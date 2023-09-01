https://ria.ru/20230901/predmety-1893527456.html

В российских школах вводятся единые программы по всем предметам

В российских школах вводятся единые программы по всем предметам - РИА Новости, 01.09.2023

В российских школах вводятся единые программы по всем предметам

Единые школьные программы по всем предметам - федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП) - появятся в школах с 1 сентября. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T00:20

2023-09-01T00:20

2023-09-01T10:55

россия

сергей кравцов

общество

социальный навигатор

сн_образование

год педагога и наставника

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Единые школьные программы по всем предметам - федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП) - появятся в школах с 1 сентября. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов ранее сообщал, что методические рекомендации по внедрению таких программ направлены в регионы. Кравцов также отмечал, что для единых программ до конца 2025 года подготовят и единые государственные учебники по всем предметам. Приказ о единых образовательных программах для школ вступил в силу еще 2 января 2023 года, в сами программы вошли начальная военная подготовка в рамках уроков ОБЖ и блок о специальной военной операции на уроках истории. В федеральных образовательных программах также появилась финансовая грамотность - старшеклассники по итогам изучения "Обществознания" должны будут уметь принимать ответственные решения по достижению финансовых целей и управлять личными финансами. Кроме того, школьникам на уроках ОБЖ будут рассказывать о безопасной езде на электросамокате, моноколесе, питбайке и гироскутере, а младшеклассников научат безопасной езде на самокате и велосипеде на уроках окружающего мира.

https://ria.ru/20230901/uchebniki-1893527222.html

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россия, сергей кравцов, общество, социальный навигатор, сн_образование