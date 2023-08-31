Рейтинг@Mail.ru
Посольство не получало данные о пострадавших в Йоханнесбурге россиянах - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 31.08.2023 (обновлено: 13:16 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/yuar-1893366595.html
Посольство не получало данные о пострадавших в Йоханнесбурге россиянах
Посольство не получало данные о пострадавших в Йоханнесбурге россиянах - РИА Новости, 31.08.2023
Посольство не получало данные о пострадавших в Йоханнесбурге россиянах
Информации о погибших или пострадавших россиянах во время пожара в Йоханнесбурге нет, заявил РИА Новости источник в посольстве РФ в ЮАР. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:50
2023-08-31T13:16
йоханнесбург
в мире
юар
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893371624_0:108:2054:1263_1920x0_80_0_0_1251f3a1a950918cc9433250ec830403.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Информации о погибших или пострадавших россиянах во время пожара в Йоханнесбурге нет, заявил РИА Новости источник в посольстве РФ в ЮАР. "Мы не располагаем информацией, затронул ли (пожар - ред.) российских граждан", - заявил источник. Ранее представитель экстренной службы Йоханнесбурга Роберт Мулаудзи сообщал, что число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в городе в ЮАР возросло до 73, еще 52 человека пострадали. По данным телеканала SABC, пожар произошел в пятиэтажном здании, в котором, предположительно, люди проживали незаконно.
https://ria.ru/20230830/gabon-1893114149.html
йоханнесбург
юар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893371624_115:0:1940:1369_1920x0_80_0_0_8b4cebc5b6e08973e10163361fcb29cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
йоханнесбург, в мире, юар, россия, происшествия
Йоханнесбург, В мире, ЮАР, Россия, Происшествия
Посольство не получало данные о пострадавших в Йоханнесбурге россиянах

Посольство в ЮАР не получало информации о пострадавших при пожаре россиянах

© AFP 2023 / MICHELE SPATARIНа месте пожара в Йоханнесбурге, ЮАР
На месте пожара в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AFP 2023 / MICHELE SPATARI
На месте пожара в Йоханнесбурге, ЮАР
Читать ria.ru в
ЙОХАННЕСБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Информации о погибших или пострадавших россиянах во время пожара в Йоханнесбурге нет, заявил РИА Новости источник в посольстве РФ в ЮАР.
"Мы не располагаем информацией, затронул ли (пожар - ред.) российских граждан", - заявил источник.
Ранее представитель экстренной службы Йоханнесбурга Роберт Мулаудзи сообщал, что число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в городе в ЮАР возросло до 73, еще 52 человека пострадали.
По данным телеканала SABC, пожар произошел в пятиэтажном здании, в котором, предположительно, люди проживали незаконно.
Военнослужащий Габона - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Посольство в Габоне не получало информации о пострадавших россиянах
Вчера, 11:46
 
ЙоханнесбургВ миреЮАРРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала