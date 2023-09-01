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Программу инженерного образования начнут реализовывать в школах - РИА Новости, 01.09.2023
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Год педагога и наставника
 
10:54 01.09.2023 (обновлено: 11:35 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/inzhener-1893597215.html
Программу инженерного образования начнут реализовывать в школах
Программу инженерного образования начнут реализовывать в школах - РИА Новости, 01.09.2023
Программу инженерного образования начнут реализовывать в школах
Комплексная программа по развитию инженерного образования подготовлена и будет реализована в школах совместно с вузами с 1 сентября. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T10:54
2023-09-01T11:35
год педагога и наставника
сн_образование
общество
сергей кравцов
социальный навигатор
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россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Комплексная программа по развитию инженерного образования подготовлена и будет реализована в школах совместно с вузами с 1 сентября. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов ранее сообщал, что совместно с Минобрнауки утвержден комплексный план по развитию инженерного образования. Программа - это целый перечень мероприятий, цель которых – заинтересовать, увлечь детей физикой и другими естественно-научными предметами, это не только занятие на новых курсах, но и профильные смены, современные лабораторные практикумы, экскурсии на предприятия.
россия
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сн_образование, общество, сергей кравцов, социальный навигатор, единый государственный экзамен (егэ), россия
Год педагога и наставника, СН_Образование, Общество, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия

Программу инженерного образования начнут реализовывать в школах

© iStock.com / skynesherДевушка-инженер проверяет механизм в лаборатории
Девушка-инженер проверяет механизм в лаборатории - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© iStock.com / skynesher
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Комплексная программа по развитию инженерного образования подготовлена и будет реализована в школах совместно с вузами с 1 сентября.
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов ранее сообщал, что совместно с Минобрнауки утвержден комплексный план по развитию инженерного образования.
Программа - это целый перечень мероприятий, цель которых – заинтересовать, увлечь детей физикой и другими естественно-научными предметами, это не только занятие на новых курсах, но и профильные смены, современные лабораторные практикумы, экскурсии на предприятия.
 
Год педагога и наставникаСН_ОбразованиеОбществоСергей КравцовСоциальный навигаторЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Россия
 
 
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