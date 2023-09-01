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Пасечник в День знаний посетил линейку в гимназии в Луганске - РИА Новости, 01.09.2023
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12:54 01.09.2023 (обновлено: 13:00 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/lnr-1893631901.html
Пасечник в День знаний посетил линейку в гимназии в Луганске
Пасечник в День знаний посетил линейку в гимназии в Луганске - РИА Новости, 01.09.2023
Пасечник в День знаний посетил линейку в гимназии в Луганске
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в День знаний посетил торжественную линейку луганской лингвистической гимназии №36 имени Георгия Жукова, написал он в своем... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T12:54
2023-09-01T13:00
общество
луганская народная республика
леонид пасечник
луганск
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ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в День знаний посетил торжественную линейку луганской лингвистической гимназии №36 имени Георгия Жукова, написал он в своем телеграм-канале. "Пришел на торжественную линейку к ученикам луганской лингвистической гимназии №36 имени Георгия Жукова. Первый звонок – это волнительный момент не только для детей, но и для их родителей, для учителей", - говорится в сообщении. Врио главы ЛНР также поздравил детей с Днем знаний и пожелал ученикам "мира, интересной и плодотворной работы, воплощения в жизнь всех задуманных планов, только хороших отметок в дневниках и светлого будущего".
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общество, луганская народная республика, леонид пасечник, луганск
Общество, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Луганск
Пасечник в День знаний посетил линейку в гимназии в Луганске

Пасечник посетил линейку в гимназии в Луганске и поздравил детей с Днем знаний

© Фото : Леонид Пасечник/TelegramВрио главы ЛНР Леонид Пасечник в День знаний посетил торжественную линейку луганской лингвистической гимназии №36 имени Георгия Жукова
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в День знаний посетил торжественную линейку луганской лингвистической гимназии №36 имени Георгия Жукова - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в День знаний посетил торжественную линейку луганской лингвистической гимназии №36 имени Георгия Жукова
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в День знаний посетил торжественную линейку луганской лингвистической гимназии №36 имени Георгия Жукова, написал он в своем телеграм-канале.
"Пришел на торжественную линейку к ученикам луганской лингвистической гимназии №36 имени Георгия Жукова. Первый звонок – это волнительный момент не только для детей, но и для их родителей, для учителей", - говорится в сообщении.
Врио главы ЛНР также поздравил детей с Днем знаний и пожелал ученикам "мира, интересной и плодотворной работы, воплощения в жизнь всех задуманных планов, только хороших отметок в дневниках и светлого будущего".
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ОбществоЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникЛуганск
 
 
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