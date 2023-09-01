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Белый дом прокомментировал расширение БРИКС

Белый дом прокомментировал расширение БРИКС - РИА Новости, 01.09.2023

Белый дом прокомментировал расширение БРИКС

США не видят угрозу в расширении БРИКС, не считают альянс антиамериканским, заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T18:00

2023-09-01T18:00

2023-09-01T18:00

сша

бразилия

россия

джон кирби

брикс

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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. США не видят угрозу в расширении БРИКС, не считают альянс антиамериканским, заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Мы не рассматриваем БРИКС как антиамериканскую коалицию, или какую-то враждебную организацию", - заявил Кирби журналистам. По его словам, решение о присоединении к альянсу остается за странами. "Мы не рассматриваем это в качестве угрозы", - сказал Кирби. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.

сша

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сша, бразилия, россия, джон кирби, брикс