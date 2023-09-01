Рейтинг@Mail.ru
БРИКС положит конец доминированию доллара, заявил экономист - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:04 01.09.2023 (обновлено: 08:09 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/briks-1893548434.html
БРИКС положит конец доминированию доллара, заявил экономист
БРИКС положит конец доминированию доллара, заявил экономист - РИА Новости, 01.09.2023
БРИКС положит конец доминированию доллара, заявил экономист
БРИКС может создать жизнеспособные альтернативы доллару, а сама американская валюта перестанет быть доминирующей в мире, заявил РИА Новости американский... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T08:04
2023-09-01T08:09
брикс
экономика
доллар
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_e85ec462d010de5a183905f6c7a360e1.jpg
ВАШИНГТОН, 1 сек - РИА Новости. БРИКС может создать жизнеспособные альтернативы доллару, а сама американская валюта перестанет быть доминирующей в мире, заявил РИА Новости американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс."БРИКС может создать жизнеспособные альтернативы доллару. Поэтому, действительно, доллар будет свергнут как преобладающая и доминирующая глобальная валюта", - сообщил он.Сакс добавил, что считает данный процесс неизбежным, принимая во внимание снижение долю ВВП США и американской торговли в мировых объемах."БРИКС ускорит переход к мультивалютной системе. Доллар по-прежнему будет играть свою роль, но гораздо меньшую среди множества валют", - отметил он.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20230831/briks-1893308065.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_1fd26dde1329148d5758c4ea7f6e2094.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брикс, экономика, доллар, сша
БРИКС, Экономика, Доллар, США
БРИКС положит конец доминированию доллара, заявил экономист

Экономист: доминирование доллара завершится, когда БРИКС создаст альтернативу

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 сек - РИА Новости. БРИКС может создать жизнеспособные альтернативы доллару, а сама американская валюта перестанет быть доминирующей в мире, заявил РИА Новости американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
«
"БРИКС может создать жизнеспособные альтернативы доллару. Поэтому, действительно, доллар будет свергнут как преобладающая и доминирующая глобальная валюта", - сообщил он.
Сакс добавил, что считает данный процесс неизбежным, принимая во внимание снижение долю ВВП США и американской торговли в мировых объемах.
"БРИКС ускорит переход к мультивалютной системе. Доллар по-прежнему будет играть свою роль, но гораздо меньшую среди множества валют", - отметил он.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.
БРИКС - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Расширение БРИКС не призвано свергнуть доллар, заявил экс-чиновник ВБ
Вчера, 08:26
 
БРИКСЭкономикаДолларСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала