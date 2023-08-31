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Кулеба прокомментировал предстоящую встречу Путина и Эрдогана - РИА Новости, 31.08.2023
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12:17 31.08.2023 (обновлено: 18:37 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/zerno-1893359323.html
Кулеба прокомментировал предстоящую встречу Путина и Эрдогана
Кулеба прокомментировал предстоящую встречу Путина и Эрдогана - РИА Новости, 31.08.2023
Кулеба прокомментировал предстоящую встречу Путина и Эрдогана
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана является последним... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:17
2023-08-31T18:37
турция
украина
дмитрий кулеба
реджеп тайип эрдоган
зерновая сделка
евросоюз
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана является последним шансом увидеть возвращение России в зерновую сделку. "Я думаю, что сентябрь будет очень важным в плане зерновой сделки и формулы мира. Мы знаем, что будет встреча Путина и Эрдогана. Это едва ли не последний шанс, чтобы увидеть возвращение России в черноморскую зерновую сделку", — заявил Кулеба во время выступления на неформальной встрече глав МИД ЕС в испанском Толедо. Ранее источник РИА Новости в администрации турецкого лидера сообщал, что визит Эрдогана в Россию состоится до саммита "Большой двадцатки" в Индии. Официальный представитель правящей партии Омер Челик подтвердил, что турецкий лидер в ближайшее время совершит визит в Сочи. Турецкий телеканал Habertürk сообщил во вторник, что переговоры лидеров состоятся в Сочи 4 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что встреча Путина и Эрдогана пройдет скоро в России, официальное сообщение об этом будет на днях. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Президент РФ неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.
https://ria.ru/20230825/sdelka-1892317026.html
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турция, украина, дмитрий кулеба, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка, евросоюз, в мире, владимир путин, оон
Турция, Украина, Дмитрий Кулеба, Реджеп Тайип Эрдоган, Зерновая сделка, Евросоюз, В мире, Владимир Путин, ООН
Кулеба прокомментировал предстоящую встречу Путина и Эрдогана

Кулеба назвал встречу Путина и Эрдогана последним шансом для зерновой сделки

© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOUМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на неформальной встрече глав МИД ЕС в Толедо
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на неформальной встрече глав МИД ЕС в Толедо - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на неформальной встрече глав МИД ЕС в Толедо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана является последним шансом увидеть возвращение России в зерновую сделку.
"Я думаю, что сентябрь будет очень важным в плане зерновой сделки и формулы мира. Мы знаем, что будет встреча Путина и Эрдогана. Это едва ли не последний шанс, чтобы увидеть возвращение России в черноморскую зерновую сделку", — заявил Кулеба во время выступления на неформальной встрече глав МИД ЕС в испанском Толедо.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Глава МИД Турции оценил альтернативы зерновой сделке
25 августа, 20:45
Ранее источник РИА Новости в администрации турецкого лидера сообщал, что визит Эрдогана в Россию состоится до саммита "Большой двадцатки" в Индии. Официальный представитель правящей партии Омер Челик подтвердил, что турецкий лидер в ближайшее время совершит визит в Сочи. Турецкий телеканал Habertürk сообщил во вторник, что переговоры лидеров состоятся в Сочи 4 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что встреча Путина и Эрдогана пройдет скоро в России, официальное сообщение об этом будет на днях.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Президент РФ неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября 2022, 11:46
Инфографика
Кто получил зерно по продуктовой сделкеПосмотреть
 
ТурцияУкраинаДмитрий КулебаРеджеп Тайип ЭрдоганЗерновая сделкаЕвросоюзВ миреВладимир ПутинООН
 
 
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