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Минпросвещения предложило новые условия вручения серебряных медалей в школе
Минпросвещения предложило новые условия вручения серебряных медалей в школе - РИА Новости, 01.09.2023
Минпросвещения предложило новые условия вручения серебряных медалей в школе
Минпросвещения России предлагает вручать школьникам серебряные медали при условии, если они наберут не менее 60 баллов на едином государственном экзамене по... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:15
2023-09-01T16:15
2023-09-01T16:32
общество
россия
единый государственный экзамен (егэ)
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Минпросвещения России предлагает вручать школьникам серебряные медали при условии, если они наберут не менее 60 баллов на едином государственном экзамене по русскому языку и еще одному предмету, соответствующий проект правил выдачи медалей опубликован на портале проектов нормативных правовых актов."Медаль "За особые успехи в учении" II степени вручается выпускникам... не менее 60 баллов на ЕГЭ по учебному предмету "Русский язык"; не менее 60 баллов на ЕГЭ по одному из сдаваемых учебных предметов", - сказано в документе.Кроме того, если школьники сдают итоговые экзамены в форме государственного выпускного экзамена, они должны будут получить пять баллов (по пятибалльной шкале) по обязательным предметам.Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал о возрождении серебряных медалей в школах, получить их школьники смогут если по итогам учебного года в аттестате будет не более двух четверок. При поступлении медаль будет давать до трех баллов к ЕГЭ.
https://ria.ru/20230829/ekzamen-1892931615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, единый государственный экзамен (егэ), министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения предложило новые условия вручения серебряных медалей в школе
Минпросвещения предложило вручать серебряные медали за 60 баллов на ЕГЭ