https://ria.ru/20230901/obzh-1893530880.html

В российских школах теперь будут углубленная и базовая программы по ОБЖ

В российских школах теперь будут углубленная и базовая программы по ОБЖ - РИА Новости, 01.09.2023

В российских школах теперь будут углубленная и базовая программы по ОБЖ

Углубленная и базовая рабочие программы по основам безопасности жизнедеятельности будут в российских школах, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T00:57

2023-09-01T00:57

2023-09-01T11:00

сергей кравцов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

социальный навигатор

сн_образование

год педагога и наставника

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Углубленная и базовая рабочие программы по основам безопасности жизнедеятельности будут в российских школах, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения. "В зависимости от специфики учебного заведения по ОБЖ может быть принят один из двух вариантов рабочих программ - базового или углубленного уровня", - говорится в сообщении. В министерстве также пояснили, что с 1 сентября 2023 года в школах продолжится преподавание ОБЖ по единым школьным программам, в рамках которого проводится и начальная военная подготовка (НВП). Кроме того, в дополнение к урокам ОБЖ школы смогут при желании включать курс, посвященный НВП, в учебный план либо в план внеурочной деятельности. Дополнительный, необязательный курс по НВП, для которого разработаны две программы - одна с экскурсиями в воинские части, военно-тактическими, военно-спортивными играми, встречами с военнослужащими и ветеранами, вторая - об основах оказания первой помощи и ухода за больными, включает в себя, например, тему беспилотных летательных аппаратов и состоит из девяти модулей. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости заявлял, что министерство планирует переименовать уроки основ безопасности жизнедеятельности в основы безопасности и защиты Родины, а содержание уроков необходимо развивать. Позднее заместитель директора департамента госполитики и управления в сфере общего образования министерства Анна Тимофеева сообщила, что такой курс появится в школах с 1 сентября 2024 года. Она также говорила о формировании рабочей группы, которая займется федеральной программой, в ее состав войдут представители Минобороны и МЧС.

https://ria.ru/20230901/novovvedeniya-1893526597.html

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сергей кравцов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, социальный навигатор, сн_образование