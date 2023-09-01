https://ria.ru/20230901/peregovory-1893724314.html
Шойгу и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку и работу в Сирии
Шойгу и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку и работу в Сирии - РИА Новости, 01.09.2023
Шойгу и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку и работу в Сирии
Министр обороны России Сергей Шойгу провел в Москве переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которых стороны обсудили зерновую... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:16
2023-09-01T17:16
2023-09-01T18:10
сергей шойгу
россия
турция
хакан фидан
зерновая сделка
владимир путин
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу провел в Москве переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которых стороны обсудили зерновую сделку и совместную работу в Сирии, сообщили в пятницу в Минобороны России. "Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи в Москве с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом обсудил зерновую сделку и совместную работу в Сирии. Глава российского военного ведомства поздравил главу МИД Турции с назначением на новую должность и отметил, что за время его работы в прошлой должности странам удалось сделать очень много нужного и полезного, как для России и Турции, так и для всего мира", - сообщили в ведомстве. Глава Минобороны также отметил, что Россия намерена продолжать стратегическое двустороннее партнерство с Турцией для решения задач по Сирии."Я имею в виду дела, связанные с работой в Сирии, и тот проект, который мы вместе с вами начинали, - налаживание отношений между Турцией и Сирией с нашим участием, потом к этому проекту подключились иранские коллеги. Это первые в истории Турции и Сирии, да и России, встречи, когда руководители военных ведомств, руководители разведок собираются для того, чтобы решить очень практические, очень земные и гуманитарные вопросы", - сказал Шойгу.В свою очередь глава МИД Турции отметил давнюю успешную работу с Шойгу."Мы с вами уже много лет успешно работаем по самым критическим вопросам, и всегда мы проявляли политическую зрелость. Это показывает нам на сколько глубокие и стратегически выверенные отношения между РФ и Турцией", - отметил Фидан.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230802/terakt-1887878513.html
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сергей шойгу, россия, турция, хакан фидан, зерновая сделка, владимир путин, оон, в мире
Сергей Шойгу, Россия, Турция, Хакан Фидан, Зерновая сделка, Владимир Путин, ООН, В мире
Шойгу и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку и работу в Сирии
Шойгу обсудил с главой МИД Турции Фиданом зерновую сделку и работу в Сирии
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости.
Министр обороны России Сергей Шойгу провел в Москве переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которых стороны обсудили зерновую сделку и совместную работу в Сирии, сообщили в пятницу в Минобороны России
.
"Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи в Москве с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом обсудил зерновую сделку и совместную работу в Сирии. Глава российского военного ведомства поздравил главу МИД Турции с назначением на новую должность и отметил, что за время его работы в прошлой должности странам удалось сделать очень много нужного и полезного, как для России и Турции, так и для всего мира", - сообщили в ведомстве.
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Глава Минобороны также отметил, что Россия намерена продолжать стратегическое двустороннее партнерство с Турцией для решения задач по Сирии.
"Я имею в виду дела, связанные с работой в Сирии, и тот проект, который мы вместе с вами начинали, - налаживание отношений между Турцией и Сирией с нашим участием, потом к этому проекту подключились иранские коллеги. Это первые в истории Турции и Сирии, да и России, встречи, когда руководители военных ведомств, руководители разведок собираются для того, чтобы решить очень практические, очень земные и гуманитарные вопросы", - сказал Шойгу.
В свою очередь глава МИД Турции отметил давнюю успешную работу с Шойгу.
"Мы с вами уже много лет успешно работаем по самым критическим вопросам, и всегда мы проявляли политическую зрелость. Это показывает нам на сколько глубокие и стратегически выверенные отношения между РФ и Турцией", - отметил Фидан.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину
и ООН
о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин
ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована.
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