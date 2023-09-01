https://ria.ru/20230901/kravtsov-1893532460.html

Кравцов поздравил всех учащихся с Днем знаний

Кравцов поздравил всех учащихся с Днем знаний - РИА Новости, 01.09.2023

Кравцов поздравил всех учащихся с Днем знаний

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в поздравлении с Днем знаний отметил, что сегодня школа учит детей делать достойный выбор, всесторонне развиваться и... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T01:19

2023-09-01T01:19

2023-09-01T11:02

россия

сергей кравцов

общество

сн_образование

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год педагога и наставника

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в поздравлении с Днем знаний отметил, что сегодня школа учит детей делать достойный выбор, всесторонне развиваться и приобщаться к искренним человеческим ценностям. Соответствующее поздравление опубликовано на сайте министерства. "Поздравляю школьников, студентов и их родителей, учителей и всех педагогических работников с Первым сентября! В День знаний для ребят по всей стране проходят торжественные линейки и звучат добрые напутственные слова. Впереди вас ждут новые открытия, исследования, удивительные встречи, творческие озарения, вызовы и победы. И очень важно всегда быть честным перед собой, делать достойный выбор, всесторонне развиваться и приобщаться к искренним человеческим ценностям, которые сегодня дает школа", - сказал Кравцов. Он подчеркнул, что нынешний год объявлен президентом Годом педагога и наставника. Глава Минпросвещения выразил особую признательность всем тем, "кто учит и вдохновляет ребят, радуется успехам, поддерживает и всецело верит в своих воспитанников". "Дорогие учителя и наставники, благодарю вас за ваш подвижнический труд, мастерство и педагогический талант. Именно вы сегодня не просто даете ребятам новые знания, но и стоите на страже сохранения традиционных ценностей и воспитания личности будущих российских граждан", - добавил Кравцов. Также он пожелал школьникам, студентам и учителям успехов в учебе и профессиональной деятельности, смелости и решительности в достижении намеченных целей.

https://ria.ru/20230831/distant-1893357674.html

https://ria.ru/20230825/obrazovanie-1892138299.html

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россия, сергей кравцов, общество, сн_образование, социальный навигатор