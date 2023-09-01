https://ria.ru/20230901/dtp-1893768632.html

В ДТП на мосту в Волгограде погибли двое детей

В ДТП на мосту в Волгограде погибли двое детей - РИА Новости, 01.09.2023

В ДТП на мосту в Волгограде погибли двое детей

Автомобиль Renault врезался в отбойник на мосту через Волгу в Волгограде, двое детей погибли, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД по региону в... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T20:47

2023-09-01T20:47

2023-09-01T20:47

происшествия

авто

волгоград

renault logan

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ВОЛГОГРАД, 1 сен - РИА Новости. Автомобиль Renault врезался в отбойник на мосту через Волгу в Волгограде, двое детей погибли, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД по региону в телеграм-канале ведомства.По информации ведомства, вечером в пятницу на мосту через Волгу в Волгограде водитель Renault не справился с управлением автомобиля и врезался в отбойник. "В результате ДТП погибли двое детей 10 и 11 лет", - говорится в сообщении полиции.

волгоград

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, волгоград, renault logan