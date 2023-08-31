https://ria.ru/20230831/zerno-1893303441.html

Источник: проект по доставке российского зерна бедным странам почти готов

Источник: проект по доставке российского зерна бедным странам почти готов - РИА Новости, 31.08.2023

Источник: проект по доставке российского зерна бедным странам почти готов

Параметры проекта по переработке в Турции российского зерна для доставки нуждающимся странам почти готовы, скорые поставки реальны, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T07:19

2023-08-31T07:19

2023-08-31T07:22

турция

россия

катар

экономика

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 31 авг – РИА Новости. Параметры проекта по переработке в Турции российского зерна для доставки нуждающимся странам почти готовы, скорые поставки реальны, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах.МИД России информировал в среду, что главы МИД России и Турции намерены поработать над параметрами претворения в жизнь инициативы президента РФ Владимира Путина об организации поставок в Турцию 1 миллиона тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны."Эта инициатива обсуждается уже некоторое время, Анкара на официальном уровне заявляла о поддержке этой идеи, готовности помочь. Параметры почти готовы, некоторые оставшиеся детали обсудят на высшем уровне. Скорое начало поставок, начало реализации этого проекта вполне реально", - сказал собеседник агентства, отказавшись комментировать финансовую сторону проекта.Турция прилагает усилия с целью реализации идеи о переработке в Турции зерна из РФ и поставке его беднейшим странам, заявил ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер также ранее говорил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о возможности отправлять российское зерно и удобрения в нуждающиеся страны Африки.

https://ria.ru/20230830/zerno-1893287085.html

турция

россия

катар

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турция, россия, катар, экономика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган