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Белый дом прокомментировал расширение БРИКС - РИА Новости, 01.09.2023
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18:00 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/briks-1893738208.html
Белый дом прокомментировал расширение БРИКС
Белый дом прокомментировал расширение БРИКС - РИА Новости, 01.09.2023
Белый дом прокомментировал расширение БРИКС
США не видят угрозу в расширении БРИКС, не считают альянс антиамериканским, заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T18:00
2023-09-01T18:00
сша
бразилия
россия
джон кирби
брикс
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. США не видят угрозу в расширении БРИКС, не считают альянс антиамериканским, заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Мы не рассматриваем БРИКС как антиамериканскую коалицию, или какую-то враждебную организацию", - заявил Кирби журналистам. По его словам, решение о присоединении к альянсу остается за странами. "Мы не рассматриваем это в качестве угрозы", - сказал Кирби. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.
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сша, бразилия, россия, джон кирби, брикс
США, Бразилия, Россия, Джон Кирби, БРИКС
Белый дом прокомментировал расширение БРИКС

Белый дом не увидел угрозу в расширении БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС в Йоханнесбурге
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип БРИКС в Йоханнесбурге
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. США не видят угрозу в расширении БРИКС, не считают альянс антиамериканским, заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы не рассматриваем БРИКС как антиамериканскую коалицию, или какую-то враждебную организацию", - заявил Кирби журналистам.
По его словам, решение о присоединении к альянсу остается за странами. "Мы не рассматриваем это в качестве угрозы", - сказал Кирби.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.
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СШАБразилияРоссияДжон КирбиБРИКС
 
 
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