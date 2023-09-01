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"Он был прав". В США заявили, что Киев случайно озвучил реальные потери ВСУ - РИА Новости, 01.09.2023
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22:10 01.09.2023 (обновлено: 22:14 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/poteri-1893775861.html
"Он был прав". В США заявили, что Киев случайно озвучил реальные потери ВСУ
"Он был прав". В США заявили, что Киев случайно озвучил реальные потери ВСУ - РИА Новости, 01.09.2023
"Он был прав". В США заявили, что Киев случайно озвучил реальные потери ВСУ
В Киеве случайно озвучили данные о потере 400 тысяч украинских военных с начала конфликта в стране, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T22:10
2023-09-01T22:14
политика
украина
сша
кирилл буданов
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
вооруженные силы украины
еврокомиссия
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Киеве случайно озвучили данные о потере 400 тысяч украинских военных с начала конфликта в стране, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Люди, наконец-то, говорят мне: "Знаете, Макгрегор, вы были правы. Погибли 400 тысяч солдат ВСУ". Украинцы и сами случайно подтвердили это, заявив, что должны отдать дань уважения погибшим. Они упомянули то же самое число — 400 тысяч военнослужащих", — сказал офицер.Он напомнил, что это больше, чем совокупные потери США во Второй мировой войне. При этом американская армия воевала с вермахтом, который к 1944-1945 годам был в значительной мере истощен боями на Восточном фронте и лишен превосходства в воздухе, уточнил полковник."Кого мы обманываем? Это не может продолжаться долго. Все скоро поменяется. &lt;…&gt; Конфликту пришел конец", — резюмировал Макгрегор.Ранее мобильный оператор "Киевстар" раскрыл реальные потери ВСУ, запустив акцию с призывом отправить сообщение "спасибо" на номер павшего солдата. В проморолике было написано: "400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок".Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил серьезные потери ВСУ. В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что с начала СВО в ВСУ погибли до 100 тысяч солдат. Позднее абзац полностью удалили из ее заявления. Впоследствии пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров выразил мнение, что главе ЕК не стоило озвучивать эти данные. По его словам, такую информацию должны сообщать только президент и министр обороны Украины.
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политика, украина, сша, кирилл буданов, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, вооруженные силы украины, еврокомиссия, министерство обороны сша
Политика, Украина, США, Кирилл Буданов, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия, Министерство обороны США
"Он был прав". В США заявили, что Киев случайно озвучил реальные потери ВСУ

Полковник Макгрегор: Киев случайно озвучил данные о гибели 400 тысяч солдат ВСУ

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Киеве случайно озвучили данные о потере 400 тысяч украинских военных с начала конфликта в стране, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«
"Люди, наконец-то, говорят мне: "Знаете, Макгрегор, вы были правы. Погибли 400 тысяч солдат ВСУ". Украинцы и сами случайно подтвердили это, заявив, что должны отдать дань уважения погибшим. Они упомянули то же самое число — 400 тысяч военнослужащих", — сказал офицер.
Он напомнил, что это больше, чем совокупные потери США во Второй мировой войне. При этом американская армия воевала с вермахтом, который к 1944-1945 годам был в значительной мере истощен боями на Восточном фронте и лишен превосходства в воздухе, уточнил полковник.
"Кого мы обманываем? Это не может продолжаться долго. Все скоро поменяется. <…> Конфликту пришел конец", — резюмировал Макгрегор.
Ранее мобильный оператор "Киевстар" раскрыл реальные потери ВСУ, запустив акцию с призывом отправить сообщение "спасибо" на номер павшего солдата. В проморолике было написано: "400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок".
Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил серьезные потери ВСУ. В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что с начала СВО в ВСУ погибли до 100 тысяч солдат. Позднее абзац полностью удалили из ее заявления. Впоследствии пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров выразил мнение, что главе ЕК не стоило озвучивать эти данные. По его словам, такую информацию должны сообщать только президент и министр обороны Украины.
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Вчера, 17:09
 
ПолитикаУкраинаСШАКирилл БудановУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЕврокомиссияМинистерство обороны США
 
 
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