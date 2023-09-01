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Депутат предложила распространить на плацкарт студенческую скидку на билеты - РИА Новости, 01.09.2023
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03:29 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/bilety-1893538251.html
Депутат предложила распространить на плацкарт студенческую скидку на билеты
Депутат предложила распространить на плацкарт студенческую скидку на билеты - РИА Новости, 01.09.2023
Депутат предложила распространить на плацкарт студенческую скидку на билеты
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила генеральному директору - председателю правления ОАО "РЖД" Олегу Белозерову... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T03:29
2023-09-01T03:29
россия
яна лантратова
ржд
госдума рф
олег белозеров
общество
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила генеральному директору - председателю правления ОАО "РЖД" Олегу Белозерову распространить скидку в размере 25% и право оплачивать билеты накопленными баллами для студентов, участвующих в программе "РЖД Бонус", на плацкарт, общие вагоны и вагоны с местами для сидения, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Таким образом, представляется возможным распространить скидку в размере 25% для студентов, аспирантов, курсантов, участвующих в программе "РЖД Бонус", также на "плацкартные вагоны", "вагоны с местами для сидения", "общие вагоны". А также рассмотреть возможность предоставления им права приобретать за накопленные баллы по указанной программе билеты в вагоны типа: "плацкартные вагоны", "вагоны с местами для сидения", "общие вагоны", - следует из обращения Лантратовой. В письме отмечается, что сейчас студенты, аспиранты и курсанты российских вузов и колледжей, обучающееся на очных отделениях, по акции "РЖД Бонус. Для студентов" могут приобрести билеты со скидкой 25% в купе и вагоны с местами для сидения в скоростных поездах. На покупку билетов в этих вагонах, а также "СВ" и "люкс" они могут потратить баллы, накопленные по этой программе. Лантратова также указала на увеличение спроса на железнодорожные перевозки в связи с действующим запретом на работу 11 аэропортов, находящихся на юге РФ, со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России. "Увеличение спроса вызывает рост цен на билеты для железнодорожного транспорта в течение всего года, пик роста цен приходится на праздники и каникулы. Из-за ограниченности финансовых возможностей студенты чаще предпочитают путешествовать плацкартным классом вместо купейных вагонов. Однако в период наибольшего спроса цены на билеты плацкартного класса также становятся высокими, что ощутимо усложняет доступность передвижения для студентов", - указала депутат. В заключение депутат добавила, что считает целесообразным проработать этот вопрос и для других социально уязвимых категорий граждан, включая многодетные семьи и пенсионеров.
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россия, яна лантратова, ржд, госдума рф, олег белозеров, общество
Россия, Яна Лантратова, РЖД, Госдума РФ, Олег Белозеров, Общество
Депутат предложила распространить на плацкарт студенческую скидку на билеты

Депутат Лантратова: нужно распространить скидку студентов на билеты на плацкарт

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПассажиры скоростного поезда "Ласточка"
Пассажиры скоростного поезда Ласточка - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Пассажиры скоростного поезда "Ласточка". Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила генеральному директору - председателю правления ОАО "РЖД" Олегу Белозерову распространить скидку в размере 25% и право оплачивать билеты накопленными баллами для студентов, участвующих в программе "РЖД Бонус", на плацкарт, общие вагоны и вагоны с местами для сидения, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Таким образом, представляется возможным распространить скидку в размере 25% для студентов, аспирантов, курсантов, участвующих в программе "РЖД Бонус", также на "плацкартные вагоны", "вагоны с местами для сидения", "общие вагоны". А также рассмотреть возможность предоставления им права приобретать за накопленные баллы по указанной программе билеты в вагоны типа: "плацкартные вагоны", "вагоны с местами для сидения", "общие вагоны", - следует из обращения Лантратовой.
В письме отмечается, что сейчас студенты, аспиранты и курсанты российских вузов и колледжей, обучающееся на очных отделениях, по акции "РЖД Бонус. Для студентов" могут приобрести билеты со скидкой 25% в купе и вагоны с местами для сидения в скоростных поездах. На покупку билетов в этих вагонах, а также "СВ" и "люкс" они могут потратить баллы, накопленные по этой программе. Лантратова также указала на увеличение спроса на железнодорожные перевозки в связи с действующим запретом на работу 11 аэропортов, находящихся на юге РФ, со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России.
"Увеличение спроса вызывает рост цен на билеты для железнодорожного транспорта в течение всего года, пик роста цен приходится на праздники и каникулы. Из-за ограниченности финансовых возможностей студенты чаще предпочитают путешествовать плацкартным классом вместо купейных вагонов. Однако в период наибольшего спроса цены на билеты плацкартного класса также становятся высокими, что ощутимо усложняет доступность передвижения для студентов", - указала депутат.
В заключение депутат добавила, что считает целесообразным проработать этот вопрос и для других социально уязвимых категорий граждан, включая многодетные семьи и пенсионеров.
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РоссияЯна ЛантратоваРЖДГосдума РФОлег БелозеровОбщество
 
 
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