https://ria.ru/20230901/luna-1893627993.html

Ученый объяснил, почему кратеру от падения "Луны-25" не дадут имя

Ученый объяснил, почему кратеру от падения "Луны-25" не дадут имя - РИА Новости, 01.09.2023

Ученый объяснил, почему кратеру от падения "Луны-25" не дадут имя

Настолько мелкие кратеры, как тот, который оставила на поверхности Луны российская автоматическая станция "Луна-25", не получают собственных названий, рассказал РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T12:40

2023-09-01T12:40

2023-09-01T12:40

наука

луна

российская академия наук

наса

международный астрономический союз

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Настолько мелкие кратеры, как тот, который оставила на поверхности Луны российская автоматическая станция "Луна-25", не получают собственных названий, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) имени Вернадского РАН Евгений Слюта. Ранее НАСА опубликовало фотографию нового кратера на поверхности Луны, который, как считают в американской космической администрации, является следом падения миссии "Луна-25". На снимке, сделанном зондом LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) 24 августа, видно углубление, которого нет на фотографии от июня 2020 года. "Такие кратеры были обнаружены от падения и других международных космических аппаратов, но настолько маленькие кратеры не называются", - сказал Слюта. Он уточнил, что самые мелкие кратеры на Луне, которые получили имена, были размерами от нескольких десятков метров. При этом, по словам Слюты, на Луне до сих пор много безымянных кратеров, которым постепенно дают имена. Процесс наречения какого-либо кратера или бывшего до сих пор безымянным небесного тела обычно протекает не быстро, отметил завлаб ГЕОХИ. Название выдвигают учёные и предлагают его Международному астрономическому союзу. Там рассмотрение заявки может занять до нескольких лет. В то же время он не исключил, что в будущем, хоть это и маловероятно, название "Луна-25" может получить 42-километровый кратер Pontecoulant G, в пределах которого упала станция. Слюта объяснил это тем, что название Pontecoulant носят несколько кратеров – один около 90 километров в диаметре и около десятка других поменьше вокруг него, которые также имеют дополнительное буквенное обозначение. "Я, честно говоря, не ожидал так быстро, я предполагал, что в течение полугода они обнаружат. Но тут, значит, как раз была удобная траектория полёта аппарата. Предполагалось, что диаметр кратера будет где-то от 5 до 10 метров, ну вот так вот он и есть", - оценил учёный снимок с американского аппарата.

https://ria.ru/20230831/luna-1893415292.html

https://ria.ru/20230828/modul-1892591319.html

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луна, российская академия наук, наса, международный астрономический союз