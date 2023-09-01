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Путин поручил интегрировать новые регионы в российскую систему образования - РИА Новости, 01.09.2023
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15:35 01.09.2023 (обновлено: 15:48 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/obrazovanie-1893689237.html
Путин поручил интегрировать новые регионы в российскую систему образования
Путин поручил интегрировать новые регионы в российскую систему образования - РИА Новости, 01.09.2023
Путин поручил интегрировать новые регионы в российскую систему образования
Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и дальше уделять особое внимание интеграции учебных заведений новых регионов РФ в российское образовательное... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:35
2023-09-01T15:48
общество
россия
владимир путин
донбасс
запорожье
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и дальше уделять особое внимание интеграции учебных заведений новых регионов РФ в российское образовательное пространство. "Отмечу, что этот учебный год школы Донбасса, Запорожья, Херсонщины провели уже по российским стандартам. Подготовка к этому началась еще в апреле 2022 года, когда были развернуты программы по повышению квалификации учителей, обеспечению школ учебниками, ремонту школьных зданий", - сказал он во время открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах РФ. "И я прошу правительство России и впредь уделять особое внимание решению задач по интеграции школ, колледжей, вузов в новых территориях, новых регионов в единую систему образования страны. Это один из ключевых вопросов интеграции", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230901/internet-1893687550.html
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общество, россия, владимир путин, донбасс, запорожье, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Донбасс, Запорожье, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поручил интегрировать новые регионы в российскую систему образования

Путин попросил уделять внимание интеграции новых регионов в систему образования

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и дальше уделять особое внимание интеграции учебных заведений новых регионов РФ в российское образовательное пространство.
«
"Отмечу, что этот учебный год школы Донбасса, Запорожья, Херсонщины провели уже по российским стандартам. Подготовка к этому началась еще в апреле 2022 года, когда были развернуты программы по повышению квалификации учителей, обеспечению школ учебниками, ремонту школьных зданий", - сказал он во время открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах РФ.
«
"И я прошу правительство России и впредь уделять особое внимание решению задач по интеграции школ, колледжей, вузов в новых территориях, новых регионов в единую систему образования страны. Это один из ключевых вопросов интеграции", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Около 99 процентов российских школ подключили к интернету, заявил Путин
15:31
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинДонбассЗапорожьеСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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