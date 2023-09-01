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Кравцов принял участие в торжественной линейке 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2023
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12:12 01.09.2023 (обновлено: 13:26 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/kravtsov-1893619098.html
Кравцов принял участие в торжественной линейке 1 сентября
Кравцов принял участие в торжественной линейке 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2023
Кравцов принял участие в торжественной линейке 1 сентября
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов принял участие в торжественной линейке, посвященной 1 сентября, а также в церемонии поднятия государственного флага и РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T12:12
2023-09-01T13:26
день знаний
россия
образование - общество
сергей кравцов
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сн_образование
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов принял участие в торжественной линейке, посвященной 1 сентября, а также в церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна в школе №1529 имени Грибоедова, передает корреспондент РИА Новости. "Такое волнительное и радостное событие. Сегодня открывается новых 160 школ, и в целом по стране мы до 2025 года введем 1,3 тысячи новых школ по поручению президента, порядка полутора тысяч школ ежегодно ремонтируются, закупается самое современное оборудование", - сказал Кравцов журналистам. Министр привел в школу детей – дочь Полину и сына Тимура. Кроме главы Минпросвещения в школу привел своих детей помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. На мероприятии присутствовал и артист Владимир Винокур. В заключение Кравцов поблагодарил учителей и отметил рост приема на педагогические специальности и в педагогические вузы.
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день знаний, россия, образование - общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
День знаний, Россия, Образование - Общество, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов принял участие в торжественной линейке 1 сентября

Кравцов принял участие в торжественной линейке 1 сентября в московской школе

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов принял участие в торжественной линейке, посвященной 1 сентября, а также в церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна в школе №1529 имени Грибоедова, передает корреспондент РИА Новости.
"Такое волнительное и радостное событие. Сегодня открывается новых 160 школ, и в целом по стране мы до 2025 года введем 1,3 тысячи новых школ по поручению президента, порядка полутора тысяч школ ежегодно ремонтируются, закупается самое современное оборудование", - сказал Кравцов журналистам.
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Проголосовали:18384
24 августа, 12:46
Министр привел в школу детей – дочь Полину и сына Тимура.
Кроме главы Минпросвещения в школу привел своих детей помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. На мероприятии присутствовал и артист Владимир Винокур.
В заключение Кравцов поблагодарил учителей и отметил рост приема на педагогические специальности и в педагогические вузы.
Какие изменения ждут школьников с 1 сентября 2023 года
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