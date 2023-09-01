https://ria.ru/20230901/lnr-1893631901.html

Пасечник в День знаний посетил линейку в гимназии в Луганске

Пасечник в День знаний посетил линейку в гимназии в Луганске - РИА Новости, 01.09.2023

Пасечник в День знаний посетил линейку в гимназии в Луганске

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в День знаний посетил торжественную линейку луганской лингвистической гимназии №36 имени Георгия Жукова, написал он в своем... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T12:54

2023-09-01T12:54

2023-09-01T13:00

общество

луганская народная республика

леонид пасечник

луганск

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ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в День знаний посетил торжественную линейку луганской лингвистической гимназии №36 имени Георгия Жукова, написал он в своем телеграм-канале. "Пришел на торжественную линейку к ученикам луганской лингвистической гимназии №36 имени Георгия Жукова. Первый звонок – это волнительный момент не только для детей, но и для их родителей, для учителей", - говорится в сообщении. Врио главы ЛНР также поздравил детей с Днем знаний и пожелал ученикам "мира, интересной и плодотворной работы, воплощения в жизнь всех задуманных планов, только хороших отметок в дневниках и светлого будущего".

https://ria.ru/20230901/donetsk-1893614599.html

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луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, луганская народная республика, леонид пасечник, луганск