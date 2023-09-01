https://ria.ru/20230901/potolok-1893540842.html

При обрушении потолка кафе в новосибирском Искитиме пострадали два человека

При обрушении потолка кафе в новосибирском Искитиме пострадали два человека - РИА Новости, 01.09.2023

При обрушении потолка кафе в новосибирском Искитиме пострадали два человека

Потолочные перекрытия частично обрушились в здании кафе в городе Искитиме Новосибирской области, были эвакуированы 15 человек, двое легко пострадали, сообщили... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T05:00

2023-09-01T05:00

2023-09-01T10:08

искитим

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 1 сен – РИА Новости. Потолочные перекрытия частично обрушились в здании кафе в городе Искитиме Новосибирской области, были эвакуированы 15 человек, двое легко пострадали, сообщили журналистам в ГУМЧС по Новосибирской области. По данным ведомства, инцидент произошел вечером в четверг в административном двухэтажном здании по улице Комсомольская, где располагаются кафе, пиццерия и столовая. "В помещении пиццерии произошло обрушение деревянных элементов чердачных перекрытий, на площади 20 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 15 человек (четыре посетителя и 11 человек персонала)… Пострадали два человека (отпущены на амбулаторное лечение)", - сообщили в главке. Проверку по факту произошедшего организовала прокуратура и Следственный комитет. "Прокуратура оценит исполнение требований законодательства при эксплуатации и содержании здания. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в надзорном ведомстве. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

https://ria.ru/20230831/postradavshie-1893524636.html

https://ria.ru/20230831/postradavshaya-1893434346.html

искитим

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искитим, новосибирская область, происшествия