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Источник: проект по доставке российского зерна бедным странам почти готов - РИА Новости, 31.08.2023
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07:19 31.08.2023 (обновлено: 07:22 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/zerno-1893303441.html
Источник: проект по доставке российского зерна бедным странам почти готов
Источник: проект по доставке российского зерна бедным странам почти готов - РИА Новости, 31.08.2023
Источник: проект по доставке российского зерна бедным странам почти готов
Параметры проекта по переработке в Турции российского зерна для доставки нуждающимся странам почти готовы, скорые поставки реальны, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T07:19
2023-08-31T07:22
турция
россия
катар
экономика
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 31 авг – РИА Новости. Параметры проекта по переработке в Турции российского зерна для доставки нуждающимся странам почти готовы, скорые поставки реальны, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах.МИД России информировал в среду, что главы МИД России и Турции намерены поработать над параметрами претворения в жизнь инициативы президента РФ Владимира Путина об организации поставок в Турцию 1 миллиона тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны."Эта инициатива обсуждается уже некоторое время, Анкара на официальном уровне заявляла о поддержке этой идеи, готовности помочь. Параметры почти готовы, некоторые оставшиеся детали обсудят на высшем уровне. Скорое начало поставок, начало реализации этого проекта вполне реально", - сказал собеседник агентства, отказавшись комментировать финансовую сторону проекта.Турция прилагает усилия с целью реализации идеи о переработке в Турции зерна из РФ и поставке его беднейшим странам, заявил ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер также ранее говорил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о возможности отправлять российское зерно и удобрения в нуждающиеся страны Африки.
https://ria.ru/20230830/zerno-1893287085.html
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турция, россия, катар, экономика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Турция, Россия, Катар, Экономика, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Источник: проект по доставке российского зерна бедным странам почти готов

Проект по переработке в Турции российского зерна для отправки Африке почти готов

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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АНКАРА, 31 авг – РИА Новости. Параметры проекта по переработке в Турции российского зерна для доставки нуждающимся странам почти готовы, скорые поставки реальны, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах.
МИД России информировал в среду, что главы МИД России и Турции намерены поработать над параметрами претворения в жизнь инициативы президента РФ Владимира Путина об организации поставок в Турцию 1 миллиона тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны.
"Эта инициатива обсуждается уже некоторое время, Анкара на официальном уровне заявляла о поддержке этой идеи, готовности помочь. Параметры почти готовы, некоторые оставшиеся детали обсудят на высшем уровне. Скорое начало поставок, начало реализации этого проекта вполне реально", - сказал собеседник агентства, отказавшись комментировать финансовую сторону проекта.
Турция прилагает усилия с целью реализации идеи о переработке в Турции зерна из РФ и поставке его беднейшим странам, заявил ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер также ранее говорил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о возможности отправлять российское зерно и удобрения в нуждающиеся страны Африки.
Перевалка зерна на зерновом терминале - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
СМИ: США, Румыния и Молдавия стремятся увеличить экспорт зерна с Украины
Вчера, 23:55
 
ТурцияРоссияКатарЭкономикаВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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