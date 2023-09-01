Рейтинг@Mail.ru
Кравцов поздравил всех учащихся с Днем знаний - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
01:19 01.09.2023 (обновлено: 11:02 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/kravtsov-1893532460.html
Кравцов поздравил всех учащихся с Днем знаний
Кравцов поздравил всех учащихся с Днем знаний - РИА Новости, 01.09.2023
Кравцов поздравил всех учащихся с Днем знаний
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в поздравлении с Днем знаний отметил, что сегодня школа учит детей делать достойный выбор, всесторонне развиваться и... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T01:19
2023-09-01T11:02
россия
сергей кравцов
общество
сн_образование
социальный навигатор
год педагога и наставника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867537751_0:0:2980:1676_1920x0_80_0_0_abfea6482def771ee26b297abc4f0019.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в поздравлении с Днем знаний отметил, что сегодня школа учит детей делать достойный выбор, всесторонне развиваться и приобщаться к искренним человеческим ценностям. Соответствующее поздравление опубликовано на сайте министерства. "Поздравляю школьников, студентов и их родителей, учителей и всех педагогических работников с Первым сентября! В День знаний для ребят по всей стране проходят торжественные линейки и звучат добрые напутственные слова. Впереди вас ждут новые открытия, исследования, удивительные встречи, творческие озарения, вызовы и победы. И очень важно всегда быть честным перед собой, делать достойный выбор, всесторонне развиваться и приобщаться к искренним человеческим ценностям, которые сегодня дает школа", - сказал Кравцов. Он подчеркнул, что нынешний год объявлен президентом Годом педагога и наставника. Глава Минпросвещения выразил особую признательность всем тем, "кто учит и вдохновляет ребят, радуется успехам, поддерживает и всецело верит в своих воспитанников". "Дорогие учителя и наставники, благодарю вас за ваш подвижнический труд, мастерство и педагогический талант. Именно вы сегодня не просто даете ребятам новые знания, но и стоите на страже сохранения традиционных ценностей и воспитания личности будущих российских граждан", - добавил Кравцов. Также он пожелал школьникам, студентам и учителям успехов в учебе и профессиональной деятельности, смелости и решительности в достижении намеченных целей.
https://ria.ru/20230831/distant-1893357674.html
https://ria.ru/20230825/obrazovanie-1892138299.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867537751_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_a9133a8fdcfe081e22f174696f52ec30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей кравцов, общество, сн_образование, социальный навигатор
Россия, Сергей Кравцов, Общество, СН_Образование, Социальный навигатор, Год педагога и наставника
Кравцов поздравил всех учащихся с Днем знаний

Кравцов: сегодня школа учит приобщаться к искренним человеческим ценностям

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Минпросвещения Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в поздравлении с Днем знаний отметил, что сегодня школа учит детей делать достойный выбор, всесторонне развиваться и приобщаться к искренним человеческим ценностям.
Соответствующее поздравление опубликовано на сайте министерства.
Школьница учит таблицу умножения по учебнику - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Дистанционного образования в России не будет, заявил Кравцов
Вчера, 12:09
"Поздравляю школьников, студентов и их родителей, учителей и всех педагогических работников с Первым сентября! В День знаний для ребят по всей стране проходят торжественные линейки и звучат добрые напутственные слова. Впереди вас ждут новые открытия, исследования, удивительные встречи, творческие озарения, вызовы и победы. И очень важно всегда быть честным перед собой, делать достойный выбор, всесторонне развиваться и приобщаться к искренним человеческим ценностям, которые сегодня дает школа", - сказал Кравцов.
Он подчеркнул, что нынешний год объявлен президентом Годом педагога и наставника. Глава Минпросвещения выразил особую признательность всем тем, "кто учит и вдохновляет ребят, радуется успехам, поддерживает и всецело верит в своих воспитанников".
"Дорогие учителя и наставники, благодарю вас за ваш подвижнический труд, мастерство и педагогический талант. Именно вы сегодня не просто даете ребятам новые знания, но и стоите на страже сохранения традиционных ценностей и воспитания личности будущих российских граждан", - добавил Кравцов.
Также он пожелал школьникам, студентам и учителям успехов в учебе и профессиональной деятельности, смелости и решительности в достижении намеченных целей.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Россия вошла в топ стран по качеству образования, заявил Кравцов
25 августа, 09:04
 
Год педагога и наставникаРоссияСергей КравцовОбществоСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала