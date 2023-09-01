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День знаний в Герценовском университете начался с открытия Кванториума

День знаний в Герценовском университете начался с открытия Кванториума - РИА Новости, 01.09.2023

День знаний в Герценовском университете начался с открытия Кванториума

День знаний в РГПУ им. А. И. Герцена начался с большого телемоста. На связь с Министром просвещения Сергеем Кравцовым и другими педагогическими вузами России... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T12:33

2023-09-01T12:33

2023-09-01T12:33

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

ргпу им. а.и. герцена

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. День знаний в РГПУ им. А. И. Герцена начался с большого телемоста. На связь с Министром просвещения Сергеем Кравцовым и другими педагогическими вузами России вышли ректор Сергей Тарасов и студенческий актив университета.Знаковым событием сегодняшнего дня стало открытие в Герценовском университете Кванториума им. К. Д. Ушинского, в пространстве которого и была организована трансляция. Это федеральный проект, который реализуется в педагогических вузах при поддержке Министерства просвещения. Его главная цель — укрепить связи между школами и университетами, помочь школьникам точнее определяться в выборе своего будущего, а студентам — выполнить на этой базе выпускные квалификационные работы, тематика и содержание которых будет согласовываться работодателями.Сергей Кравцов подчеркнул, что назвать Кванториум в честь великого педагога — это правильная идея Сергея Валентиновича, способствующая сохранению профессиональной преемственности.Ректор представил макет нагрудного знака студентов-первокурсников педагогических вузов, в разработке которого участвовали студенческие активы Герценовского университета и Государственного университета просвещения. С 1 сентября этого года вручение знака первокурсникам, выбравшим педагогическую специальность, станет традицией. Первые значки Сергей Сергеевич Кравцов вручил студентам – первокурсникам прямо во время трансляции из Государственного университета просвещения.Сергей Валентинович отметил: "Значок, в разработке которого приняли участие студенты, является символом культурно-педагогического кода, который объединит студентов разных возрастов, будущих выпускников и, конечно же, студентов, приехавших к нам на обучение из различных стран мира. После окончания наших университетов они будут нести лучшие идеи отечественной педагогики в свои системы образования. Конечно же, этот код объединяет и разные направления деятельности наших педагогических университетов. Это и образовательная деятельность, и наука, и издательская работа. Я хотел бы, в частности отметить ещё один важный проект, который реализуется в этом году — издание уникальной книги избранных статей К. Д. Ушинского из “Журнала министерства народного просвещения” под редакцией доктора педагогических наук Сергея Сергеевича Кравцова. Книга содержит статьи без изъятий и сокращений, в том виде, как они публиковались в журнале. Это издание должно стать настольной книгой каждого педагога, каждого руководителя образовательной организации".Студенты приняли активное участие в телемосте.Председатель Совета обучающихся Герценовского университета Александра Епифанцева рассказала о работе над нагрудным знаком: "Весной мы встречались с Государственным университетом просвещения и обсудили не только важные вопросы педагогического образования и студенческого самоуправления, но и разработку значка первокурсника. На наш взгляд, это поможет объединить всех студентов педагогических вузов. Важно отметить, что макет значка разработан на современном оборудовании нашего Кванториума. Я хочу поблагодарить коллег за сотрудничество".Первокурсник института истории и социальных наук РГПУ Михаил Кузнецов рассказал всем участниками, почему выбрал профессию педагога: "В выборе профессии для меня важную роль сыграл интерес к предмету, в моём случае это история. В школе наш учитель старался найти к каждому из нас индивидуальный подход, его работа казалась мне очень творческой, интересной и уникальной, я вдохновился его примером. Тем более, что сейчас много говорят о важности сохранения исторической памяти и преемственности поколений, а кто, как ни учитель, способен справиться с этой задачей лучше всего".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, ргпу им. а.и. герцена, сн_образование, социальный навигатор