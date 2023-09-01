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Киев возводит линию обороны под Харьковом, сообщил Марочко - РИА Новости, 01.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 01.09.2023 (обновлено: 10:02 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/kharkov-1893547039.html
Киев возводит линию обороны под Харьковом, сообщил Марочко
Киев возводит линию обороны под Харьковом, сообщил Марочко - РИА Новости, 01.09.2023
Киев возводит линию обороны под Харьковом, сообщил Марочко
Киев ведет инженерные работы по возведению линии обороны на подступах к Харькову, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T07:34
2023-09-01T10:02
специальная военная операция на украине
харьков
киев
луганская народная республика
андрей марочко
в мире
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ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. Киев ведет инженерные работы по возведению линии обороны на подступах к Харькову, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. "Юго-восточнее населенного пункта Харьков начали активно вестись инженерные работы по возведению фортификационных сооружений. Также роются траншеи, противотанковые рвы, подготавливаются площади для минирования. На работах задействована не только военная техника, но и коммунальные службы и частные предприятия", - сказал Марочко. В четверг МО РФ заявили, что на купянском направлении в Харьклаской области подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю. В течение прошедших суток отражены пять контратак штурмовых отрядов 68-й егерской, 32-й и 43-й механизированных бригад Украины в районах Сергеевки и Новоегоровки ЛНР.
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харьков, киев, луганская народная республика, андрей марочко, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Киев, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, В мире
Киев возводит линию обороны под Харьковом, сообщил Марочко

Марочко: Киев ведет работы по возведению линии обороны на подступах к Харькову

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. Киев ведет инженерные работы по возведению линии обороны на подступах к Харькову, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.
"Юго-восточнее населенного пункта Харьков начали активно вестись инженерные работы по возведению фортификационных сооружений. Также роются траншеи, противотанковые рвы, подготавливаются площади для минирования. На работах задействована не только военная техника, но и коммунальные службы и частные предприятия", - сказал Марочко.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
ВСУ потеряли более 80 боевиков при контратаке у Артемовска
04:04
В четверг МО РФ заявили, что на купянском направлении в Харьклаской области подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю. В течение прошедших суток отражены пять контратак штурмовых отрядов 68-й егерской, 32-й и 43-й механизированных бригад Украины в районах Сергеевки и Новоегоровки ЛНР.
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковКиевЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВ мире
 
 
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