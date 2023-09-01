https://ria.ru/20230901/peregovory-1893724314.html

Шойгу и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку и работу в Сирии

Шойгу и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку и работу в Сирии - РИА Новости, 01.09.2023

Шойгу и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку и работу в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу провел в Москве переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которых стороны обсудили зерновую... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:16

2023-09-01T17:16

2023-09-01T18:10

сергей шойгу

россия

турция

хакан фидан

зерновая сделка

владимир путин

оон

в мире

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу провел в Москве переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которых стороны обсудили зерновую сделку и совместную работу в Сирии, сообщили в пятницу в Минобороны России. "Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи в Москве с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом обсудил зерновую сделку и совместную работу в Сирии. Глава российского военного ведомства поздравил главу МИД Турции с назначением на новую должность и отметил, что за время его работы в прошлой должности странам удалось сделать очень много нужного и полезного, как для России и Турции, так и для всего мира", - сообщили в ведомстве. Глава Минобороны также отметил, что Россия намерена продолжать стратегическое двустороннее партнерство с Турцией для решения задач по Сирии."Я имею в виду дела, связанные с работой в Сирии, и тот проект, который мы вместе с вами начинали, - налаживание отношений между Турцией и Сирией с нашим участием, потом к этому проекту подключились иранские коллеги. Это первые в истории Турции и Сирии, да и России, встречи, когда руководители военных ведомств, руководители разведок собираются для того, чтобы решить очень практические, очень земные и гуманитарные вопросы", - сказал Шойгу.В свою очередь глава МИД Турции отметил давнюю успешную работу с Шойгу."Мы с вами уже много лет успешно работаем по самым критическим вопросам, и всегда мы проявляли политическую зрелость. Это показывает нам на сколько глубокие и стратегически выверенные отношения между РФ и Турцией", - отметил Фидан.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230802/terakt-1887878513.html

https://ria.ru/20230901/lavrov-1893610082.html

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сергей шойгу, россия, турция, хакан фидан, зерновая сделка, владимир путин, оон, в мире