старших классов - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Все одиннадцатиклассники начинают учиться по новым учебникам истории России
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Кравцов также отмечал, что для единых программ до конца 2025 года подготовят и единые государственные учебники по всем предметам.
Приказ о единых образовательных программах для школ вступил в силу еще 2 января 2023 года, в сами программы вошли начальная военная подготовка в рамках уроков ОБЖ и блок о специальной военной операции на уроках истории.
В федеральных образовательных программах также появилась финансовая грамотность - старшеклассники по итогам изучения "Обществознания" должны будут уметь принимать ответственные решения по достижению финансовых целей и управлять личными финансами.
Кроме того, школьникам на уроках ОБЖ будут рассказывать о безопасной езде на электросамокате, моноколесе, питбайке и гироскутере, а младшеклассников научат безопасной езде на самокате и велосипеде на уроках окружающего мира.
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Год педагога и наставникаРоссияСергей КравцовОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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