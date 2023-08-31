https://ria.ru/20230831/zerno-1893359323.html

Кулеба прокомментировал предстоящую встречу Путина и Эрдогана

Кулеба прокомментировал предстоящую встречу Путина и Эрдогана - РИА Новости, 31.08.2023

Кулеба прокомментировал предстоящую встречу Путина и Эрдогана

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана является последним... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T12:17

2023-08-31T12:17

2023-08-31T18:37

турция

украина

дмитрий кулеба

реджеп тайип эрдоган

зерновая сделка

евросоюз

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана является последним шансом увидеть возвращение России в зерновую сделку. "Я думаю, что сентябрь будет очень важным в плане зерновой сделки и формулы мира. Мы знаем, что будет встреча Путина и Эрдогана. Это едва ли не последний шанс, чтобы увидеть возвращение России в черноморскую зерновую сделку", — заявил Кулеба во время выступления на неформальной встрече глав МИД ЕС в испанском Толедо. Ранее источник РИА Новости в администрации турецкого лидера сообщал, что визит Эрдогана в Россию состоится до саммита "Большой двадцатки" в Индии. Официальный представитель правящей партии Омер Челик подтвердил, что турецкий лидер в ближайшее время совершит визит в Сочи. Турецкий телеканал Habertürk сообщил во вторник, что переговоры лидеров состоятся в Сочи 4 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что встреча Путина и Эрдогана пройдет скоро в России, официальное сообщение об этом будет на днях. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Президент РФ неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

https://ria.ru/20230825/sdelka-1892317026.html

турция

украина

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турция, украина, дмитрий кулеба, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка, евросоюз, в мире, владимир путин, оон