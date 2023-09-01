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Объявлены участники и жюри шоу "Битва поколений" - РИА Новости, 01.09.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:34 01.09.2023 (обновлено: 16:21 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/dens-1893666094.html
Объявлены участники и жюри шоу "Битва поколений"
Объявлены участники и жюри шоу "Битва поколений" - РИА Новости, 01.09.2023
Объявлены участники и жюри шоу "Битва поколений"
МУЗ-ТВ объявил имена участников и членов жюри второго сезона музыкального шоу "Битва поколений", сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:34
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шоубиз
новости шоу-бизнеса
лада дэнс
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. МУЗ-ТВ объявил имена участников и членов жюри второго сезона музыкального шоу "Битва поколений", сообщает пресс-служба телеканала. В предстоящих выпусках среди участников заявлены Лада Дэнс, Клава Кока, Стас Михайлов, Дмитрий Маликов, Люся Чеботина, Наташа Королева, Тося Чайкина, Юлия Савичева, MIA BOYKA и другие.Все они схлестнутся в музыкальных поединках, чтобы побороться за звание звезды поколения.Оценит участников звездное жюри, кресла которого в разных выпусках займут: Виктор Дробыш, Валя Карнавал, Сергей Жуков (Руки Вверх!), Николай Басков, Алсу и другие. Премьера второго сезона состоится 23 сентября на МУЗ-ТВ.
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новости шоу-бизнеса, лада дэнс, клава кока, виктор дробыш, стас михайлов, россия, николай басков, муз-тв (телеканал)
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Лада Дэнс, Клава Кока, Виктор Дробыш, Стас Михайлов, Россия, Николай Басков, Муз-ТВ (телеканал)
Объявлены участники и жюри шоу "Битва поколений"

Объявлены участники и жюри музыкального шоу "Битва поколений" на МУЗ-ТВ

© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ Съемки телешоу "Битва поколений"
Съемки телешоу Битва поколений
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. МУЗ-ТВ объявил имена участников и членов жюри второго сезона музыкального шоу "Битва поколений", сообщает пресс-служба телеканала.
В предстоящих выпусках среди участников заявлены Лада Дэнс, Клава Кока, Стас Михайлов, Дмитрий Маликов, Люся Чеботина, Наташа Королева, Тося Чайкина, Юлия Савичева, MIA BOYKA и другие.
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ Съемки телешоу "Битва поколений"
Съемки телешоу Битва поколений
Съемки телешоу "Битва поколений"
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ
1 из 6
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ Съемки телешоу "Битва поколений"
Съемки телешоу Битва поколений
Съемки телешоу "Битва поколений"
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ
2 из 6
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ Съемки телешоу "Битва поколений"
Съемки телешоу Битва поколений
Съемки телешоу "Битва поколений"
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ
3 из 6
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ Съемки телешоу "Битва поколений"
Съемки телешоу Битва поколений
Съемки телешоу "Битва поколений"
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ
4 из 6
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ Съемки телешоу "Битва поколений"
Съемки телешоу Битва поколений
Съемки телешоу "Битва поколений"
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ
5 из 6
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ Съемки телешоу "Битва поколений"
Съемки телешоу Битва поколений
Съемки телешоу "Битва поколений"
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ
6 из 6
Съемки телешоу "Битва поколений"
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ
1 из 6
Съемки телешоу "Битва поколений"
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ
2 из 6
Съемки телешоу "Битва поколений"
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ
3 из 6
Съемки телешоу "Битва поколений"
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ
4 из 6
Съемки телешоу "Битва поколений"
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ
5 из 6
Съемки телешоу "Битва поколений"
© Фото предоставлено телеканалом МУЗ-ТВ
6 из 6
Все они схлестнутся в музыкальных поединках, чтобы побороться за звание звезды поколения.
Оценит участников звездное жюри, кресла которого в разных выпусках займут: Виктор Дробыш, Валя Карнавал, Сергей Жуков (Руки Вверх!), Николай Басков, Алсу и другие.
Премьера второго сезона состоится 23 сентября на МУЗ-ТВ.
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Громкие премьеры и любимые хиты: чем запомнилось шоу "Первоклассный МузОН"
18 августа, 18:04
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаЛада ДэнсКлава КокаВиктор ДробышСтас МихайловРоссияНиколай БасковМуз-ТВ (телеканал)
 
 
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