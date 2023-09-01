https://ria.ru/20230901/kharkov-1893547039.html

Киев возводит линию обороны под Харьковом, сообщил Марочко

Киев возводит линию обороны под Харьковом, сообщил Марочко - РИА Новости, 01.09.2023

Киев возводит линию обороны под Харьковом, сообщил Марочко

Киев ведет инженерные работы по возведению линии обороны на подступах к Харькову, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T07:34

2023-09-01T07:34

2023-09-01T10:02

специальная военная операция на украине

харьков

киев

луганская народная республика

андрей марочко

в мире

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ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. Киев ведет инженерные работы по возведению линии обороны на подступах к Харькову, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. "Юго-восточнее населенного пункта Харьков начали активно вестись инженерные работы по возведению фортификационных сооружений. Также роются траншеи, противотанковые рвы, подготавливаются площади для минирования. На работах задействована не только военная техника, но и коммунальные службы и частные предприятия", - сказал Марочко. В четверг МО РФ заявили, что на купянском направлении в Харьклаской области подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю. В течение прошедших суток отражены пять контратак штурмовых отрядов 68-й егерской, 32-й и 43-й механизированных бригад Украины в районах Сергеевки и Новоегоровки ЛНР.

https://ria.ru/20230901/artemovsk-1893539276.html

харьков

киев

луганская народная республика

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харьков, киев, луганская народная республика, андрей марочко, в мире