https://ria.ru/20230901/potolok-1893540842.html
При обрушении потолка кафе в новосибирском Искитиме пострадали два человека
При обрушении потолка кафе в новосибирском Искитиме пострадали два человека - РИА Новости, 01.09.2023
При обрушении потолка кафе в новосибирском Искитиме пострадали два человека
Потолочные перекрытия частично обрушились в здании кафе в городе Искитиме Новосибирской области, были эвакуированы 15 человек, двое легко пострадали, сообщили... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T05:00
2023-09-01T05:00
2023-09-01T10:08
искитим
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 1 сен – РИА Новости. Потолочные перекрытия частично обрушились в здании кафе в городе Искитиме Новосибирской области, были эвакуированы 15 человек, двое легко пострадали, сообщили журналистам в ГУМЧС по Новосибирской области. По данным ведомства, инцидент произошел вечером в четверг в административном двухэтажном здании по улице Комсомольская, где располагаются кафе, пиццерия и столовая. "В помещении пиццерии произошло обрушение деревянных элементов чердачных перекрытий, на площади 20 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 15 человек (четыре посетителя и 11 человек персонала)… Пострадали два человека (отпущены на амбулаторное лечение)", - сообщили в главке. Проверку по факту произошедшего организовала прокуратура и Следственный комитет. "Прокуратура оценит исполнение требований законодательства при эксплуатации и содержании здания. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в надзорном ведомстве. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
https://ria.ru/20230831/postradavshie-1893524636.html
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искитим, новосибирская область, происшествия
Искитим, Новосибирская область, Происшествия
При обрушении потолка кафе в новосибирском Искитиме пострадали два человека
При частичном обрушении потолка кафе в Искитиме пострадали два человека
НОВОСИБИРСК, 1 сен – РИА Новости. Потолочные перекрытия частично обрушились в здании кафе в городе Искитиме Новосибирской области, были эвакуированы 15 человек, двое легко пострадали, сообщили журналистам в ГУМЧС по Новосибирской области.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером в четверг в административном двухэтажном здании по улице Комсомольская, где располагаются кафе, пиццерия и столовая.
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"В помещении пиццерии произошло обрушение деревянных элементов чердачных перекрытий, на площади 20 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 15 человек (четыре посетителя и 11 человек персонала)… Пострадали два человека (отпущены на амбулаторное лечение)", - сообщили в главке.
Проверку по факту произошедшего организовала прокуратура и Следственный комитет.
"Прокуратура оценит исполнение требований законодательства при эксплуатации и содержании здания. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в надзорном ведомстве.
Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
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