https://ria.ru/20230901/innopolis-1893668604.html
Чернышенко: в Иннополисе есть условия для создания техносуверенитета РФ
Чернышенко: в Иннополисе есть условия для создания техносуверенитета РФ - РИА Новости, 01.09.2023
Чернышенко: в Иннополисе есть условия для создания техносуверенитета РФ
В Иннополисе созданы все условия для учебы, работы, реализации интересных проектов и решения задачи по достижению технологического суверенитета России, заявил... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:33
2023-09-01T14:33
2023-09-01T14:33
республика татарстан
иннополис (татарстан)
рустам минниханов
дмитрий чернышенко
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ИННОПОЛИС (Татарстан), 1 сен – РИА Новости. В Иннополисе созданы все условия для учебы, работы, реализации интересных проектов и решения задачи по достижению технологического суверенитета России, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Чернышенко в пятницу вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым посетил Университет Иннополис, где поздравил первокурсников с началом нового учебного года и принял участие в открытии новых общежитий. "В Иннополисе созданы все условия, чтобы вы могли учиться, жить, работать, участвовать в интересных проектах в партнерстве с крупнейшими и самыми технологическими компаниями. Это крайне важно, чтобы наука, образование и технологическая среда были вместе. И Иннополис в этом смысле - уникальное место", - сказал Чернышенко, обращаясь к студентам. По его словам, в Иннополисе венчурные инвесторы, резиденты и технологические компании могут идеи, стартапы студентов сразу "акселерировать, прототипировать и коммерциализировать". "Именно вам предстоит решать поставленную Владимиром Путиным задачу по достижению технологического суверенитета России. Уверен, с ней вы справитесь "на отлично", - подчеркнул вице-премьер. В 2023 году Университет Иннополис принял 432 первокурсника из 18 стран. Всего на обучение в вуз по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в этому году поступило более 11,2 тысячи заявок, в том числе из стран Европы, Северной Америки, Африки, Азии, СНГ, Южной Америки, Австралии, Океании и СНГ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иннополис (татарстан), рустам минниханов, дмитрий чернышенко
Республика Татарстан, Иннополис (Татарстан), Рустам Минниханов, Дмитрий Чернышенко
ИННОПОЛИС (Татарстан), 1 сен – РИА Новости. В Иннополисе созданы все условия для учебы, работы, реализации интересных проектов и решения задачи по достижению технологического суверенитета России, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Чернышенко в пятницу вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым
посетил Университет Иннополис, где поздравил первокурсников с началом нового учебного года и принял участие в открытии новых общежитий.
Чернышенко и Минниханов открыли новые общежития в Иннополисе
"В Иннополисе созданы все условия, чтобы вы могли учиться, жить, работать, участвовать в интересных проектах в партнерстве с крупнейшими и самыми технологическими компаниями. Это крайне важно, чтобы наука, образование и технологическая среда были вместе. И Иннополис в этом смысле - уникальное место", - сказал Чернышенко, обращаясь к студентам.
По его словам, в Иннополисе венчурные инвесторы, резиденты и технологические компании могут идеи, стартапы студентов сразу "акселерировать, прототипировать и коммерциализировать".
"Именно вам предстоит решать поставленную Владимиром Путиным
задачу по достижению технологического суверенитета России. Уверен, с ней вы справитесь "на отлично", - подчеркнул вице-премьер.
В 2023 году Университет Иннополис принял 432 первокурсника из 18 стран. Всего на обучение в вуз по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в этому году поступило более 11,2 тысячи заявок, в том числе из стран Европы
, Северной Америки
, Африки
, Азии
, СНГ
, Южной Америки
, Австралии
, Океании и СНГ.