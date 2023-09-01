https://ria.ru/20230901/obuchenie-1893649246.html

Студенты начали обучение по профилю НОЦ "Большая Ивановская мануфактура"

Студенты начали обучение по профилю НОЦ "Большая Ивановская мануфактура" - РИА Новости, 01.09.2023

Студенты начали обучение по профилю НОЦ "Большая Ивановская мануфактура"

Первые 45 студентов и магистрантов из 4 вузов Ивановской области приступили к обучению по совместным междисциплинарным программам в рамках... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T13:47

2023-09-01T13:47

2023-09-01T13:47

ивановская область

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ИВАНОВО, 1 сен - РИА Новости. Первые 45 студентов и магистрантов из 4 вузов Ивановской области приступили к обучению по совместным междисциплинарным программам в рамках научно-образовательного центра "Большая Ивановская мануфактура", сообщает пресс-служба облправительства. "С нового учебного года в Ивановском госуниверситете, а также в политехническом, химико-технологическом и энергетическом университетах студенты и магистранты приступят к обучению по таким программам. Это две новые магистерские программы ИвГУ и ИвГПУ в партнерстве с Центром территориального развития Ивановской области по подготовке специалистов по междисциплинарным городским исследованиям - одному из ключевых направлений, которое будут развивать на базе научно-образовательного пространства "Большая Ивановская мануфактура. Также это две дополнительные образовательные программы профпереподготовки в сетевой форме от ведущих технических вузов области – ИГЭУ и ИГХТУ", - пояснили в пресс-службе. Как отмечается в сообщении, реализация совместных образовательных программ - важная составляющая ключевого для региона проекта создания кампуса мирового уровня "Большая Ивановская мануфактура". Междисциплинарные программы, разработанные совместно с бизнесом, позволят выстраивать качественно новую экономику области с развитием высокотехнологичных производств и созданием высокооплачиваемых рабочих мест. Так, 25 человек, начавших обучение в 2023 году, станут специалистами по проектированию городов по программам "Комплексные исследования городской среды" и "Системное проектирование городской среды". Для них организуют интеграцию с государственными и муниципальными структурами и креативными индустриями для работы над инновационными проектами по урбанистике, региональной идентичности, безопасности городской среды. Как отметила руководитель программы "Комплексные исследования городской среды" Инна Смирнова, выпускники получат квалификацию уже через два года. "Спрос на специалистов по междисциплинарным исследованиям возрастает. К моменту выпуска такой специалист уже будет частью профессионального сообщества, развивающего города, будет обладать реальным опытом участия в реализации местных инициатив", - приводятся в сообщении ее слова. Ранее в рамках нацпроекта "Наука и университеты" Ивановская область вошла в число регионов-победителей конкурсного отбора Минобрнауки России на создание кампусов мирового уровня с проектом "Научно-образовательный кампус "Большая Ивановская мануфактура". В кампусе будут развивать приоритетные междисциплинарные направления: создание новых материалов в текстильной промышленности, строительстве, химии, медицине, энергетике, а также дизайн и цифровое проектирование одежды, преображение и развитие малых городов. В студгородке общей площадью более 44 тысяч квадратных метров разместятся общежития для 2,5 тысяч студентов, технопарк с лабораториями, многофункциональные пространства с сервисной инфраструктурой.

https://ria.ru/20230829/ivanovskayaoblast-1892873444.html

https://ria.ru/20230824/podderzhka-1891969691.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов