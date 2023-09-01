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В ДТП на мосту в Волгограде погибли двое детей
В ДТП на мосту в Волгограде погибли двое детей - РИА Новости, 01.09.2023
В ДТП на мосту в Волгограде погибли двое детей
Автомобиль Renault врезался в отбойник на мосту через Волгу в Волгограде, двое детей погибли, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД по региону в... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T20:47
2023-09-01T20:47
2023-09-01T20:47
происшествия
авто
волгоград
renault logan
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ВОЛГОГРАД, 1 сен - РИА Новости. Автомобиль Renault врезался в отбойник на мосту через Волгу в Волгограде, двое детей погибли, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД по региону в телеграм-канале ведомства.По информации ведомства, вечером в пятницу на мосту через Волгу в Волгограде водитель Renault не справился с управлением автомобиля и врезался в отбойник. "В результате ДТП погибли двое детей 10 и 11 лет", - говорится в сообщении полиции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, волгоград, renault logan
Происшествия, Авто, Волгоград, Renault Logan
В ДТП на мосту в Волгограде погибли двое детей
В Волгограде на мосту через Волгу Renault въехал в отбойник, погибли двое детей