https://ria.ru/20230901/dens-1893666094.html

Объявлены участники и жюри шоу "Битва поколений"

Объявлены участники и жюри шоу "Битва поколений" - РИА Новости, 01.09.2023

Объявлены участники и жюри шоу "Битва поколений"

МУЗ-ТВ объявил имена участников и членов жюри второго сезона музыкального шоу "Битва поколений", сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T14:34

2023-09-01T14:34

2023-09-01T16:21

шоубиз

новости шоу-бизнеса

лада дэнс

клава кока

виктор дробыш

стас михайлов

россия

николай басков

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. МУЗ-ТВ объявил имена участников и членов жюри второго сезона музыкального шоу "Битва поколений", сообщает пресс-служба телеканала. В предстоящих выпусках среди участников заявлены Лада Дэнс, Клава Кока, Стас Михайлов, Дмитрий Маликов, Люся Чеботина, Наташа Королева, Тося Чайкина, Юлия Савичева, MIA BOYKA и другие.Все они схлестнутся в музыкальных поединках, чтобы побороться за звание звезды поколения.Оценит участников звездное жюри, кресла которого в разных выпусках займут: Виктор Дробыш, Валя Карнавал, Сергей Жуков (Руки Вверх!), Николай Басков, Алсу и другие. Премьера второго сезона состоится 23 сентября на МУЗ-ТВ.

https://ria.ru/20230818/kontsert-1890895502.html

россия

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, лада дэнс, клава кока, виктор дробыш, стас михайлов, россия, николай басков, муз-тв (телеканал)