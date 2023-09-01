https://ria.ru/20230901/ege-1893704392.html

Минпросвещения предложило новые условия вручения серебряных медалей в школе

Минпросвещения предложило новые условия вручения серебряных медалей в школе - РИА Новости, 01.09.2023

Минпросвещения предложило новые условия вручения серебряных медалей в школе

Минпросвещения России предлагает вручать школьникам серебряные медали при условии, если они наберут не менее 60 баллов на едином государственном экзамене по... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T16:15

2023-09-01T16:15

2023-09-01T16:32

общество

россия

единый государственный экзамен (егэ)

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Минпросвещения России предлагает вручать школьникам серебряные медали при условии, если они наберут не менее 60 баллов на едином государственном экзамене по русскому языку и еще одному предмету, соответствующий проект правил выдачи медалей опубликован на портале проектов нормативных правовых актов."Медаль "За особые успехи в учении" II степени вручается выпускникам... не менее 60 баллов на ЕГЭ по учебному предмету "Русский язык"; не менее 60 баллов на ЕГЭ по одному из сдаваемых учебных предметов", - сказано в документе.Кроме того, если школьники сдают итоговые экзамены в форме государственного выпускного экзамена, они должны будут получить пять баллов (по пятибалльной шкале) по обязательным предметам.Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал о возрождении серебряных медалей в школах, получить их школьники смогут если по итогам учебного года в аттестате будет не более двух четверок. При поступлении медаль будет давать до трех баллов к ЕГЭ.

https://ria.ru/20230829/ekzamen-1892931615.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, единый государственный экзамен (егэ), министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование