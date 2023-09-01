https://ria.ru/20230901/briks-1893548434.html
БРИКС положит конец доминированию доллара, заявил экономист
БРИКС положит конец доминированию доллара, заявил экономист - РИА Новости, 01.09.2023
БРИКС положит конец доминированию доллара, заявил экономист
БРИКС может создать жизнеспособные альтернативы доллару, а сама американская валюта перестанет быть доминирующей в мире, заявил РИА Новости американский... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T08:04
2023-09-01T08:04
2023-09-01T08:09
брикс
экономика
доллар
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ВАШИНГТОН, 1 сек - РИА Новости. БРИКС может создать жизнеспособные альтернативы доллару, а сама американская валюта перестанет быть доминирующей в мире, заявил РИА Новости американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс."БРИКС может создать жизнеспособные альтернативы доллару. Поэтому, действительно, доллар будет свергнут как преобладающая и доминирующая глобальная валюта", - сообщил он.Сакс добавил, что считает данный процесс неизбежным, принимая во внимание снижение долю ВВП США и американской торговли в мировых объемах."БРИКС ускорит переход к мультивалютной системе. Доллар по-прежнему будет играть свою роль, но гораздо меньшую среди множества валют", - отметил он.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20230831/briks-1893308065.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, экономика, доллар, сша
БРИКС, Экономика, Доллар, США
БРИКС положит конец доминированию доллара, заявил экономист
Экономист: доминирование доллара завершится, когда БРИКС создаст альтернативу