https://ria.ru/20230901/obrazovanie-1893689237.html

Путин поручил интегрировать новые регионы в российскую систему образования

Путин поручил интегрировать новые регионы в российскую систему образования - РИА Новости, 01.09.2023

Путин поручил интегрировать новые регионы в российскую систему образования

Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и дальше уделять особое внимание интеграции учебных заведений новых регионов РФ в российское образовательное... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T15:35

2023-09-01T15:35

2023-09-01T15:48

общество

россия

владимир путин

донбасс

запорожье

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и дальше уделять особое внимание интеграции учебных заведений новых регионов РФ в российское образовательное пространство. "Отмечу, что этот учебный год школы Донбасса, Запорожья, Херсонщины провели уже по российским стандартам. Подготовка к этому началась еще в апреле 2022 года, когда были развернуты программы по повышению квалификации учителей, обеспечению школ учебниками, ремонту школьных зданий", - сказал он во время открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах РФ. "И я прошу правительство России и впредь уделять особое внимание решению задач по интеграции школ, колледжей, вузов в новых территориях, новых регионов в единую систему образования страны. Это один из ключевых вопросов интеграции", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230901/internet-1893687550.html

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донбасс

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общество, россия, владимир путин, донбасс, запорожье, социальный навигатор, сн_образование