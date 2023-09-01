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Кравцов принял участие в торжественной линейке 1 сентября
Кравцов принял участие в торжественной линейке 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2023
Кравцов принял участие в торжественной линейке 1 сентября
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов принял участие в торжественной линейке, посвященной 1 сентября, а также в церемонии поднятия государственного флага и РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T12:12
2023-09-01T12:12
2023-09-01T13:26
день знаний
россия
образование - общество
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов принял участие в торжественной линейке, посвященной 1 сентября, а также в церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна в школе №1529 имени Грибоедова, передает корреспондент РИА Новости. "Такое волнительное и радостное событие. Сегодня открывается новых 160 школ, и в целом по стране мы до 2025 года введем 1,3 тысячи новых школ по поручению президента, порядка полутора тысяч школ ежегодно ремонтируются, закупается самое современное оборудование", - сказал Кравцов журналистам. Министр привел в школу детей – дочь Полину и сына Тимура. Кроме главы Минпросвещения в школу привел своих детей помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. На мероприятии присутствовал и артист Владимир Винокур. В заключение Кравцов поблагодарил учителей и отметил рост приема на педагогические специальности и в педагогические вузы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день знаний, россия, образование - общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
День знаний, Россия, Образование - Общество, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов принял участие в торжественной линейке 1 сентября
Кравцов принял участие в торжественной линейке 1 сентября в московской школе
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов принял участие в торжественной линейке, посвященной 1 сентября, а также в церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна в школе №1529 имени Грибоедова, передает корреспондент РИА Новости.
"Такое волнительное и радостное событие. Сегодня открывается новых 160 школ, и в целом по стране мы до 2025 года введем 1,3 тысячи новых школ по поручению президента, порядка полутора тысяч школ ежегодно ремонтируются, закупается самое современное оборудование", - сказал Кравцов журналистам.
Министр привел в школу детей – дочь Полину и сына Тимура.
Кроме главы Минпросвещения в школу привел своих детей помощник президента РФ
, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский
. На мероприятии присутствовал и артист Владимир Винокур
.
В заключение Кравцов поблагодарил учителей и отметил рост приема на педагогические специальности и в педагогические вузы.