https://ria.ru/20230901/arutyunyan-1893637741.html
Лидер непризнанного Карабаха подал в отставку, сообщают СМИ
Лидер непризнанного Карабаха подал в отставку, сообщают СМИ - РИА Новости, 01.09.2023
Лидер непризнанного Карабаха подал в отставку, сообщают СМИ
Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, заявивший накануне о решении покинуть свой пост, в пятницу подал заявление об отставке, передает... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T13:12
2023-09-01T13:12
2023-09-01T13:23
в мире
нагорный карабах
араик арутюнян
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ЕРЕВАН, 1 сен – РИА Новости. Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, заявивший накануне о решении покинуть свой пост, в пятницу подал заявление об отставке, передает армянское госагентство "Арменпресс". "Арутюнян подал в Национальное собрание заявление об отставке", - сообщило агентство. Перед своим уходом Арутюнян сменил главу правительства Карабаха, назначив на эту должность вместо Гургена Нарсисяна секретаря Совбеза Сергея Шахраманяна. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нагорный карабах, араик арутюнян
В мире, Нагорный Карабах, Араик Арутюнян
Лидер непризнанного Карабаха подал в отставку, сообщают СМИ
"Арменпресс": лидер непризнанного Карабаха Арутюнян подал заявление об отставке