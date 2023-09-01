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Программу инженерного образования начнут реализовывать в школах
Программу инженерного образования начнут реализовывать в школах - РИА Новости, 01.09.2023
Программу инженерного образования начнут реализовывать в школах
Комплексная программа по развитию инженерного образования подготовлена и будет реализована в школах совместно с вузами с 1 сентября. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T10:54
2023-09-01T10:54
2023-09-01T11:35
год педагога и наставника
сн_образование
общество
сергей кравцов
социальный навигатор
единый государственный экзамен (егэ)
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Комплексная программа по развитию инженерного образования подготовлена и будет реализована в школах совместно с вузами с 1 сентября. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов ранее сообщал, что совместно с Минобрнауки утвержден комплексный план по развитию инженерного образования. Программа - это целый перечень мероприятий, цель которых – заинтересовать, увлечь детей физикой и другими естественно-научными предметами, это не только занятие на новых курсах, но и профильные смены, современные лабораторные практикумы, экскурсии на предприятия.
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сн_образование, общество, сергей кравцов, социальный навигатор, единый государственный экзамен (егэ), россия
Год педагога и наставника, СН_Образование, Общество, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Комплексная программа по развитию инженерного образования подготовлена и будет реализована в школах совместно с вузами с 1 сентября.
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов ранее сообщал, что совместно с Минобрнауки утвержден комплексный план по развитию инженерного образования.
Программа - это целый перечень мероприятий, цель которых – заинтересовать, увлечь детей физикой и другими естественно-научными предметами, это не только занятие на новых курсах, но и профильные смены, современные лабораторные практикумы, экскурсии на предприятия.