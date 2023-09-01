https://ria.ru/20230901/narod-1893719331.html
Путин назвал российский народ непобедимым
Путин назвал российский народ непобедимым - РИА Новости, 01.09.2023
Путин назвал российский народ непобедимым
Российский народ был непобедим в годы Великой Отечественной войны и непобедим сейчас, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:59
2023-09-01T16:59
2023-09-01T19:08
владимир путин
общество
россия
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российский народ был непобедим в годы Великой Отечественной войны и непобедим сейчас, сообщил президент России Владимир Путин. В ходе открытого урока "Разговор о важном" один из участников спросил президента, нужно ли создать специальный сборник, который будет помогать делать родословную, создавать альбом, где будет храниться история семьи. Отвечая на этот вопрос, Путин рассказал историю, когда в окопах во время боев в Великой Отечественной войне пуля попала в живот его бабушки, и она умирала на руках деда. "Мне просто в душу запали слова. Он (дедушка) рассказывает сыну в письме о последних словах бабушки, которая понимала, что уходит из жизни. Она ему говорит - это он пишет своему сыну на фронт: "Не плачь, не расстраивай меня". Вы представляете, какая глубина отношений. Она умирает и переживает за него, за то, что он расстраивается и плачет. Вы понимаете, какая глубина отношений у простых людей, какая любовь", - сказал Путин и добавил, что, когда речь идет о традиционных ценностях, имеется ввиду и это. По словам президента, в письме своему сыну на фронт его дед также дает наказ "бить гадов". "Таковы наши ценности, как же их не беречь? Они составляют основу нашего бытия", - заявил Путин. Президент отметил, что составление истории своей семьи - чрезвычайно важная вещь. "Когда я прочитал наказ деда к своему сыну, я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне. Победить такой народ, с таким настроем невозможно, мы абсолютно были непобедимы и сейчас такими являемся", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20230131/osvobozhdenie-1844319516.html
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"И сейчас такими являемся": Путин в разговоре со школьниками назвал российский народ непобедимым
"И сейчас такими являемся": Путин в разговоре со школьниками назвал российский народ непобедимым
2023-09-01T16:59
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РИА Новости
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владимир путин, общество, россия, великая отечественная война (1941-1945)
Владимир Путин, Общество, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин назвал российский народ непобедимым
Путин: российский народ был непобедимым в годы ВОВ и остается таким сейчас
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российский народ был непобедим в годы Великой Отечественной войны и непобедим сейчас, сообщил президент России Владимир Путин.
В ходе открытого урока "Разговор о важном" один из участников спросил президента, нужно ли создать специальный сборник, который будет помогать делать родословную, создавать альбом, где будет храниться история семьи. Отвечая на этот вопрос, Путин рассказал историю, когда в окопах во время боев в Великой Отечественной войне пуля попала в живот его бабушки, и она умирала на руках деда.
Остались непобедимыми. Люди, изменившие ход войны
"Мне просто в душу запали слова. Он (дедушка) рассказывает сыну в письме о последних словах бабушки, которая понимала, что уходит из жизни. Она ему говорит - это он пишет своему сыну на фронт: "Не плачь, не расстраивай меня". Вы представляете, какая глубина отношений. Она умирает и переживает за него, за то, что он расстраивается и плачет. Вы понимаете, какая глубина отношений у простых людей, какая любовь", - сказал Путин и добавил, что, когда речь идет о традиционных ценностях, имеется ввиду и это.
По словам президента, в письме своему сыну на фронт его дед также дает наказ "бить гадов".
"Таковы наши ценности, как же их не беречь? Они составляют основу нашего бытия", - заявил Путин.
Президент отметил, что составление истории своей семьи - чрезвычайно важная вещь.
"Когда я прочитал наказ деда к своему сыну, я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне. Победить такой народ, с таким настроем невозможно, мы абсолютно были непобедимы и сейчас такими являемся", - подчеркнул Путин.
Путин заявил, что только единство делает Россию сильной и непобедимой