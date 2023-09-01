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Кравцов поздравил всех учащихся с Днем знаний
Кравцов поздравил всех учащихся с Днем знаний - РИА Новости, 01.09.2023
Кравцов поздравил всех учащихся с Днем знаний
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в поздравлении с Днем знаний отметил, что сегодня школа учит детей делать достойный выбор, всесторонне развиваться и... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T01:19
2023-09-01T01:19
2023-09-01T11:02
россия
сергей кравцов
общество
сн_образование
социальный навигатор
год педагога и наставника
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в поздравлении с Днем знаний отметил, что сегодня школа учит детей делать достойный выбор, всесторонне развиваться и приобщаться к искренним человеческим ценностям. Соответствующее поздравление опубликовано на сайте министерства. "Поздравляю школьников, студентов и их родителей, учителей и всех педагогических работников с Первым сентября! В День знаний для ребят по всей стране проходят торжественные линейки и звучат добрые напутственные слова. Впереди вас ждут новые открытия, исследования, удивительные встречи, творческие озарения, вызовы и победы. И очень важно всегда быть честным перед собой, делать достойный выбор, всесторонне развиваться и приобщаться к искренним человеческим ценностям, которые сегодня дает школа", - сказал Кравцов. Он подчеркнул, что нынешний год объявлен президентом Годом педагога и наставника. Глава Минпросвещения выразил особую признательность всем тем, "кто учит и вдохновляет ребят, радуется успехам, поддерживает и всецело верит в своих воспитанников". "Дорогие учителя и наставники, благодарю вас за ваш подвижнический труд, мастерство и педагогический талант. Именно вы сегодня не просто даете ребятам новые знания, но и стоите на страже сохранения традиционных ценностей и воспитания личности будущих российских граждан", - добавил Кравцов. Также он пожелал школьникам, студентам и учителям успехов в учебе и профессиональной деятельности, смелости и решительности в достижении намеченных целей.
https://ria.ru/20230831/distant-1893357674.html
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россия, сергей кравцов, общество, сн_образование, социальный навигатор
Россия, Сергей Кравцов, Общество, СН_Образование, Социальный навигатор, Год педагога и наставника
Кравцов поздравил всех учащихся с Днем знаний
Кравцов: сегодня школа учит приобщаться к искренним человеческим ценностям
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в поздравлении с Днем знаний отметил, что сегодня школа учит детей делать достойный выбор, всесторонне развиваться и приобщаться к искренним человеческим ценностям.
Соответствующее поздравление опубликовано на сайте министерства.
Дистанционного образования в России не будет, заявил Кравцов
"Поздравляю школьников, студентов и их родителей, учителей и всех педагогических работников с Первым сентября! В День знаний для ребят по всей стране проходят торжественные линейки и звучат добрые напутственные слова. Впереди вас ждут новые открытия, исследования, удивительные встречи, творческие озарения, вызовы и победы. И очень важно всегда быть честным перед собой, делать достойный выбор, всесторонне развиваться и приобщаться к искренним человеческим ценностям, которые сегодня дает школа", - сказал Кравцов.
Он подчеркнул, что нынешний год объявлен президентом Годом педагога и наставника. Глава Минпросвещения выразил особую признательность всем тем, "кто учит и вдохновляет ребят, радуется успехам, поддерживает и всецело верит в своих воспитанников".
"Дорогие учителя и наставники, благодарю вас за ваш подвижнический труд, мастерство и педагогический талант. Именно вы сегодня не просто даете ребятам новые знания, но и стоите на страже сохранения традиционных ценностей и воспитания личности будущих российских граждан", - добавил Кравцов.
Также он пожелал школьникам, студентам и учителям успехов в учебе и профессиональной деятельности, смелости и решительности в достижении намеченных целей.
Россия вошла в топ стран по качеству образования, заявил Кравцов