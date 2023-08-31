https://ria.ru/20230831/yuar-1893366595.html

Посольство не получало данные о пострадавших в Йоханнесбурге россиянах

Посольство не получало данные о пострадавших в Йоханнесбурге россиянах - РИА Новости, 31.08.2023

Посольство не получало данные о пострадавших в Йоханнесбурге россиянах

Информации о погибших или пострадавших россиянах во время пожара в Йоханнесбурге нет, заявил РИА Новости источник в посольстве РФ в ЮАР. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T12:50

2023-08-31T12:50

2023-08-31T13:16

йоханнесбург

в мире

юар

россия

происшествия

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ЙОХАННЕСБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Информации о погибших или пострадавших россиянах во время пожара в Йоханнесбурге нет, заявил РИА Новости источник в посольстве РФ в ЮАР. "Мы не располагаем информацией, затронул ли (пожар - ред.) российских граждан", - заявил источник. Ранее представитель экстренной службы Йоханнесбурга Роберт Мулаудзи сообщал, что число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в городе в ЮАР возросло до 73, еще 52 человека пострадали. По данным телеканала SABC, пожар произошел в пятиэтажном здании, в котором, предположительно, люди проживали незаконно.

https://ria.ru/20230830/gabon-1893114149.html

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йоханнесбург, в мире, юар, россия, происшествия