Объявлены участники и жюри шоу "Битва поколений"
Объявлены участники и жюри музыкального шоу "Битва поколений" на МУЗ-ТВ
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ Съемки телешоу "Битва поколений"
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. МУЗ-ТВ объявил имена участников и членов жюри второго сезона музыкального шоу "Битва поколений", сообщает пресс-служба телеканала.
В предстоящих выпусках среди участников заявлены Лада Дэнс, Клава Кока, Стас Михайлов, Дмитрий Маликов, Люся Чеботина, Наташа Королева, Тося Чайкина, Юлия Савичева, MIA BOYKA и другие.
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ Съемки телешоу "Битва поколений"
Съемки телешоу "Битва поколений"
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ
1 из 6
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ Съемки телешоу "Битва поколений"
Съемки телешоу "Битва поколений"
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ
2 из 6
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ Съемки телешоу "Битва поколений"
Съемки телешоу "Битва поколений"
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ
3 из 6
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ Съемки телешоу "Битва поколений"
Съемки телешоу "Битва поколений"
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ
4 из 6
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ Съемки телешоу "Битва поколений"
Съемки телешоу "Битва поколений"
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ
5 из 6
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ Съемки телешоу "Битва поколений"
Съемки телешоу "Битва поколений"
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ
6 из 6
Съемки телешоу "Битва поколений"
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ
1 из 6
Съемки телешоу "Битва поколений"
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ
2 из 6
Съемки телешоу "Битва поколений"
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ
3 из 6
Съемки телешоу "Битва поколений"
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ
4 из 6
Съемки телешоу "Битва поколений"
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ
5 из 6
Съемки телешоу "Битва поколений"
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ
6 из 6
Все они схлестнутся в музыкальных поединках, чтобы побороться за звание звезды поколения.
Оценит участников звездное жюри, кресла которого в разных выпусках займут: Виктор Дробыш, Валя Карнавал, Сергей Жуков (Руки Вверх!), Николай Басков, Алсу и другие.
Премьера второго сезона состоится 23 сентября на МУЗ-ТВ.