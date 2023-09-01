https://ria.ru/20230901/peregovory-1893634024.html

Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября

Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября - РИА Новости, 01.09.2023

Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T13:02

2023-09-01T13:02

2023-09-01T13:18

сочи

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

турция

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков."Переговоры пройдут в понедельник, они пройдут в Сочи. Это будет середина дня", — сказал он.Накануне состоялась встреча глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Хакана Фидана. По словам министров, они проработали вопросы, вынесенные на переговоры на высшем уровне, в частности обсудили зерновую сделку.Как уточнил Лавров, он обсудил с Фиданом инициативу Владимира Путина о поставке в Турцию одного миллиона тонн российского зерна по льготной цене для дальнейшей переработки и отправки в нуждающиеся страны. Он подчеркнул, что в финансовых аспектах этой сделки готовы поучаствовать представители Катара.Лавров также добавил, что переговоры глав МИД в Москве позволили разработать "добротные рекомендации на рассмотрение наших лидеров".Действие зерновой сделки прекратилось 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления, так как условия соглашения в отношении Москвы не выполнялись. Речь идет в том числе о снятии ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.При этом Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова вернуться к сделке в случае реального выполнения обязательств перед Россией.

https://ria.ru/20230830/buduschee-1893005692.html

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сочи

турция

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сочи, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, дмитрий песков