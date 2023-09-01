https://ria.ru/20230901/byust-1893547513.html
СМИ: бюст Брежнева в Днепропетровской области разрисовали краской
СМИ: бюст Брежнева в Днепропетровской области разрисовали краской - РИА Новости, 01.09.2023
СМИ: бюст Брежнева в Днепропетровской области разрисовали краской
Неизвестные разрисовали красками памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу в городе Каменское в Днепропетровской области на Украине, сообщило... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T07:42
2023-09-01T07:42
2023-09-01T07:42
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Неизвестные разрисовали красками памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу в городе Каменское в Днепропетровской области на Украине, сообщило украинское издание "Зеркало недели". Ранее издание "Страна" сообщало, что в Каменском памятник Брежневу убрали с центрального проспекта Свободы и перенесли на территорию музея истории города. "В ночь на 31 августа в Каменском неизвестные "украсили" желто-голубыми цветами бюст советского вождя, который находится на площадке музея истории города. Местные жители недовольны тем, что памятник, посвященный Брежневу, в очередной раз перенесли вместо того, чтобы демонтировать", - говорится в сообщении издания, опубликованном в телеграм-канале. На опубликованном изданием фото также видно, как неизвестные краской на бюсте заглавными буквами написали слово "Демонтируй". В феврале украинское издание "Левый берег" сообщало, что власти отказывались демонтировать памятник генсеку, установленный еще при его жизни в 1976 году. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20230716/pamyatnik-1884456261.html
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украина, днепропетровская область, леонид брежнев, кпсс, россия, в мире
Украина, Днепропетровская область, Леонид Брежнев, КПСС, Россия, В мире
СМИ: бюст Брежнева в Днепропетровской области разрисовали краской
"Зеркало недели": бюст Брежнева в украинском Каменском разрисовали краской
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Неизвестные разрисовали красками памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу в городе Каменское в Днепропетровской области на Украине, сообщило украинское издание "Зеркало недели".
Ранее издание "Страна" сообщало, что в Каменском памятник Брежневу убрали с центрального проспекта Свободы и перенесли на территорию музея истории города.
Во Львовской области Украины демонтировали еще один советский памятник
"В ночь на 31 августа в Каменском неизвестные "украсили" желто-голубыми цветами бюст советского вождя, который находится на площадке музея истории города. Местные жители недовольны тем, что памятник, посвященный Брежневу, в очередной раз перенесли вместо того, чтобы демонтировать", - говорится в сообщении издания, опубликованном в телеграм-канале.
На опубликованном изданием фото также видно, как неизвестные краской на бюсте заглавными буквами написали слово "Демонтируй".
В феврале украинское издание "Левый берег" сообщало, что власти отказывались демонтировать памятник генсеку, установленный еще при его жизни в 1976 году.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
.
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