https://ria.ru/20230901/poteri-1893662165.html

Глава украинской военной разведки признал большие потери в ВСУ

Глава украинской военной разведки признал большие потери в ВСУ - РИА Новости, 01.09.2023

Глава украинской военной разведки признал большие потери в ВСУ

Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью телеканалу 1+1, что украинские войска несут большие потери на... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T14:19

2023-09-01T14:19

2023-09-01T14:19

специальная военная операция на украине

украина

киев

кирилл буданов

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

еврокомиссия

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью телеканалу 1+1, что украинские войска несут большие потери на фронте. В середине августа в американской газете New York Times заявили со ссылкой на американских чиновников, что потери украинской армии с начала российской военной операции против Киева составили около 70 тысяч убитых и 100-120 тысяч раненых. "Сказать легко - это будет неправдой. Потерь много, постепенно идет привыкание, но это тоже ненормально. Но это правда", - сказал Буданов в интервью телеканалу 1+1, отвечая на вопрос, как он переживает потери в рядах украинских войск. В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что, "по оценкам на сегодняшний день", погибли 100 тысяч украинских военных. Позднее абзац о числе погибших и раненых был полностью удален из письменного и видеозаявления главы ЕК. Как объяснила в Twitter официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат, была допущена "неточность", оценка, которая была использована в заявлении фон дер Ляйен, основана на "данных внешних источников". При этом указанная цифра потерь, по ее словам, охватывает как убитых, так и раненых. Впоследствии пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров выразил мнение, что главе ЕК не стоило озвучивать данные о потерях украинской армии - по его словам, такую информацию должен сообщать только Зеленский и министр обороны Украины Алексей Резников.

https://ria.ru/20230901/polsha-1893543748.html

https://ria.ru/20230901/konflikt-1893540656.html

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украина, киев, кирилл буданов, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, еврокомиссия