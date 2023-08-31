https://ria.ru/20230831/yuar-1893308331.html
Число погибших при пожаре в многоэтажном доме в ЮАР выросло до 38
Число погибших при пожаре в многоэтажном доме в ЮАР выросло до 38 - РИА Новости, 31.08.2023
Число погибших при пожаре в многоэтажном доме в ЮАР выросло до 38
Число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 38, заявил представитель экстренной службы РИА Новости. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T08:35
2023-08-31T08:35
2023-08-31T09:07
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ЙОХАННЕСБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 38, заявил представитель экстренной службы РИА Новости.Ранее издание News24 сообщало о 20 погибших и 43 пострадавших."Гибель тридцати восьми... была подтверждена", - отметил представить службы города Роберт Мулаудзи.Он добавил, что пожар прекратился.
https://ria.ru/20230725/stolknovenie-1886173731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, йоханнесбург
В мире, ЮАР, Йоханнесбург
Число погибших при пожаре в многоэтажном доме в ЮАР выросло до 38
Число погибших при пожаре в многоэтажном доме в Йоханнесбурге выросло до 38
ЙОХАННЕСБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 38, заявил представитель экстренной службы РИА Новости.
Ранее издание News24 сообщало о 20 погибших и 43 пострадавших.
"Гибель тридцати восьми... была подтверждена", - отметил представить службы города Роберт Мулаудзи.
Он добавил, что пожар прекратился.
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