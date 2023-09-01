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СМИ: Нуланд унизили в Африке - РИА Новости, 01.09.2023
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05:03 01.09.2023 (обновлено: 10:25 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/nuland-1893541114.html
СМИ: Нуланд унизили в Африке
СМИ: Нуланд унизили в Африке - РИА Новости, 01.09.2023
СМИ: Нуланд унизили в Африке
Заместитель главы Госдепа США Виктория Нуланд была на грани отчаяния во время июльского визита в ЮАР из-за произошедшего госпереворота в Нигере, утверждает... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T05:03
2023-09-01T10:25
в мире
нигер
юар
сша
виктория нуланд
мохамед базум
государственный департамент сша
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Заместитель главы Госдепа США Виктория Нуланд была на грани отчаяния во время июльского визита в ЮАР из-за произошедшего госпереворота в Нигере, утверждает издание Grayzone со ссылкой на южноафриканского чиновника.Как отмечает издание, когда 29 июля Нуланд отправилась в Южную Африку, "репутация грубого инструмента отстаивания гегемонистских интересов Вашингтона опережала ее". Однако, как рассказал Grayzone на условиях анонимности чиновник из ЮАР, американский дипломат и ее команда явно были не готовы к перевороту в Нигере, в результате которого прозападное правительство было свергнуто "всего за несколько часов до того, как она начала свой тур по региону"."За более чем 20 лет работы с американцами я никогда не видел их в таком отчаянии", — сообщил источник издания. После прибытия в страну, по его словам, Нуланд "полностью застал врасплох" "ветер перемен", охвативший африканский регион.При этом чиновник отметил, что представитель Госдепа обратилась за помощью к ЮАР в реагировании на региональные конфликты, в том числе в Нигере. "Для Нуланд осознание того, что она ведет переговоры с позиции слабого, скорее всего, было похоже на резкое пробуждение", — резюмирует Grayzone.В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота Национального совета по защите отечества. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот.Как сообщали в Госдепе, Нуланд в августе провела конференцию по ситуации в Нигере, лично находясь в столице страны. По итогам встречи дипломат заявила, что действия военных, захвативших власть, не соответствуют конституции страны, но США будут продолжать искать дипломатические пути решения конфликта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230808/niger-1888907582.html
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РИА Новости
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в мире, нигер, юар, сша, виктория нуланд, мохамед базум, государственный департамент сша, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, ЮАР, США, Виктория Нуланд, Мохамед Базум, Государственный департамент США, Переворот в Нигере — 2023
СМИ: Нуланд унизили в Африке

Grayzone: Виктория Нуланд была на грани отчаяния во время поездки в Африку

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВиктория Нуланд
Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Виктория Нуланд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Заместитель главы Госдепа США Виктория Нуланд была на грани отчаяния во время июльского визита в ЮАР из-за произошедшего госпереворота в Нигере, утверждает издание Grayzone со ссылкой на южноафриканского чиновника.
Как отмечает издание, когда 29 июля Нуланд отправилась в Южную Африку, "репутация грубого инструмента отстаивания гегемонистских интересов Вашингтона опережала ее". Однако, как рассказал Grayzone на условиях анонимности чиновник из ЮАР, американский дипломат и ее команда явно были не готовы к перевороту в Нигере, в результате которого прозападное правительство было свергнуто "всего за несколько часов до того, как она начала свой тур по региону".
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"За более чем 20 лет работы с американцами я никогда не видел их в таком отчаянии", — сообщил источник издания. После прибытия в страну, по его словам, Нуланд "полностью застал врасплох" "ветер перемен", охвативший африканский регион.
При этом чиновник отметил, что представитель Госдепа обратилась за помощью к ЮАР в реагировании на региональные конфликты, в том числе в Нигере. "Для Нуланд осознание того, что она ведет переговоры с позиции слабого, скорее всего, было похоже на резкое пробуждение", — резюмирует Grayzone.
В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота Национального совета по защите отечества. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот.
Как сообщали в Госдепе, Нуланд в августе провела конференцию по ситуации в Нигере, лично находясь в столице страны. По итогам встречи дипломат заявила, что действия военных, захвативших власть, не соответствуют конституции страны, но США будут продолжать искать дипломатические пути решения конфликта.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреНигерЮАРСШАВиктория НуландМохамед БазумГосударственный департамент СШАПереворот в Нигере — 2023
 
 
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