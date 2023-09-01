https://ria.ru/20230901/kravtsov-1893619098.html

Кравцов принял участие в торжественной линейке 1 сентября

Кравцов принял участие в торжественной линейке 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2023

Кравцов принял участие в торжественной линейке 1 сентября

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов принял участие в торжественной линейке, посвященной 1 сентября, а также в церемонии поднятия государственного флага и РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T12:12

2023-09-01T12:12

2023-09-01T13:26

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов принял участие в торжественной линейке, посвященной 1 сентября, а также в церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна в школе №1529 имени Грибоедова, передает корреспондент РИА Новости. "Такое волнительное и радостное событие. Сегодня открывается новых 160 школ, и в целом по стране мы до 2025 года введем 1,3 тысячи новых школ по поручению президента, порядка полутора тысяч школ ежегодно ремонтируются, закупается самое современное оборудование", - сказал Кравцов журналистам. Министр привел в школу детей – дочь Полину и сына Тимура. Кроме главы Минпросвещения в школу привел своих детей помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. На мероприятии присутствовал и артист Владимир Винокур. В заключение Кравцов поблагодарил учителей и отметил рост приема на педагогические специальности и в педагогические вузы.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

день знаний, россия, образование - общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование