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Глава украинской военной разведки признал большие потери в ВСУ - РИА Новости, 01.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/poteri-1893662165.html
Глава украинской военной разведки признал большие потери в ВСУ
Глава украинской военной разведки признал большие потери в ВСУ - РИА Новости, 01.09.2023
Глава украинской военной разведки признал большие потери в ВСУ
Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью телеканалу 1+1, что украинские войска несут большие потери на... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:19
2023-09-01T14:19
специальная военная операция на украине
украина
киев
кирилл буданов
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
еврокомиссия
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью телеканалу 1+1, что украинские войска несут большие потери на фронте. В середине августа в американской газете New York Times заявили со ссылкой на американских чиновников, что потери украинской армии с начала российской военной операции против Киева составили около 70 тысяч убитых и 100-120 тысяч раненых. "Сказать легко - это будет неправдой. Потерь много, постепенно идет привыкание, но это тоже ненормально. Но это правда", - сказал Буданов в интервью телеканалу 1+1, отвечая на вопрос, как он переживает потери в рядах украинских войск. В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что, "по оценкам на сегодняшний день", погибли 100 тысяч украинских военных. Позднее абзац о числе погибших и раненых был полностью удален из письменного и видеозаявления главы ЕК. Как объяснила в Twitter официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат, была допущена "неточность", оценка, которая была использована в заявлении фон дер Ляйен, основана на "данных внешних источников". При этом указанная цифра потерь, по ее словам, охватывает как убитых, так и раненых. Впоследствии пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров выразил мнение, что главе ЕК не стоило озвучивать данные о потерях украинской армии - по его словам, такую информацию должен сообщать только Зеленский и министр обороны Украины Алексей Резников.
https://ria.ru/20230901/polsha-1893543748.html
https://ria.ru/20230901/konflikt-1893540656.html
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украина, киев, кирилл буданов, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Кирилл Буданов, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Еврокомиссия
Глава украинской военной разведки признал большие потери в ВСУ

Буданов заявил о больших потерях в ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью телеканалу 1+1, что украинские войска несут большие потери на фронте.
В середине августа в американской газете New York Times заявили со ссылкой на американских чиновников, что потери украинской армии с начала российской военной операции против Киева составили около 70 тысяч убитых и 100-120 тысяч раненых.
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"Сказать легко - это будет неправдой. Потерь много, постепенно идет привыкание, но это тоже ненормально. Но это правда", - сказал Буданов в интервью телеканалу 1+1, отвечая на вопрос, как он переживает потери в рядах украинских войск.
В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что, "по оценкам на сегодняшний день", погибли 100 тысяч украинских военных. Позднее абзац о числе погибших и раненых был полностью удален из письменного и видеозаявления главы ЕК. Как объяснила в Twitter официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат, была допущена "неточность", оценка, которая была использована в заявлении фон дер Ляйен, основана на "данных внешних источников". При этом указанная цифра потерь, по ее словам, охватывает как убитых, так и раненых.
Впоследствии пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров выразил мнение, что главе ЕК не стоило озвучивать данные о потерях украинской армии - по его словам, такую информацию должен сообщать только Зеленский и министр обороны Украины Алексей Резников.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевКирилл БудановУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийЕврокомиссия
 
 
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