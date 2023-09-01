https://ria.ru/20230901/meduslugi-1893528893.html

Вступают в силу новые правила предоставления платных медуслуг

Вступают в силу новые правила предоставления платных медуслуг - РИА Новости, 01.09.2023

Вступают в силу новые правила предоставления платных медуслуг

Новые правила предоставления платных медицинских услуг в России вступают в силу в пятницу, соответствующее постановление правительства было подписано в мае. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T00:32

2023-09-01T00:32

2023-09-01T01:34

россия

алексей кузнецов

общество

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Новые правила предоставления платных медицинских услуг в России вступают в силу в пятницу, соответствующее постановление правительства было подписано в мае.Теперь заключить договор на платные медицинские услуги можно дистанционным способом через интернет. В таком случае потребителю должна быть предоставлена возможность ознакомиться с наименованием медицинской организации либо фамилией индивидуального предпринимателя, номерами телефонов и режимами работы медучреждения, способами оплаты услуг, сведениями о лицензии, адресами, по которым в том числе принимаются требования и жалобы.Платная медицинская помощь, согласно постановлению, теперь организуется и оказывается на основе клинических рекомендаций и в соответствии с порядками оказания медпомощи, утверждаемыми Минздравом.В новом документе также указано, что оказание платных медицинских услуг не должно приводить к снижению объемов и увеличению сроков ожидания медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно в рамках программы госгарантий и территориальных программ.В Минздраве поясняли, что несмотря на введение новых правил все виды медицинской помощи, в том числе экстренная, неотложная, плановая, оказываемая в стационаре или амбулаторно, а также лекарственное обеспечение пациентов в стационарах будут оказываться бесплатно в рамках программы государственных гарантий.Вся необходимая медицинская помощь оказывается бесплатно гражданам России по полису ОМС, заявлял помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.Он отмечал, что медицинские организации при заключении договора на платные медуслуги обязаны предоставить пациенту в доступной форме информацию о том, что он может получить соответствующую медицинскую помощь бесплатно в рамках программы госгарантий и территориальной программы государственных гарантий.

https://ria.ru/20221130/meditsina-1835225123.html

https://ria.ru/20210414/meduslugi-1728305039.html

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россия, алексей кузнецов, общество