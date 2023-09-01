https://ria.ru/20230901/inzhener-1893597215.html

Программу инженерного образования начнут реализовывать в школах

Программу инженерного образования начнут реализовывать в школах - РИА Новости, 01.09.2023

Программу инженерного образования начнут реализовывать в школах

Комплексная программа по развитию инженерного образования подготовлена и будет реализована в школах совместно с вузами с 1 сентября. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T10:54

2023-09-01T10:54

2023-09-01T11:35

год педагога и наставника

сн_образование

общество

сергей кравцов

социальный навигатор

единый государственный экзамен (егэ)

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Комплексная программа по развитию инженерного образования подготовлена и будет реализована в школах совместно с вузами с 1 сентября. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов ранее сообщал, что совместно с Минобрнауки утвержден комплексный план по развитию инженерного образования. Программа - это целый перечень мероприятий, цель которых – заинтересовать, увлечь детей физикой и другими естественно-научными предметами, это не только занятие на новых курсах, но и профильные смены, современные лабораторные практикумы, экскурсии на предприятия.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, общество, сергей кравцов, социальный навигатор, единый государственный экзамен (егэ), россия