https://ria.ru/20230901/poteri-1893775861.html

"Он был прав". В США заявили, что Киев случайно озвучил реальные потери ВСУ

"Он был прав". В США заявили, что Киев случайно озвучил реальные потери ВСУ - РИА Новости, 01.09.2023

"Он был прав". В США заявили, что Киев случайно озвучил реальные потери ВСУ

В Киеве случайно озвучили данные о потере 400 тысяч украинских военных с начала конфликта в стране, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T22:10

2023-09-01T22:10

2023-09-01T22:14

политика

украина

сша

кирилл буданов

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

вооруженные силы украины

еврокомиссия

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Киеве случайно озвучили данные о потере 400 тысяч украинских военных с начала конфликта в стране, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Люди, наконец-то, говорят мне: "Знаете, Макгрегор, вы были правы. Погибли 400 тысяч солдат ВСУ". Украинцы и сами случайно подтвердили это, заявив, что должны отдать дань уважения погибшим. Они упомянули то же самое число — 400 тысяч военнослужащих", — сказал офицер.Он напомнил, что это больше, чем совокупные потери США во Второй мировой войне. При этом американская армия воевала с вермахтом, который к 1944-1945 годам был в значительной мере истощен боями на Восточном фронте и лишен превосходства в воздухе, уточнил полковник."Кого мы обманываем? Это не может продолжаться долго. Все скоро поменяется. <…> Конфликту пришел конец", — резюмировал Макгрегор.Ранее мобильный оператор "Киевстар" раскрыл реальные потери ВСУ, запустив акцию с призывом отправить сообщение "спасибо" на номер павшего солдата. В проморолике было написано: "400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок".Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил серьезные потери ВСУ. В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что с начала СВО в ВСУ погибли до 100 тысяч солдат. Позднее абзац полностью удалили из ее заявления. Впоследствии пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров выразил мнение, что главе ЕК не стоило озвучивать эти данные. По его словам, такую информацию должны сообщать только президент и министр обороны Украины.

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политика, украина, сша, кирилл буданов, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, вооруженные силы украины, еврокомиссия, министерство обороны сша