https://ria.ru/20230901/kharkov-1893547039.html
Киев возводит линию обороны под Харьковом, сообщил Марочко
Киев возводит линию обороны под Харьковом, сообщил Марочко - РИА Новости, 01.09.2023
Киев возводит линию обороны под Харьковом, сообщил Марочко
Киев ведет инженерные работы по возведению линии обороны на подступах к Харькову, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T07:34
2023-09-01T07:34
2023-09-01T10:02
специальная военная операция на украине
харьков
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луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. Киев ведет инженерные работы по возведению линии обороны на подступах к Харькову, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. "Юго-восточнее населенного пункта Харьков начали активно вестись инженерные работы по возведению фортификационных сооружений. Также роются траншеи, противотанковые рвы, подготавливаются площади для минирования. На работах задействована не только военная техника, но и коммунальные службы и частные предприятия", - сказал Марочко. В четверг МО РФ заявили, что на купянском направлении в Харьклаской области подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю. В течение прошедших суток отражены пять контратак штурмовых отрядов 68-й егерской, 32-й и 43-й механизированных бригад Украины в районах Сергеевки и Новоегоровки ЛНР.
https://ria.ru/20230901/artemovsk-1893539276.html
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харьков, киев, луганская народная республика, андрей марочко, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Киев, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, В мире
Киев возводит линию обороны под Харьковом, сообщил Марочко
Марочко: Киев ведет работы по возведению линии обороны на подступах к Харькову