Рейтинг@Mail.ru
Лидер непризнанного Карабаха подал в отставку, сообщают СМИ - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 01.09.2023 (обновлено: 13:23 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/arutyunyan-1893637741.html
Лидер непризнанного Карабаха подал в отставку, сообщают СМИ
Лидер непризнанного Карабаха подал в отставку, сообщают СМИ - РИА Новости, 01.09.2023
Лидер непризнанного Карабаха подал в отставку, сообщают СМИ
Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, заявивший накануне о решении покинуть свой пост, в пятницу подал заявление об отставке, передает... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T13:12
2023-09-01T13:23
в мире
нагорный карабах
араик арутюнян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893380991_0:89:3327:1960_1920x0_80_0_0_cccf551172a8636dacbf2c59dfa1390a.jpg
ЕРЕВАН, 1 сен – РИА Новости. Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, заявивший накануне о решении покинуть свой пост, в пятницу подал заявление об отставке, передает армянское госагентство "Арменпресс". "Арутюнян подал в Национальное собрание заявление об отставке", - сообщило агентство. Перед своим уходом Арутюнян сменил главу правительства Карабаха, назначив на эту должность вместо Гургена Нарсисяна секретаря Совбеза Сергея Шахраманяна. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html
нагорный карабах
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893380991_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_cef550f38b2b1edb90513c73325b612e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нагорный карабах, араик арутюнян
В мире, Нагорный Карабах, Араик Арутюнян
Лидер непризнанного Карабаха подал в отставку, сообщают СМИ

"Арменпресс": лидер непризнанного Карабаха Арутюнян подал заявление об отставке

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкАраик Арутюнян
Араик Арутюнян - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Араик Арутюнян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 1 сен – РИА Новости. Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, заявивший накануне о решении покинуть свой пост, в пятницу подал заявление об отставке, передает армянское госагентство "Арменпресс".
"Арутюнян подал в Национальное собрание заявление об отставке", - сообщило агентство.
Перед своим уходом Арутюнян сменил главу правительства Карабаха, назначив на эту должность вместо Гургена Нарсисяна секретаря Совбеза Сергея Шахраманяна.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Уступки ради мира. Армения и Азербайджан решили чей Карабах
25 мая, 08:00
 
В миреНагорный КарабахАраик Арутюнян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала