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Чернышенко: Татарстан сохраняет лидерство в ПФО по многим показателям - РИА Новости, 01.09.2023
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Республика Татарстан
 
17:38 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/chernyshenko-1893730823.html
Чернышенко: Татарстан сохраняет лидерство в ПФО по многим показателям
Чернышенко: Татарстан сохраняет лидерство в ПФО по многим показателям - РИА Новости, 01.09.2023
Чернышенко: Татарстан сохраняет лидерство в ПФО по многим показателям
Татарстан сохраняет лидерство в Приволжском федеральном округе по многим показателям развития, уровень достижения плановых показателей по проектам кураторства... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:38
2023-09-01T17:38
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
дмитрий чернышенко
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 1 сен – РИА Новости. Татарстан сохраняет лидерство в Приволжском федеральном округе по многим показателям развития, уровень достижения плановых показателей по проектам кураторства ПФО также выше средних по округу, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Чернышенко в пятницу в рамках визита в Татарстан провел рабочую встречу с главой республики Рустамом Миннихановым. На ней обсудили вопросы социально-экономического развития региона, а также научно-образовательные и туристические проекты. "Регион сохраняет лидерство в рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ, занимая в нем втатарторое место. Субъект находится на 10-м месте в РФ по абсолютному объему частных инвестиций. В Татарстане также самый низкий в Приволжском федеральном округе уровень безработицы. Кроме того, регион остается флагманом промышленного развития. Это отличные показатели, республика показывает пример другим субъектам, но и сама не останавливается на достигнутом", - цитирует слова Чернышенко по итогам встречи его пресс-служба. Вице-премьер отметил, что уровень достижения плановых показателей по проектам кураторства ПФО в регионе – 97,4%, что выше среднего значения по округу. "В Республике Татарстан сегодня активно реализуются все программы, связанные с национальными проектами, с поддержкой промышленности, малого и среднего бизнеса. Уверен, что все плановые показатели по валовому региональному продукту, по объемам промышленного производства, доходам в бюджеты - все будет выполнено", - сказал Минниханов. По словам главы Татарстана, в республике на протяжении пяти лет инвестиции в основной капитал составляли более 800 миллиардов рублей, в прошлом году они составили почти 900 миллиардов рублей. Он выразил уверенность, что все задачи, которые поставлены перед регионом руководством, правительством страны, Татарстан выполнит и перевыполнит. Чернышенко отметил, что в Татарстане созданы все условия для подготовки по поручению президента высококвалифицированных кадров. Например, Казанский федеральный университет участвует в программе "Приоритет-2030", а Университет Иннополис является одним из крупнейших центров подготовки ИТ-специалистов в России. Кроме того, по словам вице-премьера, у республики высокий туристический потенциал: в этом году по прогнозу турпоток составит более 4,1 миллиона человек, что превышает допандемийные показатели на 500 тысяч человек. Вице-премьер заверил, что правительство России продолжит поддерживать Татарстан по всем направлениям.
https://ria.ru/20230901/innopolis-1893668604.html
https://ria.ru/20230901/innopolis-1893648311.html
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республика татарстан (татарстан), дмитрий чернышенко, рустам минниханов
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Дмитрий Чернышенко, Рустам Минниханов

Чернышенко: Татарстан сохраняет лидерство в ПФО по многим показателям

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КАЗАНЬ, 1 сен – РИА Новости. Татарстан сохраняет лидерство в Приволжском федеральном округе по многим показателям развития, уровень достижения плановых показателей по проектам кураторства ПФО также выше средних по округу, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Чернышенко в пятницу в рамках визита в Татарстан провел рабочую встречу с главой республики Рустамом Миннихановым. На ней обсудили вопросы социально-экономического развития региона, а также научно-образовательные и туристические проекты.
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"Регион сохраняет лидерство в рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ, занимая в нем втатарторое место. Субъект находится на 10-м месте в РФ по абсолютному объему частных инвестиций. В Татарстане также самый низкий в Приволжском федеральном округе уровень безработицы. Кроме того, регион остается флагманом промышленного развития. Это отличные показатели, республика показывает пример другим субъектам, но и сама не останавливается на достигнутом", - цитирует слова Чернышенко по итогам встречи его пресс-служба.
Вице-премьер отметил, что уровень достижения плановых показателей по проектам кураторства ПФО в регионе – 97,4%, что выше среднего значения по округу.
Республике Татарстан сегодня активно реализуются все программы, связанные с национальными проектами, с поддержкой промышленности, малого и среднего бизнеса. Уверен, что все плановые показатели по валовому региональному продукту, по объемам промышленного производства, доходам в бюджеты - все будет выполнено", - сказал Минниханов.
По словам главы Татарстана, в республике на протяжении пяти лет инвестиции в основной капитал составляли более 800 миллиардов рублей, в прошлом году они составили почти 900 миллиардов рублей. Он выразил уверенность, что все задачи, которые поставлены перед регионом руководством, правительством страны, Татарстан выполнит и перевыполнит.
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на ПМЭФ-2023
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Чернышенко отметил, что в Татарстане созданы все условия для подготовки по поручению президента высококвалифицированных кадров. Например, Казанский федеральный университет участвует в программе "Приоритет-2030", а Университет Иннополис является одним из крупнейших центров подготовки ИТ-специалистов в России. Кроме того, по словам вице-премьера, у республики высокий туристический потенциал: в этом году по прогнозу турпоток составит более 4,1 миллиона человек, что превышает допандемийные показатели на 500 тысяч человек.
Вице-премьер заверил, что правительство России продолжит поддерживать Татарстан по всем направлениям.
 
Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)Дмитрий ЧернышенкоРустам Минниханов
 
 
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