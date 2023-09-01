https://ria.ru/20230901/podmoskove-1893676906.html

Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в парках на выходных

Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в парках на выходных - РИА Новости, 01.09.2023

Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в парках на выходных

Жители Московской области смогут проверить свое здоровье второго и третьего сентября в городских парках, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T14:55

2023-09-01T14:55

2023-09-01T14:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

долгопрудный

люберцы

светлана стригункова

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Жители Московской области смогут проверить свое здоровье второго и третьего сентября в городских парках, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Выездные бригады врачей будут работать в 11 подмосковных парках. Акция "Проверь здоровье в парке" пройдет в Долгопрудном, Люберцах, Подольске, Раменском, Электрогорске и других муниципалитетах. "Мы начали проводить акцию впервые в прошлом году и возобновили ее в этом, так как видим положительный отклик людей. С начала этого лета свое здоровье в парках проверили уже более семи тысяч человек", - приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой. По информации пресс-службы, в рамках осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. В случае необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. С результатами обследования жители смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг.

https://ria.ru/20230831/meditsina-1893488558.html

московская область (подмосковье)

долгопрудный

люберцы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), долгопрудный, люберцы, светлана стригункова