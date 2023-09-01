https://ria.ru/20230901/arutyunyan-1893637741.html

Лидер непризнанного Карабаха подал в отставку, сообщают СМИ

Лидер непризнанного Карабаха подал в отставку, сообщают СМИ - РИА Новости, 01.09.2023

Лидер непризнанного Карабаха подал в отставку, сообщают СМИ

Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, заявивший накануне о решении покинуть свой пост, в пятницу подал заявление об отставке, передает... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T13:12

2023-09-01T13:12

2023-09-01T13:23

в мире

нагорный карабах

араик арутюнян

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ЕРЕВАН, 1 сен – РИА Новости. Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, заявивший накануне о решении покинуть свой пост, в пятницу подал заявление об отставке, передает армянское госагентство "Арменпресс". "Арутюнян подал в Национальное собрание заявление об отставке", - сообщило агентство. Перед своим уходом Арутюнян сменил главу правительства Карабаха, назначив на эту должность вместо Гургена Нарсисяна секретаря Совбеза Сергея Шахраманяна. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нагорный карабах, араик арутюнян