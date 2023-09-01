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СМИ: на Западе существует жесткое табу на обсуждение альтернатив по Украине - РИА Новости, 01.09.2023
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15:09 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/final-1893681884.html
СМИ: на Западе существует жесткое табу на обсуждение альтернатив по Украине
СМИ: на Западе существует жесткое табу на обсуждение альтернатив по Украине - РИА Новости, 01.09.2023
СМИ: на Западе существует жесткое табу на обсуждение альтернатив по Украине
На Западе существует жесткое "политическое табу" на обсуждение альтернатив по Украине в случае, если она не одержит "абсолютную победу", сообщает газета New... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:09
2023-09-01T15:09
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. На Западе существует жесткое "политическое табу" на обсуждение альтернатив по Украине в случае, если она не одержит "абсолютную победу", сообщает газета New York Times со ссылкой на бывшего американского чиновника Чарльза Капчана. По его словам, на фоне "медленных" темпов контрнаступления американские должностные лица начинают обвинять украинцев, а западные правительства ощущают себя более уязвимыми после значительных поставок оружия Киеву. "Политическая атмосфера ужесточилась... Все еще существует политическое табу на трезвое обсуждение финала", - отметил Капчан. Он добавил, что любое открытое обсуждение "плана Б" для Украины чревато последствиями. "Что было в некоторой степени табу, теперь в высшей степени является табу", - подчеркнул экс-чиновник. По мнению Капчана, самое время обсудить альтернативы для Украины. Однако чиновники, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг все чаще повторяют лозунги о том, что Киеву будут оказывать поддержку "столько, сколько потребуется", сетует он.
https://ria.ru/20230831/ukraina-1893405175.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато, киев
В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Киев
СМИ: на Западе существует жесткое табу на обсуждение альтернатив по Украине

NYT: на Западе существует жесткое табу на трезвое обсуждение финала по Украине

CC BY-SA 3.0 / любком / Украина
Украина - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
CC BY-SA 3.0 / любком /
Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. На Западе существует жесткое "политическое табу" на обсуждение альтернатив по Украине в случае, если она не одержит "абсолютную победу", сообщает газета New York Times со ссылкой на бывшего американского чиновника Чарльза Капчана.
По его словам, на фоне "медленных" темпов контрнаступления американские должностные лица начинают обвинять украинцев, а западные правительства ощущают себя более уязвимыми после значительных поставок оружия Киеву.
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«
"Политическая атмосфера ужесточилась... Все еще существует политическое табу на трезвое обсуждение финала", - отметил Капчан.
Он добавил, что любое открытое обсуждение "плана Б" для Украины чревато последствиями.
«
"Что было в некоторой степени табу, теперь в высшей степени является табу", - подчеркнул экс-чиновник.
По мнению Капчана, самое время обсудить альтернативы для Украины. Однако чиновники, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг все чаще повторяют лозунги о том, что Киеву будут оказывать поддержку "столько, сколько потребуется", сетует он.
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