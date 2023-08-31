https://ria.ru/20230831/yuar-1893308331.html

Число погибших при пожаре в многоэтажном доме в ЮАР выросло до 38

Число погибших при пожаре в многоэтажном доме в ЮАР выросло до 38 - РИА Новости, 31.08.2023

Число погибших при пожаре в многоэтажном доме в ЮАР выросло до 38

Число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 38, заявил представитель экстренной службы РИА Новости. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T08:35

2023-08-31T08:35

2023-08-31T09:07

в мире

юар

йоханнесбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893311592_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b91b2d6fdf6aa4764b973fb12eff0c4.jpg

ЙОХАННЕСБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 38, заявил представитель экстренной службы РИА Новости.Ранее издание News24 сообщало о 20 погибших и 43 пострадавших."Гибель тридцати восьми... была подтверждена", - отметил представить службы города Роберт Мулаудзи.Он добавил, что пожар прекратился.

https://ria.ru/20230725/stolknovenie-1886173731.html

юар

йоханнесбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, юар, йоханнесбург